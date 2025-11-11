Бойкова и Козловский таки поедут в Италию зимой! Но есть один нюанс

Одна из лучших спортивных пар России (и мира) наконец-то вновь сможет показать себя международной публике — пусть и пока что в рамках ледового шоу. Александру Бойкову и Дмитрия Козловского пригласили поучаствовать в престижном Bol on Ice в Италии. И это реально крутое событие для российского фигурного катания — нас помнят, ценят и ждут. Рассказываем, почему участие ребят в европейском шоу – это отличный знак.

Первое появление с 2022 года

В ледовом шоу от итальянского фигурнокатательного сообщества принимают участие чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы из разных стран. В cвоё время там выступала Евгения Медведева, в августе к участию пригласили ещё и Александру Степанову и Ивана Букина. Также в Болонье ждут Василису Кагановскую и Максима Некрасова и, вероятно, ещё кого-то из россиян.

Это будет первое выступление действующих российских фигуристов в рамках международных шоу с 2022 года. Ранее олимпийских чемпионок 2018 года Алину Загитову и 2022 года Анну Щербакову приглашали для участия в ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня, но обе уже давно завершили карьеры. Поэтому нашим фигуристам, которые пребывают в статусе действующих, крайне важно выступить на Севере Италии.

Зарубежные шоу — это другая публика, другие эмоции и, что немаловажно для ребят, совершенно другие гонорары. Ну и самое главное — нашим спортсменам будет очень полезно показать себя той аудитории: мы всё ещё есть, мы существуем и мы сильны.

Почему именно они

В том, что организаторы привлекли к участию именно этих фигуристов, нет ничего удивительного. Бойкова и Козловский хорошо знакомы зарубежной публике. Они уже чемпионы Европы. Интервью, которое мне дали ребята ещё в 2023 году (то есть уже находясь в изоляции), ещё долгое время переводили для иностранцев. Сами Александра и Дмитрий в текущем сезоне создали большой прецедент — наконец-то приземлили четверной выброс на соревнованиях.

Да, им это удавалось в рамках шоу и до этого. Удачной была попытка и на контрольных прокатах. Но теперь-то ученики Станислава Морозова сделали это на соревнованиях, на которых ещё и одержали победу. Разве на них не захотят посмотреть в Европе, где чемпионы континента не так далеко уходили за 200 баллов?

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

По Александре Степановой и Ивану Букину вообще нет никаких вопросов: сколько лет люди провели на международке! И пусть даже без больших побед — на их артистизм и крутые программы всегда было приятно смотреть не только внутри страны. А Василиса Кагановская достаточно популярна среди зарубежных болельщиков, даже не имея взрослого международного опыта. Так что её многочисленным фанатам точно захочется увидеть фигуристку вместе с Максимом Некрасовым.

Ещё один прецедент

Немаловажно и то, что появление российских спортсменов в Европе может стать важным прецедентом для нашего дальнейшего возвращения. У ISU, который так сильно переживал за безопасность фигуристов и опасался, что не сумеет её обеспечить, появится ещё один неоспоримый довод — приезд действующих фигуристов-россиян в Европу.

Ранее у организации уже появился весомый кейс — олимпийский квалификационный турнир у Пекине. Там принимали участие сразу два российских фигуриста, причём с достаточно известными именами. И всё прошло успешно — без какого-либо негатива или громких провокаций с нашей стороны. Разве что сам ISU оплошал с роликом Петра Гуменника под украинскую музыку.

На фоне диалогов о том, что возвращение россиян на международные старты всё ближе, лишнее появление на публике будет только на руку. ISU, вы видите? Мы всё ещё есть, и мы ведём себя подобающим образом. Так какие теперь причины откладывать наше возвращение? В конечном итоге от этого выиграют все, кроме, конечно, тех, кому удавалось брать медали в отсутствии россиян. Но тут уж простите: мы не виноваты, что в нашей стране так много талантливых фигуристов. Вы ведь тоже хотите ими наслаждаться.