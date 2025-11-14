«Безруков — мой любимый актёр. Как сильно он читает Есенина!» Беседа с Глебом Лутфуллиным

В прошлом сезоне в полный голос о себе заставил говорить одиночник Глеб Лутфуллин. Талант казанского парня из группы Алексея Мишина эксперты отмечали давно, однако ранее различные причины мешали Глебу его реализовать. Что-то поменялось осенью 2024 года – сначала Лутфуллин выбил гроссмейстерские 300 баллов и достойно выступил на этапах Гран-при, а затем и вовсе стал вторым на чемпионате страны.

Теперь Глеба воспринимают уже совсем по-другому, и на каждом турнире его записывают в число потенциальных фаворитов. Тем не менее старт сезона выдался для Лутфуллина непростым, не без трудностей прошёл и этап Гран-при в родной Казани. Причина – в сложном межсезонье, о котором спортсмен рассказал в беседе с «Чемпионатом».

В большом интервью можно узнать также о переменах в жизни, которые отражены в его новой короткой программе, любви к блатной теме при выборе музыкального сопровождения для программ и не только, проблемах с физподготовкой, уверенности в себе, которая не должна переходить в самоуверенность, и даже о СКА и казанском «Рубине».

«Могу и Михаила Круга послушать – кто знает, может, поставим под него программу»

– Учитывая не самый простой старт сезона, результатом на казанском Гран-при скорее довольны?

– В целом да, главное – удалось показать уверенные прокаты, занять призовое место. Выступления, конечно, не были идеальными, но после неудачи на мемориале Панина-Коломенкина это точно смотрелось как шаг вперёд, что мне сейчас очень нужно и важно. Дальше будем двигаться вперёд к намеченным целям.

– С чем связан неудачный первый старт?

– У меня был непростой жизненный период в межсезонье, сразу несколько важных событий совпали, это на меня сильно повлияло. В каком-то смысле повлияло и на подготовку к сезону. Она немного сдвинулась, я был не в лучшем состоянии, однако к Казани удалось собраться, подготовиться. Ещё пока не всё идеально, но и время есть до следующего Гран-при, чемпионата России.

– Проясните подробнее ситуацию со сменой короткой программы. Всё-таки чья была инициатива?

– Моя инициатива прежде всего. Мне не то чтобы не нравился Есенин, просто, понимаете, невозможно из года в год одну и ту же постановку катать. Изживаешь её, устаёшь от неё банально. Она была и показательным, и на Байкале я с ней выиграл. Мне хотелось уже чего-то нового, я не думал даже о чём-то конкретном, просто нужно было обновиться, перезагрузиться.

– О чём в таком случае ваша новая короткая программа? Есть ли в ней особые посылы о себе зрителю?

– Это саундтрек к сериалу «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна, про хозяина эскорт-агентства, у него свои проблемы – и бытовые, и ментальные, нравственные беседы. Но для меня это программа про преодоление себя, про моё текущее состояние, про те жизненные обстоятельства, с которыми мне пришлось столкнуться и через которые нужно было перешагнуть.

Глеб Лутфуллин выступает с новой короткой программой Фото: РИА Новости

– В произвольной у вас «Крёстный отец», и в целом вы не раз обращались к блатной теме. Парень, который половину жизни прожил в Казани, а другую половину – в Санкт-Петербурге, не мог поступить иначе?

– А она мне как-то с детства нравится, я действительно увлекаюсь всем этим блатным флёром. Когда к отцу приезжаю, мы часами можем слушать шансон, я очень много читал и смотрел различных материалов по этой тематике, одно время прямо погружался в эту тему.

– «Слово пацана» смотрели?

– Видел отрывки, но, если честно, не особо понял, как они раскрыли историю, меня не зацепило.

– После выхода сериала над вами не шутили питерские друзья, что вы из «бандитского» города?

– Нет, таких шуток не было.

– Читал, что вам некомфортны современные композиции, например, Imagine Dragons. Почему?

– Дело в том, что я не слушаю современную музыку. Мне не нравится вся эта резкая, быстрая музыка, хаотичная. Мне нравится что-то романтическое, классическое, музыкальное. Те же Imagine Dragons – я их и не слушаю, мне не откликается.

