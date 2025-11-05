Косторная может вернуться на соревнования уже в этом сезоне! Их с Куницей сыну всего месяц

Сын чемпионки Европы Алёны Косторной и её супруга (по совместительству партнёра на льду) Георгия Куницы появился на свет — это случилось 28 сентября. Но фигуристка уже вовсю работает на льду — восстанавливает прыжки, парные элементы. Мало того, Гоша во время шоу Евгения Плющенко сообщил, что они могут вернуться на соревнования уже в этом сезоне!

«У нас будет новогодний тур, с этим шоу [«Спящая красавица»] поедем в Минск. Потом «Щелкунчик» у нас будет, затем планируем выступать в спорте с Алёной. Может быть, выступим с ней в конце этого сезона. Либо в следующем. Посмотрим по её восстановлению», — приводит слова фигуриста Sport24.

Причём формально Косторная на соревнования уже ездила — дважды выводила на лёд своего супруга вместе с другой партнёршей, Анастасией Коробейниковой, для того, чтобы подтвердить разряд. А теперь фигуристка готовится вернуться уже сама — таким рвением и желанием вновь почувствовать дух соревнований можно только восхищаться!

Не покидала лёд до самых родов

В это сложно поверить, но Алёна не снимала коньки до самого роддома. До последних недель беременности чемпионка Европы продолжала работать — тренировать своих спортсменов. Но при этом спортсменка не боялась делать какие-то парные элементы — настолько велико её доверие супругу-партнёру, да и здоровье позволяло.

«Выйти на лёд и просто покататься — это для меня абсолютно не риск. Даже в нынешнем положении я могу показать некоторые элементы, повращаться. Упала за время беременности всего один раз — и то не на льду, а в больнице, когда меня положили на сохранение: в коридоре после уборки не успели поставить табличку, что мокрый пол, вот я и навернулась, выходя из кабинета.

Повезло, что спортсменка и распластаться на полу в шпагате для меня норма. Был бы на моём месте другой человек — его бы реально зашивать увезли. На льду же за все восемь с половиной месяцев ни разу опасных ситуаций не возникало. Понятно, что я не прыгаю, не делаю ничего сложного. Но от необходимости контролировать каждый свой шаг порядком устала», — говорила Косторная в интервью RT.

Последнее видео со льда фигуристка опубликовала 25 сентября — за три дня до рождения малыша. Возможно, оно было снято несколько раньше, кто знает. Но всё это говорит лишь об одном — Косторная действительно до самых родов буквально не покидала лёд.

При этом сама фигуристка не скрывала — есть трудности, связанные со здоровьем. Так что наступившая беременность стала и для Алёны, и для Гоши настоящим сюрпризом. Однако это было осознанное решение пары. И можно лишь порадоваться за Косторную, что её беременность прошла так легко, что позволяла ей выходить на лёд даже на поздних сроках.

«Что может случиться с телом за это время, если уже сейчас, в 22, мой анамнез — находка для любого врача, не только травматолога? Сможет ли тело спустя ещё пять лет таких тренировок быть способным к семье, к появлению детей? Понятно, что спорт — это образ жизни, стиль жизни, любовь, но всё равно же хочется, чтобы как у людей было: семья, дети. Чтобы не страдать в 50 лет, если сам эту возможность упустил.

Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к такому решению. Родить ребёнка — это ведь не собачку завести. Когда стали консультироваться с врачами, сдавать анализы, выяснилось, что всё не слишком радужно. Так что беременность реально стала для нас обоих большим новогодним подарком», — цитирует Косторную RT.

Вернулась после кесарева спустя пару недель

Рождение ребёнка далось Алёне непросто — как часто бывает, беременность проходит легко, а вот сами роды куда сложнее. Вот и Косторной пришлось пережить несколько непростых дней, когда она вместе с новорождённым сыном оказалась в отделении патологии.

«Всё хорошо. Мы немного задержались в роддоме. Планировалось, что нас выпишут раньше, но нам пришлось полежать немного в патологии. Когда уже все обследования провели, когда поняли, что всё действительно хорошо, тогда выложили фото. Когда его вытащили, мне его показывают, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отёкший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был. Я никогда не видела детей, которые только родились. Я почему-то даже не подумала посмотреть в интернете, как они выглядят. Потом его уже вытерли, он проорался. Сейчас я каждый раз на него смотрю и каждый раз умиляюсь», — призналась Косторная ТАСС.

