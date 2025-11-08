Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
10:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при России по фигурному катанию в Казани — онлайн-трансляция, 8 ноября 2025, короткая программа, участники, Тутберидзе

Муравьёва сможет выбиться в лидеры, а у Дикиджи в Казани соперников не будет? LIVE
Анастасия Матросова
Софья Муравьёва и Владислав Дикиджи
Комментарии
Следим за первым днём соревнований.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Наступает экватор российской серии Гран-при — очередной этап принимает Казань. В этот раз соревнования пройдут в трёх дисциплинах: мужское и женское одиночное и парное катание. Но в каждом турнире будет на что посмотреть.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось

У женщин в этот раз получился очень хороший состав: Дарья Садкова, Анна Фролова, Софья Муравьёва и Дина Хуснутдинова. У всех этих фигуристок есть не только хорошие шансы на медали, но и на итоговую победу. Предсказать тут что-либо будет трудно, поэтому участницам важно показать себя в короткой программе.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Не началось

В мужском турнире главной звездой станет Владислав Дикиджи. Его победа кажется неизбежной, однако не стоит сбрасывать со счетов и других участников: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин вполне способны удивить и показать себя.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

В парном катании намечается репетиция чемпионата России — скорее всего, именно между Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским и Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым будет разыгрываться золото. А пока пары имеют возможность посоревноваться друг с другом на менее значимом старте.

«Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами наших фигуристов.

Live Анастасия Рацкевич

Всем привет! Следите за 3-м этапом серии Гран-при России вместе с нами!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android