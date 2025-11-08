Скидки
Гран-при России в Казани, результаты короткой программы: одинаковые баллы Муравьёвой и Хуснутдиновой, ошибки Дикиджи

У Муравьёвой «украли» золото? Как Софья проиграла ученице Тутберидзе с одинаковыми баллами
Екатерина Авдонина
Софья Муравьёва
Аудио-версия:
У женщин драматичная развязка в короткой программе на Гран-при в Казани. Но у мужчин и пар ситуация не лучше.

Начало этапа Гран-при в Казани было нервным, полным драмы и боли. У женщин случилась драматичная развязка с одинаковыми баллами, у мужчин всех напугало страшное падение одного из топов, а в парах запараллелились ошибки! Собрали все самые яркие моменты с соревнований в короткой программе.

Муравьёва проиграла ученице Тутберидзе с одинаковыми баллами

В женском одиночном турнире в Казани всё внимание было приковано к Софье Муравьёвой. Одна из самых опытных фигуристок на данный момент перезагружает карьеру в штабе Алексея Мишина, поэтому специалисты тщательно присматриваются к изменениям в технике и артистизме. Благо посмотреть есть на что: для короткой программы в этом сезоне Соня выбрала тему «Кармен» — и такое решение нельзя назвать простым и 100-процентно удачным. С одной стороны, это «золотой фонд», а Муравьёва умеет с ним справляться (вспомнить хотя бы эксперимент с диптихом «Лебединое озеро»), с другой же — спортсменка до этого катала мягкую, с ноткой лёгкой драмы, лирику, а не экспрессивную трагедию падшей женщины — именно такой образ показала она. Соня не стала перевоплощаться в страстную интриганку, а добавила в неё глубину, которую, однако, не так просто презентовать.

Тем не менее на этом этапе Гран-при России фигуристка превзошла саму себя. Во многом помог и визуальный эффект, созданный новым роскошным платьем — зрители увидели на Муравьёвой смелый ярко-красный кружевной наряд с ассиметричной юбкой и вырезом на спине. Соня выглядела чудесно, но ещё более впечатляющим было её катание — эмоциональное, технически точное, с мягким коньком. Она исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и флип в три оборота во второй половине выступления и за свой прокат получила от судей 72,60 балла.

С таким же контентом выступила Анна Фролова, набравшая чуть меньше — 72,17 балла. У Дарьи Садковой вместо флипа был риттбергер, а результат — 72,45 балла. Казалось, что у женщин будет битва хореографии и компонентов, однако юная ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова смогла удивить. Она единственная из участниц прыгнула элемент ультра-си — тройной аксель. Риттбергер в три оборота и каскад тройной лутц — тройной тулуп также были сделаны безупречны. Ни одно из вращений Дина не сорвала, равно как и дорожку шагов — почти везде максимальные уровни. Прокат был шикарный, а уж баллы и вовсе взорвали мозг… 72,60 — столько же, сколько у Муравьёвой! И лишь потому, что у Хуснутдиновой выше техническая оценка, она опередила Соню, взяв малое золото. Абсолютно драматичная развязка!

Владислав Дикиджи

Владислав Дикиджи

Фото: РИА Новости

Дикиджи предсказуемо выиграл, но допустил нелепую ошибку

Напротив, у мужчин никакой борьбы в Казани не случилось. Среди одиночников лишь двое отличились со знаком «плюс» и много кто — со знаком «минус». Предсказуемо впереди оказался действующий чемпион России Владислав Дикиджи, хотя, если быть откровенными, его прокат можно считать положительным только номинально — на деле же ошибки даже у технического лидера были серьёзные. Ученик Олега Татаурова справился с каскадом из четверного лутца и тройного тулупа, с квад-флипом и трикселем. Но!

Во-первых, на флипе арбитры нашли неясное ребро, а во-вторых — последнее вращение вообще не было учтено. То есть Влад остался без элемента. И тем не менее его оценки были максимальными на этом турнире – 94,51 балла. Ближайшим преследователем Дикиджи оказался Глеб Лутфуллин, который приземлил каскад из четверного и тройного тулупов, а также сделал квад-сальхов и аксель 3,5. Он заработал 87,71 балла. Разрыв серьёзный, и в произвольной программе Глебу понадобится чудо, чтобы подняться выше.

А вот Макар Игнатов, кажется, свой шанс упустил — он самоустранился из гонки за лидерство из-за страшного падения с четверного тулупа, который не только знаменовал потерю каскада, но и в целом угрожал здоровью фигуриста. К счастью, Макар после проката выглядел так, будто серьёзной травмы не получил, но во второй день соревнований выходить на лёд ему точно будет больно из-за ушиба.

Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский допустили одинаковые ошибки

Спортивные пары тоже не смогли порадовать кристально чистыми прокатами — даже фавориты оступились! Этот этап проходит под эгидой вечного противостояния Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. Так называемая репетиция предстоящего чемпионата России, который состоится в Санкт-Петербурге в декабре. Однако Саша и Дима, даже выступая первыми (что для них — психологическое преимущество), не смогли избежать ошибки на тройном сальхове — у Бойковой был зафиксирован степ-аут.

С подкруткой и выбросом фигуристы справились, по тодесу — тоже нет никаких вопросов. Зато за дорожку шагов у учеников Станислава Морозова в протоколе прилетел аж второй (!) уровень. Что для Александры и Дмитрия, конечно же, является чем-то из ряда вон выходящим. В итоге фигуристы за свой прокат набрали 73,42 балла, что на пять баллов меньше той суммы, которую они получали за короткую программу в текущем сезоне. И это явно не тот результат, на который Бойкова и Козловский нацелены.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Фото: РИА Новости

Их соперники, обычно безупречные в катании, по иронии судьбы тоже поддержали тенденцию по недочётам: сначала на сольном параллельном прыжке дрогнула партнёрша — Настя внезапно коснулась льда рукой, что для неё вообще нетипично. Затем заметно занервничал партнёр — дорожка шагов вышла на третий уровень, а выход из поддержки получился не таким уверенным, как мы привыкли видеть у этой пары. В остальном же ученики Тамары Москвиной не позволили себе слабины, однако после проката честно признались — удивились своему промежуточному лидерству с таким выступлением.

Таким образом, у судей была явная дилемма — кому же отдать предпочтение. Помарки у ребят почти идентичные, уровни слетели на дорожке шагов у обеих пар, и всё же на чуть-чуть Мишина и Галлямов оказались лучше — 75,77 балла. Оставалось констатировать — борьба между двумя классными парами по-прежнему продолжается.

