Дебют экс-россиянки Самоделкиной, прощание Сакамото с Гран-при. Чем удивит этап в Японии?

Международная серия Гран-при перевалила за свой экватор! Франция, Китай и Канада позади, на очереди – Япония. В Осаку съедутся одни из лучших фигуристов мира, которые уже совсем скоро будут бороться за главные награды олимпийского цикла в Милане.

Интрига с возвращением Майи и Алекса Шибутани, Каори Сакамото – и домашние трибуны в последнем её сезоне, Софья Самоделкина впервые на взрослом Гран-при, заявка Юмы Кагиямы на олимпийскую борьбу – в выходные нужно обязательно смотреть NHK Trophy.

Последний домашний этап для Сакамото

Сложно будет сдержать эмоции во время прокатов трёхкратной чемпионки мира Каори Сакамото. Фигуристка выступит на последнем для себя этапе Гран-при в карьере – да ещё и дома! Несколько недель назад во Франции Каори проиграла более молодой японке с тройным акселем – Ами Накаи не было равных в Анже.

Основной соперницей Сакамото в Осаке станет Луна Хендрикс. После подтверждения второй олимпийской квоты для Бельгии фигуристка решила сменить короткую программу. Теперь спортсменка будет кататься под композицию Ashes от Селин Дион.

Любопытно будет посмотреть на дебютное выступление Софьи Самоделкиной во взрослой серии Гран-при ISU. Фигуристка в этом сезоне показала уверенные выступления уже в августе на Cranberry Cup, но затем немного ушла в тень из-за травмы и пропустила мемориал Дениса Тена.

Софья Самоделкина Фото: CJ GUNTHER/EPA/ТАСС

Что покажут Майя и Алекс Шибутани после скандала и семи лет отсутствия?

Главная интрига танцевального турнира в Осаке – возвращение брата и сестры из сборной США. Майя и Алекс Шибутани выходят на первый турнир спустя семь лет. За это время успело поменяться буквально всё – а эти американцы всё еще катаются под песню Fix You. Шибутани подхватили тренд на возвращение программ и вернулись к культовому танцу, с которым взяли медаль чемпионата мира в далёком 2016-м.

Интересно, как на выступления и оценки пары повлияет недавний скандал с публикацией видео с катка. В Сеть слили запись, на которой Алекс кричит на сестру и грубо выражается в её адрес в ходе тренировочного процесса.

Основные медальные разборки развернутся между Великобританией и Италией. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри ещё раз попробуют доказать, что их рано списывать со счетов. После этапа во Франции им необходимо было вносить изменения в ритм-танец, посмотрим, как пара скорректировала постановку под Backstreet Boys. Лайла Фир и Льюис Гибсон же будут активно биться за золото, во Франции на высшую ступень пьедестала им подняться не удалось.

Выиграют ли Суй/Хань золото со второй попытки?

На примере великих китайских чемпионов мы можем посмотреть, каким непростым может оказаться возвращение после нескольких лет простоя. На домашнем этапе в Китае Вэньцзин Суй и Цун Хань победить не смогли, остались только третьими, пропустив вперёд пары из Грузии и Италии.

В Японии им снова будут противостоять итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, которые активно готовятся к выступлению на домашней Олимпиаде в Милане. Конкуренцию могут составить и россияне, выступающие за Венгрию: Мария Павлова и Алексей Святченко в этом сезоне уже взяли бронзовую медаль этапа Гран-при во Франции.

Будут ли у Кагиямы соперники на домашнем этапе?

Один из фаворитов Олимпиады Илья Малинин уже отстрелялся в серии Гран-при, теперь в дело вступает Юма Кагияма. Основным его соперником станет Сюн Сато, ещё один японец, который уже выиграл этап Гран-при в Китае. Кагияму периодически беспокоила травма, поэтому он не показывал свой максимально сложный набор, но даже с четверными тулупом и сальховом Юма способен набирать очень высокие баллы.

Претендентов на пьедестал в Осаке соберётся много. Это и Маттео Риццо, которому нужно нарабатывать авторитет в преддверии домашних игр, и Лукас Бричги, действующий чемпион Европы, и Джун Хван Ча, у которого пока не очень хорошо складывается сезон, однак при этом фигурист способен на многое.

Расписание этапа Гран-при в Японии — 2025 (время московское)

Пятница, 7 ноября

6:35 – танцы на льду, ритм-танец

8:35 – спортивные пары, короткая программа

10:15 – мужчины, короткая программа

13:00 – женщины, короткая программа

Суббота, 8 ноября

6:00 – танцы на льду, произвольный танец

8:00 – спортивные пары, произвольная программа

10:35 – мужчины, произвольная программа

13:30 – женщины, произвольная программа

Воскресенье, 9 ноября

7:00 – показательные выступления

Где смотреть этап Гран-при ISU по фигурному катанию в Канаде

В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в Канаде покажет Okko.