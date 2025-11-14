Скидки
Этап Гран-при по фигурному катанию в США: участники, расписание, где смотреть Skate America, Лью, Губанова, Шайдоров

Американцы Лью и Чок/Бэйтс будут неудержимы дома? Главные интриги Гран-при США по фигурке
Анастасия Матросова
Этап Гран-при по фигурному катанию в США
Аудио-версия:
Комментарии
В Лейк-Плэсиде будет очень жарко даже без Ильи Малинина!

Серия Гран-при по фигурному катанию выходит на финишную прямую! Предпоследний этап уже на носу, звёзды со всего мира съезжаются в Америку.

Представляем вам превью к Saatva Skate America 2025 – в каких видах интрига будет наиболее напряжённой? Ждать ли нам исторических событий в этот уикенд? Постарались разобраться вместе с «Чемпионатом».

Выиграет ли Алиса Лью свой первый этап Гран-при в карьере?

В женском одиночном катании основной претенденткой на победу является Алиса Лью. Это забавно, но действующая чемпионка мира ещё ни разу не побеждала на этапах серии Гран-при. Зато сам Лейк-Плэсид – особенное место для Лью. Именно в этом городе фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в 2019 году и приземлила тогда сразу два элемента ультра-си – четверной лутц и тройной аксель. Тогда фигуристке было 14 лет.

Сейчас этими прыжками Алиса не владеет, но уже достаточно хорошо натренировала каскад тройной лутц – тройной риттбергер в короткой программе, который также считается элементом повышенной сложности. Пытаться помешать Лью одержать победу будут японки Ринка Ватанабэ и Хана Ёсида. Ватанабэ показывала тройной аксель в том сезоне, Ёсида приземляла в прошлом.

Этап в США станет последним в рамках Гран-при ISU в карьере Анастасии Губановой, которая планирует завершить карьеру после окончания олимпийского сезона. Фигуристке совсем чуть-чуть не хватило до медали на этапе в Китае, в Америке же фигуристка попробует показать качественное выступление.

Прыгуны против катальщиков: Шайдоров и Грассль против Аймоза и Брауна

Мужской турнир будет интересен битвой кардинально противоположных подходов. В Лейк-Плэсиде выступят как спортсмены, которые находятся в топе благодаря скольжению и творческим постановкам, так и настоящие специалисты по прыжкам. Михаил Шайдоров и Даниэль Грассль уже пересекались на этапе в Китае, тогда сильнее выступил итальянец.

Джейсон Браун только начинает свои выступления в серии Гран-при – его ждут два этапа подряд. Американец неплохо выступил на нескольких «челленджерах» в октябре, так что тоже может побороться за медаль при чистых прокатах. Кевин Аймоз провалил произвольную программу в Канаде и из-за этого финишировал только 10-м. Однако в США француз последние два года неизменно брал медаль – может быть, возьмёт и в третий?

Михаил Шайдоров

Михаил Шайдоров

Фото: International Skating Union via Getty Images

Грузины и армяне русского происхождения против великих японцев в парах

В США выступят сразу две сильных пары, которые тренируются у российских специалистов (или имеют отношение к России). Анастасия Метёлкина и Лука Берулава представляют Грузию. И в этом сезоне у них уже есть одна победа на этапе Гран-при – в Китае, где Настя и Лука обошли олимпийских чемпионов Вэньцзин Суй/Хань Цун в момент их камбэка.

Карина Акопова и Никита Рахманин совсем недавно выступают за Армению, однако уже успели добиться серьёзных успехов – квалифицировались на Олимпиаду благодаря медали отборочного турнира в Пекине. А теперь паре выпал шанс дебютировать в серии Гран-при ISU, где она может показать себя во всей красе.

Основными претендентами на золото станут двукратные чемпионы мира из Японии – Рику Миура и Рюити Кихара выиграли этап в Анже, но пока не могут собрать два идеально чистых проката. Может быть, это случится в Америке?

Чок/Бэйтс сделают рывок по баллам дома?

На первом своём этапе Мэдисон и Эван заочно уступили «возвращенцам» – набрали меньше, чем Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон дома во Франции. И это с ошибкой французов в ритм-танце! Интересно, каким станет рискованный испанский танец американцев спустя время, когда они смогли получше его вкатать. Да и провокационный костюм с той самой юбкой Мэди, кажется, поменяла – на фото с тренировки она предстала в другом платье.

Реабилитацией турнир в Лейк-Плэсиде может стать сразу для нескольких пар. Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко выступили ниже своих возможностей в Канаде, это же можно сказать и про Маржори Лажуа с Захари Лага – их выступления оценили не очень щедро. Рывок постарается сделать и вторая французская пара Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо. В прошлом году фигуристы отобрались в финал Гран-при, однако далеко не факт, что получится повторить успех.

Расписание этапа Гран-при ISU по фигурному катанию в США (время московское)

Суббота, 15 ноября

2:58 – парное катание, короткая программа.
4:20 – мужчины, короткая программа.
22:03 – танцы на льду, ритм-танец.
23:39 – парное катание, произвольная программа.

Воскресенье, 16 ноября

2:17 – женщины, короткая программа.
4:04 – мужчины, произвольная программа.
22:16 – танцы на льду, произвольный танец.

Понедельник, 17 ноября

00:05 – женщины, произвольная программа.

Где смотреть этап Гран-при ISU по фигурному катанию в США

В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в США покажет Okko.

