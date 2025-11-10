«Лёд раскололся – неделя без тренировок». Как выучить четверные прыжки на катке без крыши

Когда мы говорим о фигурном катании как о спорте высших достижений, тем более о спортсменках, изучающих элементы ультра-си, в голове сразу всплывают известные катки Москвы и Санкт-Петербурга. За бортиком у таких фигуристок, как правило, именитые тренеры – Этери Тутберидзе, Алексей Мишин, Евгений Плющенко, Евгений Рукавицын и другие. Претендовать на высокие места, будучи подопечной тренера без имени, занимаясь спортом в регионах – это пока что большое исключение из правил.

Причём вопрос не только в «закрытом клубе» элитных специалистов, куда не пускают людей «со стороны». Часто всё банально упирается в инфраструктуру. К примеру, на юниорском этапе Гран-при в Казани бронзовую медаль удалось выиграть спортсменке из Оренбурга Арине Ореховской. Она тренируется на катке «Кристалл», который даже конструктивно не подходит под задачи большого спорта – у ледового дворца в степном регионе банально нет полноценной крыши, только надувной манежный шатёр.

В результате летом каток регулярно тает, качество льда падает. Он трескается, тренироваться на нём небезопасно, а кататься на других аренах не получается либо из-за их занятости, либо из-за юридических сложностей. В результате Ореховская вместе со своим тренером Екатериной Михайловой ездит даже в соседнюю Самарскую область, только бы не запускать рабочий процесс. Что не мешает Арине уже сейчас прыгать четверной лутц, а в планах — подготовить «пятиквадку», как у Александры Трусовой.

В интервью «Чемпионату» Ореховская поделилась подробностями о состоянии фигурного катания в родном городе, объяснила, почему не собирается уезжать из Оренбурга и на кого ориентируется в любимом виде спорта.

«Хотелось откатать чисто, для себя, сделать всё, что я умею, и показать четверной лутц»

– Это ваша первая медаль в юниорской серии Гран-при и в принципе на соревнованиях такого уровня. Какие у вас эмоции?

– Я очень удивлена, счастлива, разумеется. Долго готовилась, тренировала четверной лутц. На первом этапе Гран-при в Магнитогорске получилось ещё сделать чисто, здесь в Казани получилось немного хуже. Но ничего, будем работать дальше.

– Что прежде всего вдохновляет на усложнение программ? Желание оставаться конкурентоспособной на фоне соперниц?

– Я просто хочу делать то, что умею, но при этом не останавливаться на достигнутом. Работать дальше, учить новые элементы, усложняться.

– С какими эмоциями ожидали выступление соперниц? Что было на душе?

– Я очень переживала. Но в то же время радовалась за остальных девочек, поддерживала их.

– Как удаётся правильно бороться со стрессом?

– Я знаю, что всё это уже делала на тренировках, пытаюсь выйти и сделать всё то же самое, что уже делала ранее.

– Когда ехали в Казань, были ожидания, что получится попасть в тройку?

– Ожиданий как таковых не было. Хотелось откатать чисто, для себя. Сделать всё, что я умею, и показать четверной лутц.

Арина Ореховская Фото: fsrussia.ru

– После короткой вы были достаточно далеко от первого места, хоть и с небольшим отставанием. Что важнее – отставание от соперников или предварительное место?

– Вообще, я за место никогда не борюсь, стараюсь об этом не думать. Хочу откатать чисто, сделать всё, что от меня зависит. Выполнить все элементы. А когда хорошо откатаешься – всегда будешь рядом с высокими позициями.

– То есть основная ставка у вас идёт на прыжки? На технику?

– Пока что так. Хочу исполнять как можно больше сложных элементов.

«Лёд не выдержал тепла и потрескался, на нём нельзя было тренироваться»

– Вы давно в фигурном катании?

– Занимаюсь фигурным катанием уже 10 лет. Выбрала этот вид спорта за красивые элементы, сложные прыжки, драйв от выступления.

– Постоянно живёте в Оренбурге? Либо на два города?

– Нет, и живу, и тренируюсь в Оренбурге. Круглый год.

– Были мысли поехать на просмотр в другой город? В известные тренерские группы?

– Нет, и не планирую. Мне нравится у себя дома в Оренбурге.

– Почему нет даже мысли переехать в Москву или в Санкт-Петербург? Настолько комфортно и привычно со своим тренером?

– Я считаю, что успех – это необязательно какие-то звёздные штабы, в Москве, в Питере. Можно всего добиваться и дома.

– Правда, мы почти не видим таких примеров. Долгое время успехов добивалась Вероника Яметова, однако даже она переехала из Екатеринбурга в Москву. Вас не тревожит эта тенденция?

– Нет, пусть тогда я буду первой, кто докажет, что это возможно.

– Можете побольше рассказать про вашу спортшколу в Оренбурге? Какие там условия?

– В принципе, всего хватает, условия хорошие, только бывают проблемы со льдом. У нас ломался лёд, он иногда тает. В итоге этим летом как было: лёд трескается – неделя без тренировок. Однако затем его починили, достаточно быстро. В целом ничего страшного.

Каток «Кристалл» в Оренбурге Фото: vk.com/crystaloren

– То есть у вас потрескался лёд? Как такое возможно?

