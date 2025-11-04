Трусова, Щербакова и Медведева — в одной постановке! Где ещё была такая россыпь звёзд фигурки?

Пять квадов от Костылевой и феи-чемпионки. Как Плющенко отметил день рождения в Петербурге

В мире ледовых шоу есть свои вечные сюжеты. К ним можно отнести и сказку «Спящая красавица», которую в Петербург на свой день рождения привёз Евгений Плющенко. Мощнейший звёздный состав, сложнейшие прыжки, заполненные залы на всех трёх показах, богатые декорации – этот спектакль действительно есть за что хвалить.

Чем в этот раз удивили Евгений Плющенко и его команда – в обзоре «Чемпионата».

Костылева и Игнатов отвечали за ультра-си

Елена Костылева, исполнительница роли Авроры, находится в отличной физической форме. На первом из трёх шоу Лена сделала пять четверных прыжков, и только последний – на бис, все остальные сальховы были вписаны в её номера внутри спектакля.

Сюжет шоу вполне сходится с оригиналом: принцессу Аврору оберегают от мира, чтобы её не настигло проклятье, но она все-таки укалывает палец о веретено и погружается в сон. Лишь истинная любовь может спасти принцессу – и в конце, как и полагается, главную героиню спасают и она обретает счастье.

Партнёром Елены в шоу стал Александр Плющенко – ему досталась роль принца Дезире. Как потом стало известно, фигуристу пришлось выступать с недомоганиями, но на его катании это никак не сказалось – в спектакле 12-летний Плющенко штамповал двойные аксели, а на бис исполнил тройной лутц.

Аврора и Дезире, Елена Костылева и Александр Плющенко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Макар Игнатов тоже показал, что он в отличной форме, хоть и пропустил в начале сезона контрольные прокаты сборной России. За несколько сольных выходов в роли ворона-рассказчика одиночник приземлил и несколько тройных акселей, и четверных тулупов, причём справился с достаточно темповой хореографией.

У Щербаковой и Трусовой — противостояние фей

Объёмные роли достались двум знаменитым примам-чемпионкам – Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Аня уже участвовала в шоу «Спящая Красавица» Татьяны Навки, но там у неё была не такая большая роль – часть спектакля фигуристка проводила во сне, да и основная ставка в шоу делалась на фигуристов-парников. Роль феи Сирени в шоу Плющенко – гораздо более обширная, фигуристка исполнила несколько номеров и в первом, и во втором отделении, успевала и делать прыжки, и высокую поддержку с синхронистками, и вращения на высокой скорости. Можно констатировать, что Анна находится в шикарной форме. На поклоне фигуристку порадовали игрушкопадом из сиреневых цветов и букетом с настоящей сиренью. И это в ноябре в Санкт-Петербурге!

Анна Щербакова в роли феи Сирени Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

У Александры Трусовой – тоже достаточно большая и заметная роль феи Карабос. Фигуристка уже появлялась в шоу после родов, но тогда это были отдельные номера, здесь же пришлось гораздо дольше находиться на льду. Однако молодая мама в отличной форме! К ноябрю Александра восстановила тройные прыжки и свободно демонстрировала их в шоу. Большого совместного номера у Александры и Анны не было, но противостояние состоялось: Анна выступила в качестве доброй помощницы и защитницы Авроры, а Александра – в роли главной антагонистки, из-за проклятья которой и закручивается основной сюжет сказки.

Во втором отделении Александра примерила на себя ещё одну роль – вышла в качестве Золушки на бал вместе с принцем.

Королевский дуэт Евгении и Евгения

Дебютировала в шоу Плющенко двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Фигуристке досталась роль королевы, матери Авроры. У Евгения Плющенко в спектакле были не только общие выходы с королевой, но и собственный сольный номер в конце второго отделения. Публика встречала прославленного чемпиона овациями – в родном городе в день рождения приветствовали по-особенному тепло.

Отдельного внимания удостоился пятилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Арсений. У маленького фигуриста был полноценный выход с собственным номером, в таком юном возрасте Арсений Плющенко уже освоил и пистолетик, и перекидные, а что самое главное – на огромной ледовой арене парень не растерялся и всё сделал.

Масштаба шоу придало участие балета – отдельное действие разворачивалось на сцене параллельно с тем, что происходило на льду, а в нишах высоко надо льдом расположились танцовщицы.

«Спящую красавицу» от команды Плющенко зрители смогут увидеть ещё не раз: запланированы показы шоу в Минске и в Москве.