«Соколовская учит нас быть большой семьёй». Интервью с юниоркой Дианой Мильто

Ученица Светланы Соколовской Диана Мильто на этапе серии Гран-при России в Красноярске выиграла бронзу, а на этапе в Москве остановилась в шаге от пьедестала. Фигуристка когда-то вместе с родителями, сестрой-близняшкой и двумя братьями переехала в Москву из Ярославля, чтобы развиваться в спорте. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсменка рассказала о взаимоотношениях в спортивной семье, объяснила, как попала в группу Светланы Соколовской, и поделилась целями на сезон.

«Брат-хоккеист старается слушать мои советы по скольжению»

— Как ты попала в группу Светланы Владимировны Соколовской?

— Когда мы с сестрой катались в Ярославле, мама предложила посмотреть группы в Москве, так как мы хотели развиваться дальше, переехать в крупный город, в столицу. Так она нашла команду Светланы Владимировны Соколовской, и мы поехали на просмотр. Нам дали месяц испытательного срока. Всё прошло очень здорово: нас тепло приняли, за что мы очень сильно благодарны.

— Ты выбирала между разными тренерскими группами или сразу понимала, что хочешь именно к Светлане Владимировне?

— Нет, выбора, к кому мы хотели пойти, у меня не было. Просто так получилось, что мы с первого раза записались на просмотр и приехали именно к Светлане Владимировне, поэтому именно у неё и оказались.

— Какие у тебя взаимоотношения с сестрой?

— Мы с Алисой всегда помогаем друг другу, даём какие-то советы во время тренировочного процесса: где можно сделать получше, где – что-то исправить. Всегда друг друга спрашиваем, где ещё поработать. Стараемся помочь чем можем.

— А с братьями как общаешься? Помогаешь среднему брату со скольжением, которое пригодится в хоккее?

— Да, я смотрю все игры брата. Иногда я подсказываю ему, где и что он делает неправильно. Он старается слушать, но я понимаю, что не всегда меня слушает, хотя очень старается.

Диана Мильто Фото: Из личного архива Мильто

— Сколько лет твоему младшему брату?

— Ему уже целых три года.

— Как думаешь, ему больше подойдёт хоккей или фигурное катание?

— Мы уже несколько раз ходили с ним на каток, ставили его на коньки. Он, в принципе, уже топчется, стоит неплохо! Думаю, сначала он пойдёт в фигурное катание, так как необходимо освоить скольжение, а потом – посмотрим. Может быть, он скажет, что ему больше нравится хоккей.

— Почему все в вашей семье пошли в ледовые виды спорта?

— На фигурное катание нас с сестрой отвели родители. Мы не говорили, куда именно хотим — были ещё слишком маленькие. Брат же логически оказался на хоккее: мы все занимались скольжением на льду, поэтому его решили отвести именно на хоккей.

— Ты рассказывала, что папа смотрел твои выступления с трибун в Красноярске. Тебе комфортно, что они следят в реальном времени за твоими прокатами?

— Меня присутствие родственников на трибунах не смущает. Со мной на турниры всегда ездят либо мама, либо папа, либо оба вместе. У меня ни разу не было такого, чтобы я поехала на соревнования одна. Хотя, честно говоря, я не против — их поддержка мне точно никак не мешает, а скорее помогает. Я всегда стараюсь найти родителей на трибунах, чтобы посмотреть на них. Чувствую их поддержку, особенно во время соревнований без зрителей — всегда слышу, как они аплодируют мне. Это очень вдохновляет. Здорово, что они приезжают и поддерживают меня.

— Насколько тебе важна поддержка со стороны во время выступлений? Например, Аделия Петросян призналась, что ей нормально выходить на лёд без тренера, у тебя так же?

— Поддержка тренеров очень важна, они дают ценные советы, настраивают на прокат. Но я всегда стараюсь сама настраиваться, причём по-разному: ищу способы, приёмы. Думаю, мне не всегда необходима поддержка со стороны, я сама могу настроиться. Однако с поддержкой тренеров всегда легче.

Группа Светланы Соколовской на юниорском этапе Гран-при России в Москве Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

«Ярославль — мой дом, приятно туда возвращаться»

— С кем в тренерской группе общаешься? На этапе в Москве у тебя была большая группа поддержки в виде Дани Самсонова, Марка Кондратюка и Сони Важновой.

— Я стараюсь дружить со всеми ребятами, у нас очень тёплая атмосфера в группе! И Светлана Владимировна всегда учит нас со всеми дружить, общаться, быть большой семьёй — никому не доставлять зла, не вредить. Поэтому мы все между собой дружим, общаемся и поддерживаем друг друга.

— Ваш тренерский штаб очень тесно работает с группой Евгения Рукавицына. Общаешься с кем-то из петербуржцев?

— Да, мы пересекаемся в основном летом на сборах в Кисловодске, общаемся там с ребятами из группы Евгения Владимировича. Также пересекаемся иногда на соревнованиях, всегда рады встрече с ними. Дружу и общаюсь со всеми.

— Летом вы переехали на новый каток, как он тебе?

— Это очень классная арена, спасибо большое Татьяне Александровне Навке за такую возможность! Здесь есть все условия для того, чтобы работать, отдыхать. Всё очень комфортно: много залов, две арены. Очень классно!

— В Москве было приятно выступать на домашней арене?

— Да, было очень комфортно, всё так по-домашнему, как на тренировке.

— В каком возрасте ты переехала из Ярославля? Скучаешь по городу?

— Мы начали заниматься фигурным катанием в Ярославле, когда мне было четыре года, а в Москву переехали в 10 лет. Летом мы всегда ездим в Ярославль по выходным, а в сезоне — во время школьных каникул, когда нет занятий. Приятно возвращаться и приезжать домой. Ярославль — очень красивый город, я люблю там гулять и всегда стараюсь найти для этого время. Для меня это как родной дом.

— А есть любимые места?

— Я думаю, что это набережная. Мы очень много времени в детстве проводили там, катались на велосипедах, самокатах и любых транспортных средствах.

— Ты в сезоне-2023/2024 выступала на квалификации прыжкового турнира? Поделись эмоциями от такого первого крупного необычного соревнования, поучаствовала бы в этом году?

— Да, это был мой самый крупный турнир. Было интересно себя попробовать, очень большой опыт, очень ценный. Я бы очень хотела поучаствовать в таком ещё раз, потому что это было очень классно и атмосферно. Подобных стартов у меня не было.

— Ставишь перед собой какие-то цели на этот сезон?

— Я всегда ставлю перед собой цель — кататься в удовольствие, получать удовольствие от проката и делать всё, что я умею.

— Ты можешь назвать себя суеверным спортсменом?

— Наполовину — да. Раньше я очень много об этом думала и зацикливалась на этом. Сейчас стала меньше. Раньше мне нужно было выходить на лёд на разминку с определённой ноги, но, слава богу, я от этого избавилась, потому что слишком зацикливалась. Сейчас стараюсь меньше об этом думать — без этого стало намного легче.

— Может быть, такие суеверия не давят, а больше помогают настроиться на прокат? У тебя как?

— Нет, на каждый старт я настраиваюсь по-разному. Всегда стараюсь выходить на лёд с холодной головой, слушать тренеров. И тогда всё получается!