– Что тогда вас так привлекает в «золотом» музыкальном фонде?

– Если брать мою короткую программу, то это новая, современная песня, сериал «Жизнь по вызову» вышел буквально в прошлом году. Но в целом я действительно на протяжении карьеры часто обращаюсь к «золотому» фонду фигурного катания. Во-первых, потому что сам часто слушаю такую музыку. Во-вторых, мне нравится видеть, какие программы получаются.

– Что в таком случае в вашем плейлисте?

– Вообще, я меломан. В плейлисте много песен разных жанров и исполнителей. Нравится, например, слушать, как читают стихи Есенина. Особенно поэму «Чёрный человек»! Как сильно читает Есенина Сергей Безруков – заслушаешься. Могу и Михаила Круга послушать – кто знает, может, и программу под него поставим.

– Хотелось бы встретиться с Сергеем, если ещё раз обратитесь к творчеству Есенина при постановке программ?

– Разумеется! Это один из моих любимых актёров. Сергей Безруков и Сергей Бурунов. Безруков – сильный драматический актёр, а Бурунов – весёлый, непосредственный.

– Теоретически можно увидеть от вас программу под татарские мотивы? Хотя бы в показательном.

– Думаю нет, вряд ли. По крайней мере, я об этом пока не задумывался.

«Ждём перехода во взрослые Льва Лазарева – это будет сильная заявка»

– С каким настроем входите в этот сезон?

– С боевым, важно продолжать работать и прогрессировать, не останавливаться на достигнутом. Идти вперёд.

– При этом мы видим очередной год международной изоляции. На вас не давит эта ситуация?

– Нет, у нас есть внутренние соревнования, календарь достаточно насыщенный, плотный, интересный. Конечно, хочется выступить на международной арене, однако есть так, как есть, мы живём в заданных обстоятельствах.

Если говорить про мотивацию, то она откуда-то берётся, черпается. Я даже не скажу, откуда конкретно, мне сложно это сформулировать. Но она остаётся во мне, руки не опускаются.

– В других видах спорта идёт «потепление» – те же пловцы ездили на ЧМ, скоро поедут на ЧЕ. Не завидуете коллегам?

– Скорее это позитивный знак для всех нас. Я за то, чтобы допускали как можно больше видов спорта, чтобы всех допускали. Пусть и пловцы выступают, и футболисты, и хоккеисты, все-все-все. Так и фигуристы будут спустя время, я за всех рад. И за двоих наших ребят, которые выступили в Пекине, и, будем надеяться, выступят в Милане, я тоже рад.

– Сейчас внутри страны в мужском одиночном катании высокая конкуренция. Она двигает вперёд?

– Конечно, это тоже фактор мотивации. Так гораздо интереснее, мы подталкиваем друг друга к прогрессу, соревнования становятся напряжёнными, волнительными. Мне нравится, когда заранее не знаешь итог.

Здорово, что постоянно новые имена появляются, открываются, всё больше ярких фигуристов выходит во взрослые. В прошлом году Николай Угожаев ярко о себе заявил, обозначил свои позиции. Следом Григорий Фёдоров постепенно поднимается наверх, у него тоже есть потенциал. Ждём перехода во взрослые Льва Лазарева, это будет сильная заявка.

– Вы уже боитесь его? Шутите с ребятами на эту тему?

– Не то что боимся, но я понимаю, что это очень сильный спортсмен и у него значительный прыжковый набор.

– Если говорить о вашем прыжковом наборе, тот, что был в Казани, я так понимаю, неоптимальный?

– Разумеется, неоптимальный, мы его меняли по ходу соревнований, непосредственно перед выходом на лёд, всех немного запутали. Я хочу усложняться, но при этом важно грамотно подходить к этому вопросу, чтобы риск не был избыточным, не переборщить. Поэтому в Казани решили сыграть на чистом прокате, затем по ходу сезона будем уже добавлять четверные.

«Я не воспринимал хоккей для себя как хоккей – не понимал, чем занимаюсь»

– В прошлом году вы совершили значительный прорыв. Доказали, что достойны быть в элите?

