Евгения Медведева выходит замуж, и это не шутки! Фигуристка не сдержала слёзы счастья

Евгения Медведева наконец поделилась прекрасными новостями: фигуристка выходит замуж! На прошлой неделе её избранник Ильдар Гайнутдинов сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Кольцо, похожее на обручальное, на пальце Жени заметили ещё во время этапа Гран-при в Казани, где она работала ведущей, – и оказалось, что буквально накануне вылета фигуристка стала невестой.

Евгения и Ильдар вместе уже около года, фигуристка и танцор познакомились во время съёмок телепроекта «Звёздные танцы» на ТНТ. Пара Медведева/Гайнутдинов покинула проект за шаг до финала, но запомнилась зрителям. Однако самое главное – на этом проекте они обрели друг друга.

Медведева не скрывала свои отношения от публики: в июле 2025 года она выложила кадры с совместной фотосессией, чтобы у аудитории отпали все вопросы. «Сквозь танец в жизнь», – подписала тогда кадры Женя. Теперь же она действительно готова разделить жизнь со своим возлюбленным.

Предложение руки и сердца фигуристка получила в пятницу, 7 ноября, а спустя несколько дней поделилась трогательным видео. Ильдар организовал большую церемонию на одной из московских крыш, подарил Жене большой букет роз, встал на одно колено и произнёс невероятно душевные слова. Женя была так счастлива, что не смогла сдержать слёз.

Друзья фигуристки взорвались радостью в комментариях. «Я никогда больше не радовалась за подругу. Люблю тебя, самая красивая невеста!» – написала Елизавета Худайбердиева, добавив затем шутку про грядущую свадьбу: «Готовлю конкурсы». «Ну какие же вы красивые! Как же вы светитесь вместе! Было!» – отреагировал Артём Федорченко. «Женечка, поздравляю! Счастья вам!» – обрадовалась Елена Радионова. И это только малая часть всех поздравлений.

Когда же случится свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова? Что у фигуристки, что у танцора очень плотный рабочий график. Но точно понятно одно: торжество будет изысканным и роскошным.