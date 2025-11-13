«Замахиваюсь на уровень Малинина? Звучит приятно». Гуменник ответил на все вопросы про ОИ

В текущем сезоне Пётр Гуменник — редкий и один из самых интересных спикеров, ведь совсем скоро ему предстоит поехать на Олимпийские игры в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года. После квалификационного турнира в Пекине ученик Вероники Дайнеко решил взять небольшую паузу — а теперь готовится выступить на двух заключительных этапах российской серии Гран-при. Незадолго до четвёртого этапа, который состоится в Москве, Пётр побывал в гостях у Максима Транькова в подкасте «Произвольная программа» и высказался на самые волнующие темы.

«Чемпионат» собрал главные высказывания главного фигуриста российской мужской одиночки на данный момент.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

О выборе федерации

«Я догадывался об этом ещё после финала Гран-при, где занял первое место. Уже тогда возникла мысль, что, возможно, это буду именно я. Когда это подтвердилось, мне позвонила Вероника Анатольевна (Дайнеко. — Прим. «Чемпионата»), мой тренер, и сообщила об этом, хотя я сначала не совсем поверил. Со временем, по мере подготовки, я начал в это всё сильнее верить. Сейчас я полностью уверен. Постоянно спрашивали, как я оцениваю свои шансы, и с каждым днём становился всё более уверен в себе. Я знал, что точно нахожусь в небольшом списке претендентов из четырёх спортсменов.

О своих сильных сторонах

«Глубоко не анализировал выбор федерации. Потому что у всех претендентов, мне кажется, есть свои сильные стороны, как и у меня тоже. Потому, наверное, те, кто выбирал, подумали, что мои сильные стороны, они, возможно, пригодятся. Возможно, из-за того, что я старше всех, они подумали, что я буду более спокойным, смогу более ответственно подойти и уже выступал на международных соревнованиях.

На чемпионате России я выступил не так хорошо, до этого на этапе Гран-при России я выступил ещё хуже. Но если посмотреть на этот путь, то я с каждым месяцем становился всё лучше и лучше. Причём это улучшение было очень заметное, кардинальное. И, наверное, решили, что я продолжу этот разгон и смогу продолжать становиться всё лучше и лучше».

О судействе в России

«Мне кажется, возможно, это просто производит большее впечатление, когда видишь на экране баллы за 300. Сразу поднимается ажиотаж. Но при этом я не могу сказать, что у нас судейство менее строгое. Например, уровни дорожек, вращений у нас считают очень пристально. По технике всё считают пристально, просто как будто немножко умножат на коэффициент по надбавке, по второй оценке, чтобы баллы выглядели более внушительно. Хотя в этом сезоне, как мне кажется, на тех соревнованиях, что уже прошли, гораздо более уже похожи баллы на те, которые получают на международных соревнованиях».

Об оценках в Пекине

«Почувствовал разницу в оценках на квалификационном турнире в Пекине? Да, некоторую почувствовал. Могу объяснить, в чём она заключается. Возможно, это из-за того, что я стартовал в короткой программе в первой разминке. По второй оценке я получил немного. В произвольной, хоть и прокат был не самый чистый, я уже получил вторую оценку выше, больше надбавки, потому что выступал последним — уже как фаворит после короткой программы. И мне уже могли спокойно ставить более высокие оценки».

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Об Олимпийских играх

«Это вдохновляет. Это дало мне очень большой толчок, что в меня поверили, решили, что достоин выступать на Олимпиаде, что я к ней готовлюсь. Это на каждой тренировке меня вдохновляет. И я могу с ещё большими усилиями и уверенностью тренироваться. Борьба с самим собой покрывает борьбу с соперниками, поэтому первое, о чём я думаю — как превзойти себя. Конечно, есть небольшой страх, что что-то не получится. Я бы назвал его полезным — он заставляет работать над своими элементами, чтобы свести его к минимуму. Что изменилось в моей подготовке именно к Олимпиаде из того, что считаю важным? Готовность исполнять свои элементы не только в идеальных условиях, а когда, например, не самое лучшее настроение, не самое лучшее физическое состояние. Чтобы в любых условиях сделать всё, что нужно».

О соревнованиях перед Олимпиадой

«Перед Олимпиадой у меня два этапа Гран-при и чемпионат России — это полноценные соревнования, в которых важно победить. В то же время я расцениваю их как подготовку к Олимпийским играм. Я специально сделал такое расписание, чтобы именно к Играм набрать наилучшую форму: недавно немного отдохнул, сбросил нагрузку, чтобы к февралю не устать.

