«Секс на льду» олимпийских чемпионов или дебют дочки Тутберидзе? Лучшее «Танго Роксаны»

Майя Хромых, сезон-2021/2022
Высокая статная фигуристка из группы Этери Тутберидзе доказала, что можно сочетать женственные образы с мощными многооборотными прыжками и при этом выглядеть вполне органично. Сезон-2021/2022 стал для спортсменки переходным, когда после юниорского катания Майя должна была удивлять не только техникой, но и силой артистизма. И с этой задачей Хромых справилась на все 100%: мощная постановка, начавшаяся с композиции Астора Пьяццолы Buenos Aires Hora Cero и закончившаяся знаменитым танго «Роксаны» из фильма «Мулен Руж», раскрыла весь творческий потенциал фигуристки. За счёт красивых и сложных заходов на прыжки те — а это, на минуточку, два четверных тулупа, один из которых в каскаде, — выглядели потрясающе, практически на полкатка. А вращения и комплексная дорожка шагов дополнили хореографический ансамбль.
Тесса Вирту и Скотт Мойр, сезон-2017/2018
«Секс на льду» — именно так описывали многие специалисты прокат Тессы Вирту и Скотта Мойра в произвольном танце на Олимпиаде 2018 года. И с этим трудно не согласиться, однако двукратные олимпийские чемпионы, приехавшие за последней — третьей — золотой медалью в карьере вполне могли позволить себе это. Просто потому, что канадцам удалось такие образы, что их танец выглядел завораживающе откровенно, но не переступал грань вульгарности. Пластичные заигрывания партнёрши, приподнятая юбка платья, собственнические жесты от партнёра, такие как крепкая хватка на бёдрах фигуристки, острые взгляды в судей — всё это сложилось в единую картинку, где Тесса и Скотт заставляли дыхание замирать. И да, они не выиграли произвольную программу у великолепных Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, но этот танец всё равно мгновенно вошёл в золотой фонд. Просто так случилось, что в Пхёнчхане зрители увидели сразу две уникальные, действительно штучные постановки.
Глеб Лутфуллин, сезон-2024/2025
Ученик Алексея Мишина в прошлом сезоне взял культовую музыку и вышел со своей произвольной программой на новый уровень. Фигуристу самому захотелось кататься под легендарное «Танго Роксаны», и выбор оправдал себя. Спортсмен показывал стабильное катание в произвольной программе, и это привело его к серебру чемпионата России, главному достижению в карьере на данный момент. Из раза в раз Глеб старался сохранить в прокате энергетику и страсть, а на одном из стартов даже порвал на себе рубашку в конце проката.
Вероника Жилина, сезон-2022/2023
Выбор Вероники Жилиной в пользу такого взрослого образа можно не понимать и не принимать, однако фигуристка признавалась, что давно хотела попробовать себя в новом амплуа. И надо сказать, ученица Евгения Плющенко на тот момент поступила очень смело, выйдя с такой постановкой, ещё будучи юниоркой. Ника представила комплексную произвольную программу, в которой, помимо непростых переходов, скоростных вращений и качественной дорожки шагов, были заложены элементы ультра-си, а именно Жилина исполняла два четверных тулупа, один из них – в каскаде, и тройной аксель. Постановка, несмотря на изначальную критику, была признана судьями и, как результат, принесла фигуристке золото финала Гран-при среди юниоров и серебро первенства России.
Диана Дэвис/Глеб Смолкин, сезон-2021/2022
В олимпийском сезоне перед юными Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным стояла сложнейшая задача – представить такие постановки, которые смогли бы отразить высокий уровень развития танцев на льду в России. Спортсмены должны были «сломать колесо» и обойти пресловутое правило очереди, и во многом этому поспособствовал интересный произвольный танец. Дебютанты взрослых соревнований показали, что могут катить быстро, точно и при этом сохранять «химию». Пластически Диана и Глеб раскрылись во время совместных вращений, когда и партнёр, и партнёрша принимали правильные позиции и демонстрировали в некоторых из них удивительную гибкость. На национальном чемпионате это покорило судей, что позволило фигуристам отобраться на чемпионат Европы, а затем – и на Олимпийские игры.
Ким Ю На, сезоны-2005/2006 и 2006/2007
Короткая программа под «Танго Роксаны» прославила корейскую фигуристку. Ким катала её целых два сезона — в конце юниорской карьеры и в начале взрослой. Именно поэтому постановка, разработанная опытным хореографом Томом Диксоном, претерпевала изменения как по форме, так и по содержанию. На второй год Ю На выступала не только увереннее технически, но и артистически сильнее. И это работало: по юниорам с этой программой Ким выиграла абсолютно все старты в сезоне, включая чемпионат мира и финал серии Гран-при, а по взрослым фигуристка улучшила свои позиции — дебют на мировом первенстве (сложнее из-за другого уровня соперниц) завершился бронзой!
Софья Самодурова сезон-2019/2020
После триумфа на чемпионате Европы — 2019, где Софья Самодурова взяла золото, ей необходимо было удивлять. Сама фигуристка признавалась, что даже то, что за пару сезонов до этого у неё уже было танго в программе, не использовать музыку из «Мулен Руж» было для неё непозволительно — она хотела показать другой, более взрослый осознанный образ. И у неё получилось. Постановка Сони подкупала мелочами — от поднятых рук во время прыжков до характерных движений руками, ногами и корпусом в течение переходов. А ещё Самодурова идеально попадала в музыкальные акценты, и, когда программа была исполнена чисто, это выглядело впечатляюще.
Евгений Плющенко, сезон-2013/2014
Более эмоционального выступления, чем у Евгения Плющенко в короткой программе командного турнира на домашней Олимпиаде в Сочи, представить сложно. Именно в этот момент его прекрасная постановка раскрылась на все 100%: дело даже не в кваде и трикселе, которые Женя исполнил филигранно, а в том, какие тонкие детали добавил он в свою хореографию — от волн руками, чтобы подбодрить зал, до разворотов бедром в успешной попытке кокетства. При этом фигурист держал зрительный контакт с судьями, контролировал все шаги и выкладывался по максимуму на скоростных вращениях. Всё это сделало его танго сочным, ярким, победным.
Екатерина Рябова, сезон-2019/2020
Образ Екатерины Рябовой смотрелся завершённым за счёт роскошного бордового платья с глубокими вырезами, но не оно олицетворяло тематику программу, а игра фигуристки. Катя отлично вжилась в роль женщины, о которой писал Стинг. Раскатистое, порой даже опережающее мелодию катание привнесло в выступления Рябовой особую нотку. При этом, несмотря на сжатый хронометраж – ведь у неё была короткая программа –спортсменке удалось сохранить драматургию, не пренебрегая смысловыми элементами. Эта постановка сделала её шестой по силе одиночницей Европы.
Дайсукэ Такахаси, сезон-2005/2006
Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады из Японии — один из самых необычных фигуристов, за свою карьеру выступавший в двух видах и добивавшийся в них успехах. Но, конечно, самые значимые медали Такахаси выиграл, будучи одиночником. Дайсукэ прославился своим исключительным артистизмом и нестандартным подходом к постановкам. Одна из них, короткая программа олимпийского сезона-2005/2006, была сделана под то самое танго, его инструментальную версию. Хореографию спортсмену предложил Николай Морозов, а Такахаси мастерски перенёс её на лёд. 19-летний Дайсукэ поразил пластичностью и качественной работой корпуса, а также мягкими прыжками со сложными заходами.