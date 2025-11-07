Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани: время и место, расписание, состав участников, трансляция

Первая встреча Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова завершится рекордом и слезами?
Екатерина Авдонина
Третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Аудио-версия:
Комментарии
На третьем этапе Гран-при России в Казани встретятся две лучшие спортивные пары, которые устроят репетицию чемпионата России.

Не успели зрители отойти от событий в Красноярске, как на горизонте третий этап Гран-при России в Казани. В этот раз на турнире не досчитаемся танцоров, зато упорная борьба в других видах компенсирует недостаток красоты и грации. У пар и вовсе планируется репетиция чемпионата России, которая может обернуться как рекордом, так и слезами. А вот счастья или от горя – зависит от Александры Бойковой с Дмитрием Козловским и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым.

В этом материале «Чемпионат» собрал самую важную информацию о предстоящих соревнованиях и обозначил его главные интриги.

Где и когда пройдёт третий этап Гран-при России

Медиана серии Гран-при России пришлась на Казань. Из-за праздничных дней промежуток между двумя этапами сократился, а это значит, что фигурного катания на неделе с 3 по 9 ноября станет в два раза больше. Соревнования взрослых пройдут в выходные — 8 и 9 ноября. Юниоры соревнуются уже с 5 ноября.

Фавориты и главные интриги третьего этапа Гран-при России

На третьем этапе Гран-при поклонники фигурного катания не увидят представителей танцев на льду, однако менее интересными соревнования не станут.

Дарья Садкова

Дарья Садкова

Фото: РИА Новости

У женщин ожидается равная борьба между Софьей Муравьёвой, Анной Фроловой и Дарьей Садковой. Ученица Алексея Мишина готова показать свою трансформацию после перехода в новый тренерский штаб, в то же время воспитанница «Хрустального» постарается отстоять честь школы и принести ей очередную золотую медаль.

Тем временем у мужчин конкуренция будет и вовсе запредельной. Владислав Дикиджи выйдет на лёд штамповать квады, однако расслабляться ему ни в коем случае нельзя, ведь Макар Игнатов, судя по его выступлениям в шоу Евгения Плющенко, находится в хорошей форме и способен удивлять ультра-си. Интересно также будет взглянуть на его одногруппника Никиту Сарновского, а также на подопечного Алексея Мишина Глеба Лутфуллина. За артистичные прокаты в этот раз отвечать будут Матвей Ветлугин и Артур Даниелян.

Часть участников Гран-при в Казани на днях выступала в масштабном шоу в Петербурге:
Пять квадов от Костылевой и феи-чемпионки. Как Плющенко отметил день рождения в Петербурге
Пять квадов от Костылевой и феи-чемпионки. Как Плющенко отметил день рождения в Петербурге

Что же касается пар, то зрителей ждёт репетиция чемпионата России. В заявке присутствуют такие опытные пары, как Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко и Наталья Хабибуллина/Илья Княжук. Но гвоздём программы станет первая в этом сезоне очная встреча Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Две лучшие пары страны схлестнутся в борьбе за статус лидеров. И у каждой из них будет особая мотивация: Бойкова/Козловский мечтают исполнить чистый четверной выброс и установить рекорд, а Мишина/Галлямов – доказать, что даже серьёзная травма партнёра не сделала их ни на йоту слабее. Такой накал страстей может обернуться слезами — но радости или от горя, решат сами спортсмены.

Состав участников третьего этапа Гран-при России

Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков.

Расписание третьего этапа Гран-при России

8 ноября, суббота

Женщины, короткая программа — 13:30.
Мужчины, короткая программа — 15:15.
Спортивные пары, короткая программа — 17:00.

9 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа — 13:00.
Мужчины, произвольная программа — 15:00.
Спортивные пары, произвольная программа — 17:00.

Где смотреть третий этап Гран-при России

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android