Давит ли повышенное внимание? Нет, наоборот. Мне кажется, если больше людей на меня будут смотреть, мне это только больше удовольствия доставит. Я всегда хотел, чтобы на наше фигурное катание смотрели иностранцы. Сейчас наверняка болельщики, судьи, соперники и правда будут смотреть, как я буду выступать, меня это будет вдохновлять».

О контенте в программах

«На короткую я в основном тренирую лутц, флип и аксель, это почти максимально сложный контент. Но вот в Китае мне Вероника Анатольевна (Дайнеко. – Прим. «Чемпионата») сказала, хотя я полгода такой контент и тренировал: «Слушай, в пять утра тренировка, в 10 — старт. Короткую нужно катать чисто, поэтому лучше вместо лутца сделать сальхов». Я спокойно поменял на сальхов и не парился, что этот заход не натренировал должным образом по сравнению с тем, как тренировал максимум. В любой момент могу что-то поменять, пока не могу точно сказать, что буду исполнять. Замахиваюсь на уровень Малинина? Ну, это звучит приятно — замахнуться на уровень лидера (улыбается). Так что да, хотя бы в короткой можно это сделать».

Пётр Гуменник в короткой программе Фото: РИА Новости

О короткой программе «Парфюмер»

«Короткая программа — идея принадлежала Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, я не первый год с ним работаю. Он сказал, что у него отличная идея: мне не скажет, но мне очень понравится. Когда я приехал, он сказал, что это будет «Парфюмер», нужно посмотреть фильм. «Парфюмера» уже катала Анна Щербакова, но это был женский образ, с совершенно другой стороны. Со стороны главного героя будет совсем по-другому, мне он отлично подойдёт.

Я в тот же день посмотрел фильм, проникся образом и на следующий день уже смог его на себя примерить — это и правда мне очень подошло. Хотя потом предстояла большая работа, чтобы все движения отточить, потому что у меня иногда лезет что-то от себя, какие-то руки не те. Приходится время от времени приезжать к Даниилу Марковичу, чтобы он мне всё поправил, вернул, что-то поменял, доделал.

Мы сделали трюк с вытаскиванием платка в конце дорожки. Сначала я катал без костюма, только с платком — все испугались, что это можно посчитать как дедакшен, потому что платок — не часть костюма, можно посчитать как аксессуар. Все начали волноваться, даже мои тренеры переживали, может, выкинуть платок? Но Даниил Маркович очень уверенно настоял на том, что нет, это очень важная часть программы, никакого дедакшена не поставят, всё в порядке. Я ему доверился и тоже по этому поводу не переживал. Платок у меня пришит: в первой половине программы он спрятан под рукав, а потом я его достаю. Получается, как будто с одной стороны — длинный рукав, с другой — платок. Если я его беру в руку — выглядит прямо как в фильме. Мне кажется, это очень важная отсылка, чтобы кто смотрел фильм — они вспомнили и сопоставили».

Про «Онегина» в произвольной программе

«По поводу произвольной у Ильи Авербуха появилась идея, что для международной арены нужно поставить что-то более абстрактное. Если посмотреть программы иностранцев — они часто не несут какого-то очень прямолинейного сюжета, посыла, а больше просто какая-то музыка и абстрактная идея. Но мне она не очень подошла, всё-таки я все свои программы всегда катал с чётким сюжетом, образом. Мне это было непривычно, и получилось не слишком понятно для зрителей и судей как для наших, так и, скорее всего, для иностранцев.

Но мы знали, что всегда можно оставить старую программу, многие в олимпийский сезон так делают. Я просто знал, что есть время, можно поставить новую, и потом сравнить. И при сравнении оказалось, что Евгений Онегин — хоть и русский персонаж, но даже для международной арены он будет более выигрышным. [Когда катал новую произвольную], я пытался понять человека, идущего по жизни, у него свой путь со сложностями. Но это не так хорошо резонировало со мной. Я даже это не до конца понимал, пока не попробовал за неделю до отборочных соревнований вспомнить «Онегина». И когда я вспомнил, первый раз прокатал, понял, что всё-таки она гораздо лучше, гораздо больше во мне отзывается. Когда я её катаю, мне даже физически легче, потому что все эмоции я могу показать, пережить, мне они понятны».

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Об Аделии Петросян

«То, что нас в Пекине было двое — это не так много, но гораздо лучше, чем один. Чувствовалась такая поддержка, что у тебя есть сокомандник, а не только соперники. Это помогало. Поэтому да, наша общая судьба нас немного сблизила. Я не ходил на её выступления, потому что мне нужно было держать режим, а соревнования были в разное время. Мне нужно было утром очень рано вставать. Но мы общались, поддерживали друг друга. Я запомнил, как после произволки Аделия была уже где-то около льда. Я не думал её там увидеть — она меня поздравила. Было очень приятно».