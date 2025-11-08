Муравьёва сможет выбиться в лидеры, а у Дикиджи в Казани соперников не будет? LIVE

Наступает экватор российской серии Гран-при — очередной этап принимает Казань. В этот раз соревнования пройдут в трёх дисциплинах: мужское и женское одиночное и парное катание. Но в каждом турнире будет на что посмотреть.

У женщин в этот раз получился очень хороший состав: Дарья Садкова, Анна Фролова, Софья Муравьёва и Дина Хуснутдинова. У всех этих фигуристок есть не только хорошие шансы на медали, но и на итоговую победу. Предсказать тут что-либо будет трудно, поэтому участницам важно показать себя в короткой программе.

В мужском турнире главной звездой станет Владислав Дикиджи. Его победа кажется неизбежной, однако не стоит сбрасывать со счетов и других участников: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин вполне способны удивить и показать себя.

В парном катании намечается репетиция чемпионата России — скорее всего, именно между Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским и Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым будет разыгрываться золото. А пока пары имеют возможность посоревноваться друг с другом на менее значимом старте.

«Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами наших фигуристов.