«После прокатов стало больше фанатов». Интервью со звездой Тутберидзе Двоеглазовой

Текущий сезон для юной Алисы Двоеглазовой — дебютный на взрослом уровне. В активе фигуристки уже две победы — первая случилась в Санкт-Петербурге на мемориале Панина-Коломенкина, а затем спортсменка стала лучшей на этапе серии Гран-при в Красноярске. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» ученица Этери Тутберидзе рассказала, как настраивается на выступления, о поездках и путешествиях, о поддержке фанатов и о том, как снимаются тренды с фигуристами группы.

«Испытала положительные эмоции от атмосферы взрослых соревнований»

— Победа на Панина-Коломенкина — первая для вас на взрослом уровне. Какие ощущения, эмоции?

— Смешанные, конечно. Положительные эмоции от победы. Но прокат не задался — и от этого обидно.

— С близкими, с тренерами успели уже пообщаться?

— Пообщались с Георгием Владимировичем (Похилюком. — Прим. «Чемпионата») очень долго говорили о рабочем процессе, где себя нужно где-то отпустить.

— А как тренировки перед стартом проходили?

— Нормально. Только у нас перед самим стартом не было тренировки. Это не очень приятно. Как будто выходишь и не понимаешь, что происходит: почему не тренировка, а уже соревнование.

— Какой опыт вынесете для себя?

— Буду анализировать. Пока ещё не могу сказать конкретно, что какой-то вывод сделаю. Даже не могу сказать, что нужно больше работать, потому что мы достаточно много вкладываемся в свой тренировочный процесс. Нужно обсудить с тренером.

— Что самое смешное, что вам тренеры говорили после выступления?

— На контрольных прокатах Этери Георгиевна спросила меня после короткой программы: «Ты что, испугалась публики?». А я стояла, смотрела — там что-то летало. Я на неё смотрела и подумала, что это муха. Это первое, что пришло сейчас в голову (смеётся).

— Контрольные прокаты взрослой сборной России для вас случились в первый раз. Как ощущения?

— Приятно выступать. И публика поддерживает. Положительные эмоции испытала от этой атмосферы взрослых соревнований.

— Вы на прокатах выступили ярко — это многие подмечали. Увеличилась как-то активность поклонников, болельщиков в соцсетях?

— Да, в соцсетях стало больше подписчиков, фанатов появляться. И много людей пишет. Болельщики делают всякие видео, мне очень приятно! Максимально стараюсь всё смотреть, замечать.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

«Перед прокатами слушаю грустную музыку»

— Вы тренируетесь в сильной группе — это вас заряжает, подстёгивает?

— У меня ощущается так: смотришь на каких-то девчонок или мальчишек, которые прыгают, и тоже хочется. Но в основном все занимаются своими делами. У каждого есть над чем работать.

— У нас даже у самых маленьких спортсменов есть уже свои фанатские группировки. Конкретно ваши поклонники называют себя «Алисята». Насколько важна для вас поддержка извне?

— Мне безумно приятно, что люди создают какие-то фан-группы и поддерживают меня. На соревнованиях я вижу их плакаты – это очень приятно!

У меня есть телеграм-канал «Team Двоеглазова» — вот с админом этого сообщества мы хорошо общаемся. Но, к сожалению, друг с другом ещё не виделись, так как далеко живём.

— Далеко — это откуда они? По всей стране наблюдают за вами?

— Да, можно и так сказать. С разных мест следят.

— Как вы настраиваетесь на прокат?

— Ну, в основном — слушаю музыку. И просто разминаюсь.

— Что предпочитаете?

— Наверное, больше грустную музыку. Как-то сложилось у меня, что пять лет назад всегда тоже слушала что-то такое. На соревнования настраивалась именно так. Например, «Вселенная бесконечная» (композиция известного

российского рэп-исполнителя. — Прим. «Чемпионата»). Не скажу, что мне прямо от неё плакать хочется. Но она достаточно лиричная.

— Во время проката вы вообще замечаете зал, поддержку зрителей?

— Да, бывают моменты, когда замечаю. Но бывает, когда перед глазами всё плывет и ты не понимаешь, что вообще происходит. Это, конечно, не очень приятно ощущать. В короткой программе на Панина-Коломенкина больше, наверное, ощущала в целом для себя и поддержку. И даже смотрела на каких-то зрителей. А в произвольной из-за того, что прокат получился не самым лучшим, то там уже немножко другие мысли. Но на дорожке замечала!

— У вас в короткой программе — просто потрясающие руки! Это всё идет от себя или этому можно научиться?

— И от себя, конечно, тоже чувствуется. И с хореографом много работаю, особенно над руками в короткой. Но многое идет от себя.

— Что с лутцем случилось? Вы ведь так давно его прыгаете!

— Нужно обсуждать с тренером — тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Надо анализировать. Потому что прыгаю я его достаточно хорошо. И на разминках получался.

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

«Этери Георгиевна нам скидывает тренды, чтобы мы попробовали их снять»

— Как лето прошло? Вы успели отдохнуть, куда-то съездили?

— Я работала всё лето. Программы в июле поставила. А в мае всей семьёй летали в Арабские Эмираты.

— И как, что понравилось больше всего?

— Прекрасно. Больше всего понравился шопинг. Закупались косметикой, какие-то вещи тоже. В Дубай Молл ездили. И в целом море тоже очень нравится: Персидский залив — прямо класс.

— А вы много вообще успели поездить на моря и океаны?

— Ну, на самом деле, нет. Когда поменьше была — много ездила. В Болгарии, в Крыму была маленькая, когда мне было шесть-восемь лет. А потом какие-то страны закрылись, где-то виза нужна. Уже чуть посложнее стало ездить.

— А есть ещё какие-то места, где бы вам хотелось побывать?

— В Париж очень хочу. Мне ещё такие программы ставят в таком стиле — считаю, что мне он очень подходит. Короткая – под французский вокал. И мне всё это очень нравится!

— Чем увлекаетесь в свободное время? У вас 11-й класс, пора экзаменов.

— Раньше больше успевала. Сейчас просто люблю заниматься всякими творческими делами, делать картины алмазные, рисовать, из бисера плести, из эпоксидной смолы выливать фигурки, из глины я тоже что-то делаю, В целом — много всего. Но единственное, что мне не понравилось — это вышивать и вязать. Не знаю, почему так.

— А думали, куда будете поступать?

— Пока нет, не знаю. На тренерское направление, наверное. Спорт на первом месте.

— У вас в аккаунте Team Tutberidze очень часто выходят всякие ролики, тренды. Как это вообще происходит? Вам предлагают идеи или вы сами снимаете?

— Когда как. Иногда мы сами можем предложить — давайте снимем такой тренд. Иногда нам предлагают. Даже Этери Георгиевна нам скидывает какие-то видео — что, давайте, попробуйте вот это снять. И мы снимаем. Нам тоже это нравится, это интересно.

— Вы сами что-то предлагали уже снять?

— Да, предлагала какие-то идеи. Но я, честно, уже всё не помню. Но да, там много было. И предлагала и идеи в целом, и как лучше снять то видео, которое нам показали.

— Что хотите пожелать себе в этом сезоне?

— Меньше зацикливаться на отдельных моментах и проще ко всему относиться.