Гран-при России по фигурному катанию в Казани — онлайн-трансляция, 9 ноября 2025, произвольная программа, участники, Тутберидзе

Муравьёва сможет обойти более юных соперниц на этапе Гран-при Казани? LIVE
Екатерина Авдонина
Софья Муравьёва и Дина Хуснутдинова.
Следим за вторым днём.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Первый день Гран-при Казани вышел особенно захватывающим в женском турнире: сразу четыре участницы расположились друг от другах в пределах сотых! В произвольной программе некоторые из них могут пойти на элементы ультра-си: сумеют ли более опытные Софья Муравьёва и Анна Фролова навязать борьбу Дарье Садковой и Дине Хуснутдиновой?

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

В мужском турнире основная интрига заключается не в победителе — явным фаворитом соревнований выглядит Владислав Дикиджи. А вот как распределятся остальные медали — большой вопрос. Пока ближе всех к успеху Глеб Лутфуллин и Артур Даниелян. Но мы все прекрасно знаем, как наши мужчины умеют удивлять.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Парное катание цепляет своей главной интригой — противостоянием Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. После коротких программ пары в двух баллах друг от друга — и оба дуэта не были безупречными. Тем интереснее будет следить за произвольными!

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго дня этапа Гран-при в Казани.

