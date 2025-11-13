На Петросян и Гуменника давят за рубежом. Но наши фигуристы отразят психологическую атаку!

Претендентов на Олимпиаду от России внесли в базу «Миротворца». Аделии и Пете необходимо абстрагироваться и выигрывать в Москве.

На предпоследнем этапе Гран-при России в Москве вновь в центре внимания наши «олимпионики». И Аделии Петросян с Петром Гуменником будет как никогда сложно — после мощной психологической атаки, связанной с базой «Миротворца», будет непросто собраться морально, а ведь нужно — чтобы побеждать! В этом материале «Чемпионат» собрал самую важную информацию о предстоящих соревнованиях и обозначил его главные интриги.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Где и когда пройдёт четвёртый этап Гран-при России

Серия Гран-при России подходит к концу — предпоследний этап состоится в Москве. Соревнования взрослых пройдут в выходные — 15 и 16 ноября. Юниоры выступали с 11 по 13 ноября.

Фавориты и главные интриги четвёртого этапа Гран-при России

Этап Гран-при России в Москве будет одним из самых жёстких по конкуренции во всех представленных видах. Кроме того, напряжённая атмосфера будет из-за личных вызовов многих фигуристов. Особое внимание будет к выступлениям Аделии Петросян и Петра Гуменника. В преддверии Олимпиады в Милане за каждым их шагом следят крайне пристально как в России, так и за рубежом.

И наверняка в этот раз иностранцы будут анализировать их прокаты более тщательно, ведь, помимо давления из-за своего статуса, представителей России на главном старте четырёхлетия, они испытают стресс от психологической атаки от соседствующих стран. Недавно стало известно, что Петра Гуменника, а также бывшего запасного Владислава Дикиджи внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». К слову, Аделия Петросян и Алина Горбачёва были добавлены туда ещё раньше.

Спортсменам вряд ли комфортно работать, когда возникают подобные провокации, но выхода у них нет — необходимо брать золото в любом случае. Аделии будет чуть попроще, ведь из по-настоящему мощных соперниц с ультра-си ей будет противостоять как раз Алина. А вот у Пети конкуренты хоть куда — и возвращающийся после травмы Евгений Семененко, и суперартистичный обладатель «пятиквадки» Марк Кондратюк, и обладатель роскошного квад-риттбергера Макар Игнатов и многие другие.

Что же касается парных видов, то в Москве зрители увидят танцы на льду и главное — выступление Александры Степановой и Ивана Букина, которые сильны как никогда, но нуждаются в наборе соревновательной формы. Они уже признавались, что не слишком довольны собой, поэтому им придётся реабилитироваться перед собой же.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Состав участников четвёртого этапа Гран-при России

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.

Мужчины: Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Артемий Маринин, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семён Соловьёв, Данил Федосимов, Дамир Черипка.

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Расписание четвёртого этапа Гран-при России

15 ноября, суббота

Женщины, короткая программа — 13:30

Мужчины, короткая программа — 15:15

Танцы на льду, ритм-танец — 17:00

16 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа — 13:00

Мужчины, произвольная программа — 15:00

Танцы на льду, произвольный танец — 17:00

Где смотреть четвёртый этап Гран-при России

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.