– Всё так, он не выдержал тепла и потрескался, на нём нельзя было тренироваться.

– В городе только один каток? Можно было поехать заниматься на другом?

– В принципе, у нас в Оренбурге четыре катка. Можно поискать варианты с другими аренами, но с этим свои трудности. Тогда мы не тренировались. Иногда ездим тренироваться в другие города, в соседние области.

– Читал новости, что спортшкола Оренбурга на грани закрытия. Насколько ситуация серьёзная?

– Были проблемы, но сейчас всё более-менее хорошо, все тренируются. Льда вроде бы всем хватает. Обратили внимание на проблему.

«Хочу в будущем, как Александра Трусова, выехать «пятиквадку»

– Какие у вас кумиры в фигурном катании?

– Больше всего мне нравится Александра Трусова. Она всегда усложнялась, не стояла на месте. Делала то, что никто не делал до неё. И она никогда не отступает.

– Как давно следите за Трусовой?

– Очень давно, ещё с юниоров. Она с ранних лет делала четверные, и не один, это всегда меня вдохновляло.

– Глядя на Трусову, решили выучить все четверные?

– Именно так! Хочу в будущем, как и Александра, выехать «пятиквадку», есть такая мечта.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Фигурное катание – достаточно консервативный и субъективный вид спорта. Элементы ультра-си – в том числе аргумент за признание спортивных заслуг? На фоне известных тренерских штабов.

– В том числе и так, если исполнять четверные – со сложным набором можно побеждать, где бы ты ни тренировался и у кого. Это признаётся сразу.

– На международной арене следите за кем-либо?

– За Эмбер Гленн и Каори Сакомото.

– Эмбер Гленн нравится за свой тройной аксель?

– Да, в том числе. У неё хорошо получается.

– В личных планах есть мысль изучить этот элемент?

– Над тройным акселем пока не работали. Учу четверные флип, сальхов и риттбергер.

– В ближайшей перспективе какой набор элементов мы можем у вас увидеть?

– Два четверных прыжка – лутц и флип. Постараемся подготовить их к первенству России в феврале.

«У парней могу назвать своим кумиром Петра Гуменника, буду болеть за него на Олимпиаде»

– Есть в голове понимание, в каком возрасте планируете переходить во взрослые?

– Нет, пока не знаю. Не думали даже пока об этом.

– В реалиях нового возрастного ценза думаете о необходимости сохранить себя и своё тело в перспективе?

– Приходится. Надеюсь, получится пройти этот период взросления.

– В плане питания строго себя ограничиваете?

– Мне пока несложно держать себя в форме, держать диету. Всё в рамках разумного.

– Можете назвать себя сладкоежкой? Мясоедкой?

– Так, всего по чуть-чуть.

– Чем порадуете себя после успешного старта?

– Домой приеду, попрошу маму приготовить торт.

– Татарскую кухню пробовали?

– Наверное, нет, чак-чак не лучшая идея для спортсмена.

– Много внимания уделяете хореографии?

– После этапа в Магнитогорске мы уделили много внимания второй оценке, чтобы подтянуть компоненты. Будем и дальше над ними работать.

– Не возникало мысли поставить программу про «Капитанскую дочку»?

– Нет. Я читала, конечно, знаю, что действие было в Оренбурге. Но героиня Маши Мироновой меня не привлекала.

– Какие у вас любимые программы?

– Произвольная этого сезона, короткая прошлого. Тогда я катала «Пещеру горного короля». Одна из самых любимых.

– А из программ известных спортсменов?

– №1 – произвольная программа Александры Трусовой.

– В плане техники ориентируетесь на неё?

– Да, пожалуй, что так. А у парней могу назвать своим кумиром Петра Гуменника, буду болеть за него на Олимпиаде.

Пётр Гуменник Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

– Известная проблема Гуменника связана как раз с техникой – в ней есть существенные огрехи, и он регулярно допускает недокруты. Возможно, не лучший выбор для подражания?

– Может, и так, но он не сдаётся, работает над собой. Мне нравится, как он в нужный момент умеет собраться, меня это вдохновляет.

«Мечта, как и у многих, – попасть на Олимпийские игры»

– Вы тренируетесь скорее для души или есть большая спортивная мечта?

– Мечта, как и у многих, – попасть на Олимпийские игры. А так занять призовое место на чемпионате России – тоже хорошо.

– То есть планируете попасть на Олимпиаду из Оренбурга?

– Хотелось бы! Для этого надо много работать.

– Чем ещё увлекаетесь, помимо фигурного катания?

– Свободного времени немного. Учусь в школе.

– Обычная школа или спорткласс, спортивный интернат?

– Обычная общеобразовательная школа, как у всех. Хожу на уроки, потом – на тренировки.

– Как всё успевать? И учить ещё четверные прыжки.

– Стараюсь. В жизни важно всё, учёба тоже важна.

– Какие любимые предметы в школе?

– Наверное, география.

– Как родители оценивают ваше увлечение фигурным катанием? Ездят с вами на соревнования?

– Разумеется, они поддерживают меня, но на соревнования не ездят со мной. Смотрят дома всегда, болеют.

– Какие фильмы смотрите? Есть любимая музыка?

– Фильмы не особо смотрю. Музыку люблю весёлую в основном, иностранную. Любимого исполнителя не назову.