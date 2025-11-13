Дочь знаменитых чемпионов перешла в танцы и уже взяла медаль! Беседа с Тихоновой и Лысовым

В этом году в российских танцах на льду появилась новая перспективная молодая пара. Из одиночного катания в танцы перебралась Полина Тихонова – сильная фигуристка с неплохим коньком. В группе Алексея Горшкова она встала в пару с Матвеем Лысовым и уже на третьем старте в совместной карьере ребятам удалось выиграть первую медаль. Да ещё на каком старте – не на местечковых разборках, а на юниорском этапе Гран-при России!

В первом совместном интервью Полина и Матвей рассказали «Чемпионату» подробности образования своей пары, ответили, кто их привлекает из сегодняшних танцевальных звёзд, а также поведали, участвуют ли родители Полины – двукратные чемпионы мира в парном катании Мария Петрова и Алексей Тихонов – в тренировочном процессе молодого дуэта.

«То, что мы оказались в Магнитогорске на пьедестале – приятный бонус»

– Есть ли у вашей пары день образования или какая-то точка отсчёта?

Полина: 05.05.2025. В этот день у нас была первая тренировка.

– Полина, ваше прошлое в фигурном катании было достаточно освещено. Матвей, расскажите, как вы оказались в танцах на льду и в частности в группе Алексея Горшкова?

Матвей: В танцы я перешёл лет в 10-11, ещё в Кирове. Катался в группе Татьяны Борисовны Кротовой до 15 лет. Моя предыдущая партнёрша Ксения Евстифеева искала партнёра, мама предложила съездить в Москву и попробовать. Тренерский штаб посмотрел нас, одобрил, начали работать в группе Алексея Юрьевича Горшкова.

– Следом вопрос Полине: когда принимали решение о переходе в танцы на льду, был ли выбор между разными тренерскими группами?

Полина: Мы сразу с моими родителями безоговорочно выбрали Алексея Юрьевича (улыбается).

– Сложно ли было на первых тренировках привыкать к новым упражнениям?

Полина: Да. Сначала я очень уставала. Вроде бы говорят, что танцы – простые, а на самом деле это не хухры-мухры (улыбается). Когда пришла на первую тренировку, начала делать упражнения и прямо перед тренерами назад завалилась и упала. Так что это не так-то просто.

Полина Тихонова и Матвей Лысов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Каким образом сложился ваш дуэт? Много ли было проб до того, как начали кататься вместе?

Полина: Я пробовалась с другими партнёрами, затем тренеры предложили попробоваться с Матвеем, так всё и получилось.

– Сложнее ли стало собираться на выступление, когда случился переход в танцы?

Полина: Наверное, да. Волнительнее стали именно тренировки, в танцах они очень важны. Ты должна показывать всю себя, всю красоту, всё, что умеешь. В целом со временем волноваться стала чуть поменьше, стала более уверенно себя чувствовать в элементах.

– Можете ли вы назвать какие-то качества друг в друге, которые вам нравятся и которые помогли добиться такого быстрого прогресса?

Полина: Наверное, это желание работать и умение получать радость от этой работы.

Матвей: Да, это позитивный взгляд на работу.

– Полина, после перехода в танцы насколько сейчас ваши родители участвуют в тренировочном процессе? Или же исключительно болеют со стороны?

Полина: В основном они болельщики. Иногда приходят на тренировки и помогают нам с какими-то элементами – поддержками, вращениями. Но в большей степени просто поддерживают и болеют за нас (улыбается).

Полина Тихонова с родителями — Марией Петровой и Алексеем Тихоновым Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ставили ли вы с тренерами какие-то цели на этот сезон? Были ли какие-то медальные прогнозы?

Матвей: Медальных прогнозов изначально не было. Этот сезон – просто для того, чтобы накататься в паре.

Полина: Спокойно скатываемся, и всё. То, что мы оказались в Магнитогорске на пьедестале – приятный бонус (улыбается).

«Произвольный танец Фурнье Бодри и Сизерона прошёл на одном дыхании»

– Полина, до перехода в танцы на льду вы следили за этим видом фигурного катания? Есть ли фавориты среди танцоров у вашей пары?

Полина: Раньше я наблюдала только за топами, а в прошлом году начала достаточно сильно увлекаться, смотрела всё, в том числе юниорские танцы. Мне очень нравились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Когда появились Василиса Кагановская и Максим Некрасов, то тоже очень понравились.

Матвей: Тоже стараюсь следить, Максим с Василисой очень нравятся.

– Следите ли вы сейчас за международными стартами? Понравились ли чьи-то программы в этом сезоне?

Полина: Стараюсь смотреть все международные соревнования – и одиночников, и па́рников, и танцоров. Интересно наблюдать за тем, как там люди катаются. Мне очень понравились Гийом Сизерон с Лоранс Фурнье Бодри, особенно их произвольный танец. Он прошёл на одном дыхании, я даже не заметила, где были элементы в этом танце, а они, между прочим, были очень хорошо выполнены. Мне нравится, как они смотрятся.

– С Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым вы тренируетесь на одном льду. Бывает ли такое, что они с чем-то помогают на занятиях?

Полина: Они нам помогали с некоторыми элементами, которые мы брали из их произвольной программы. Если что-то где-то они видят, то могут подсказать. Это круто, что ты находишься с ними на одном льду и можешь посмотреть, как это правильно делается.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

– Как вышло, что Василиса и Максим поделились с вами костюмами для программы?

Полина: Мы сначала сделали другие костюмы к этой программе, но нам они не очень понравились. К программе они не очень подходили. У тренеров промелькнула мысль, что можно попробовать попросить у Василисы с Максимом, и они поддержали эту идею.