Муравьёва сможет обойти более юных соперниц на этапе Гран-при Казани? LIVE

Первый день Гран-при Казани вышел особенно захватывающим в женском турнире: сразу четыре участницы расположились друг от другах в пределах сотых! В произвольной программе некоторые из них могут пойти на элементы ультра-си: сумеют ли более опытные Софья Муравьёва и Анна Фролова навязать борьбу Дарье Садковой и Дине Хуснутдиновой?

В мужском турнире основная интрига заключается не в победителе — явным фаворитом соревнований выглядит Владислав Дикиджи. А вот как распределятся остальные медали — большой вопрос. Пока ближе всех к успеху Глеб Лутфуллин и Артур Даниелян. Но мы все прекрасно знаем, как наши мужчины умеют удивлять.

Парное катание цепляет своей главной интригой — противостоянием Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. После коротких программ пары в двух баллах друг от друга — и оба дуэта не были безупречными. Тем интереснее будет следить за произвольными!

