У Тутберидзе — новая татарская звезда! А Дикиджи в Казани круче Ивана Грозного

Три из пяти этапов Гран-при России уже позади, как же быстро летит время осенью в мире фигурного катания! В Казани соревнования были урезанными, без танцев на льду, но и в трёх видах, кажется, нашлось достаточно интригующих моментов.

Помог ли в Казани фигуристам родной лёд? Насколько закономерны тройки в женском и мужском катании?

Хуснутдинова вернулась домой — и выиграла

Девушки, к сожалению, не порадовали исключительно чистым катанием. На этапе собралось сразу несколько исполнительниц ультра-си, но четверные прыжки не покорились в этот день никому – Любовь Рубцова приземлила четверной сальхов на две ноги, у Марии Захаровой и Дарьи Садковой не пошли четверные тулупы…

Дина Хуснутдинова пришла к победе на втором взрослом этапе Гран-при, ещё и домашнем! На старте проката она уверенно справилась с двумя тройными акселями и не дала слабины ни на одном элементе. За две недели с Магнитогорска Дина улучшилась и закономерно победила.

Призёры этапа Гран-при в Казани в женском одиночном катании Фото: РИА Новости

Софья Муравьёва, к сожалению, не справилась до конца с произвольной программой, хоть и приехала в одни баллы с лидером короткой. С первого же элемента стало понятно, что прокат пройдёт в борьбе, фигуристка переставляла каскады местами, но, увы, сделать каскад три-три во второй половине не получилось, на тройном флипе судьи отметили недокрут в «галку»… Даже хореодорожку технические специалисты не засчитали. После произвольной программы фигуристка улетела на пятое место.

Прокат Анны Фроловой тоже не получился идеальным, однако фигуристка боролась как могла. Уже потом в микст-зоне фигуристка отметила, что вышла из «депрессивного эпизода» и теперь чувствует себя нормально. Недовольна была фигуристка своим прокатом – пока не хватает выносливости, чтобы ехать на скорости и успешно справляться со всем контентом на максимум, но Аня честно признала свои ошибки и отметила, что была бы рада любому месту.

Дарья Садкова смогла выиграть серебро, пусть и ошиблась на элементах ультра-си. Весь остальной контент фигуристка исполнила на должном уровне, очень старалась не терять уровни сложности – лишь дорожку шагов оценили третьим. После проката Даша не смогла сдержать слёз: в миксте спортсменка призналась, что четверной тулуп стал получаться достаточно стабильно, тренировка прошла хорошо, но в самом прокате что-то не пошло. Зато есть над чем работать к этапу в Омске.

Дикиджи потерял каскад, но безоговорочно вынес всех

Владислав Дикиджи маленькими шагами идёт вперёд: в Казани ему наконец покорился контент из четырёх четверных и двух тройных акселей. Перед прокатом Влад выглядел очень спокойно, вся прыжковая часть ему удалась хорошо. Единственное, к чему можно придраться – один каскад при перестановке был потерян, но и без этого Дикиджи играючи пробил отметку в 100 баллов за технику.

С набором физической формы лучше начинает смотреться произвольная программа, однако работы впереди ещё много. Посмотрим, в каких кондициях Владислав подойдёт к этапу Гран-при в Омске через пару недель. Казань же Дикиджи берёт третий год подряд – в микст-зоне даже пошутили, что по этому показателю Владислав опередил царя Ивана Грозного.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Стабильность и чистота – залог успеха Артура Даниеляна. В Казань этот фигурист приехал не с самым сложным контентом, но с выверенной тактикой и спокойным настроем. Это вылилось в первую медаль этапа Гран-при за эти годы! В произвольной под «Семейку Аддамс» Даниелян допустил оплошность на вращении в середине программы, также судьи отметили неверное ребро на флипе. Но по компонентной части вопросов к ученику Евгения Рукавицына

С бронзой в тройке сильнейших сумел остаться Глеб Лутфуллин. «Крёстный отец» в Казани прошёл в борьбе, получилось у фигуриста далеко не всё, видно было – на разминке не пошёл четверной лутц, так что пришлось перекраивать запланированный контент и считать прыжки прямо в прокате. Но Глеб с этим справился, не потерял ни одного прыжка и вытянул себя на пьедестал. Казанская арена тепло приняла своего фигуриста – и он ответил ей взаимностью, надев в ожидании оценок тюбетейку.

На что накатали сильнейшие пары мира?

В битве пермских пар за бронзу выиграли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Пока каждый турнир после возвращения на старты Юля и Лёша завершают с медалью, и это очень мощно! Далеко не все элементы получились чистыми, вновь допущены ошибки на прыжках, но при этом все парные элементы фигуристы попытались исполнить на свой нынешний максимум. Этого хватило для бронзы.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока не могут до конца набрать былую форму после травмы партнёра. После короткой программы они имели преимущество, но допустили в прокате две фатальные ошибки. На параллельном тройном тулупе фигуристы синхронно споткнулись, а Настя даже допустила падение. Но даже с такой оплошностью пара могла победить – но срыв самой дорогой поддержки лишил их шансов на победу. Меньше 202 баллов Настя и Саша не набирали с 2019 года, с чемпионата мира среди юниоров.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский наконец-то справились с элементом ультра-си! Четверной выброс-сальхов вышел на загляденье, получился таким же блестящим, как и на контрольных прокатах сборной России. Но идеальным сам прокат произвольной назвать нельзя. Стартовый элемент фигуристы не выполнили, снова камень преткновения – тройной сальхов у партнёрши. «Этери Георгиевна, надеюсь, вы каскад не видели», – в шутку отметила Александра в кисс-энд-край. Главная победа для Саши и Димы – даже не четверной выброс, не золото этапа, а тот факт, что они очень быстро собрались после ошибки и на максимум выполнили все остальные элементы.