Также стоит отметить, что фигуристка перенесла кесарево сечение. От него все женщины, как и в принципе от самих родов, восстанавливаются по-разному. Но Алёна во всяком случае не перестаёт удивлять. Спустя 10 дней после появления первенца Косторная вместе с тренером Сергеем Росляковым выводила на лёд супруга Георгия с Настей Коробейниковой. Спустя ещё пару дней — отправилась в первую для их с Гошей сына поездку: ребята поехали на мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербург, где Кунице удалось подтвердить разряд КМС.

13 октября Косторная выложила фотографии с теннисного корта, где поделилась, что смогла поиграть вместе с супругом. И уже там Алёна выглядела потрясно — будто и не рожала вовсе! В тот же день фигуристка показала свои первые тренировки на льду, сопроводив их подписью «Вспоминаю». С тех пор спортсменка уже успела восстановить поддержки, выброс, вращения (которые делала даже на последних неделях беременности!) и прыжки — уже делала двойной аксель, сальхов.

Так что заявления Георгия о возможном возвращении к соревнованиям к концу текущего сезона (или в начале следующего) — скорее, закономерность.

Недосказала своё слово в спорте

Почему-то сомнений в том, что именно Алёна всё-таки вернётся в спорт после беременности, изначально не возникало. Безусловно, кто-то говорит, что ей это уже будет не нужно. Но, наверное, эти самые скептики плохо знают Косторную или недостаточно много следили за её карьерой. Эта фигуристка всегда поражала не только своими навыками на льду, в частности безупречным скольжением, но и своим боевым характером — если уж она что-то решила, то сделает.

Такие же мысли у нынешнего тренера пары, у которого ребята начали кататься изначально, — у Сергея Рослякова. Правда, даже он допускал мысли о том, что пара может выбрать не спорт, а шоу. Но всё же он убеждён, что Косторная — Куница ещё не сказали последнего слова в спорте.

«Считаю, мне вообще повезло, что судьба дала возможность поработать с такими спортсменами. Уже говорил вам, могу повторить: не доводилось раньше сталкиваться с настолько координированным спортсменом, как Алёна. Она так стремительно учит всё новое, что ей предлагается, долго не мог к этому привыкнуть. Понятно, сейчас невозможно предсказать, как будут развиваться события, как быстро пойдёт восстановление, чего захотят сами спортсмены.

Возможно, в перспективе это будет не спорт, а шоу, какая-то тренерская история. Однако считаю, что Алёна с Гошей недосказали свою историю в спорте. Имею в виду и программы, которые не удалось до конца вкатать, и элементы, которые мы не успели отработать до стабильного состояния. Всё это и рождает общее ощущение, что не закончена очень интересная работа. Словно в самый разгар творческого процесса тебя попросили выйти из мастерской, — сказал Росляков RT.

К тому же у тренера есть желание сделать с этой парой что-то уникальное — свой элемент. «Почему, например, не сделать поддержку, которая могла бы остаться в нашем виде спорта как поддержка имени Косторной – Куницы?» — приводит слова Рослякова RT.

Возвращение Алёны на соревнования будет огромным плюсом вообще всему нашему российскому фигурному катанию. У неё есть огромная фан-база, которая, безусловно, поможет сделать кассу любому соревнованию. К тому же своё слово в парном катании Косторная — Куница ещё не сказали. Уже по первым выступлениям было видно, что они с Гошей выделяются. И нет, не качеством парных элементов — а желанием, спортивной наглостью. В то время как пары-лидеры прыгают надёжный сальхов, ребята делали флип.

Алёна Косторная/Георгий Куница Фото: РИА Новости

Георгий даже выучил шикарный заход Косторной на этот прыжок. И вместе они могут достичь чего-то особого в спорте. Поэтому с нетерпением ждём, когда эти талантливые ребята вернутся на соревнования — неважно, будет ли это в текущем сезоне или уже в следующем. Их там ждут, им там есть что ещё показать.