– В каком-то смысле так и есть, удалось показать серьёзный результат. Это был сильный сезон.

– А что в вас изменилось в прошлом году? Добавилась уверенность в себе?

– Уверенность как таковая у меня была и раньше, просто таких результатов не было. Сам не знаю до конца почему, но я рад тому, что стал вторым на чемпионате России, тому, как выступал в прошлом сезоне. Теперь важно не делать шаг назад, а двигаться дальше к новым ступеням.

– Как теперь эту уверенность в себе не обратить в самоуверенность? Где эта грань?

– Сложный вопрос, у меня пока нет на него ответа. Наверное, покажет время. Но по моим ощущениям, я могу себя контролировать, у меня нет какой-либо самоуверенности, я адекватно воспринимаю реальность.

Глеб Лутфуллин Фото: РИА Новости

– Раньше вашей большой проблемой была физподготовка. Удаётся её решить?

– Знаете, на удивление, я даже вообще не устал после произвольной программы в Казани! Со мной такого давно не было. Чувствую, что сил стало больше, работаем с Алексеем Николаевичем Мишиным в том числе и над этим компонентом.

– Каким образом? Как много в вашей ежедневной работе ОФП?

– ОФП присутствует, но здесь вопрос скорее даже не в каких-либо силовых тренировках, а просто в ежедневной монотонной работе, накату программ. Чем больше этих тренировок, тем уже и организм лучше их воспринимает, проще удаётся катать программы.

– Сейчас много инновационных подходов к ОФП, например, хоккеисты используют пилатес. Не думали об этом?

– Нет, пока в эту сторону не думал. Я стараюсь работать по тем рекомендациям, которые даёт Алексей Николаевич, в основном работа над ОФП, база закладывается летом. Летом, разумеется, и кроссы бегаем.

– К слову о хоккее. Вы как-то упоминали, что могли заняться и хоккеем. Никогда не было грусти, что остались именно в фигурном катании?

– Я на самом деле и не воспринимал тогда хоккей именно как хоккей. Не понимал, чем занимаюсь. Просто отдали меня на лёд, сказали тренироваться. Потом добавились занятия фигурным катанием. А я в моменте об этом всём даже не думал, мне гораздо больше футбол нравился.

И я неплохо играл, вообще, по юниорам я лучше всех играл среди фигуристов, всех обыгрывал. Сейчас похуже играю, да и возраст уже, травматичность, стараюсь не рисковать с футболом. А касательно хоккея – не задумывался над тем, что мог стать хоккеистом, поэтому и не переживал. В принципе, я не очень активно и слежу за хоккеем, знаю скорее базовые результаты, как и все следил и болел за Овечкина, когда он ставил свой снайперский рекорд в НХЛ.

– В Петербурге в СКА сейчас играет Игнат Лутфуллин. Причём и у тренера Профессора – Игоря Ларионова. Забавное совпадение?

– Знаете, а я о нём слышал через общих знакомых! Мне рассказывали. Помню, что он вроде бы в молодёжке ещё играл («СКА-1946»), рад, что уже играет в основном составе. Успехов ему, передаю привет! Можно сказать, он в каком-то смысле моя проекция в альтернативной вселенной. Жду ответного привета от Игната.

«Если играют «Зенит» и «Рубин» – буду болеть за красивый футбол и ничью 3:3»

– Если за хоккеем не так активно следите, то футбол часто смотрите?

– Раньше я много смотрел зарубежный футбол, но сейчас и в этом плане немного остыл, гораздо меньше смотрю, сменились интересы. В первую очередь я, конечно же, фигурист. Но большой, важный матч, разумеется, посмотрю. Иногда смотрю и российский чемпионат.

– В таком случае вы больше за петербургские команды болеете или за казанские? Условно, играют друг с другом «Зенит» и «Рубин», за кого вы будете болеть?

– Если играют «Зенит» и «Рубин», то буду болеть просто за красивый футбол и яркую игру. Пусть сыграют 3:3, после чего будет вечная серия пенальти… И до утра пусть выявляют победителя!

– Вас радует прогресс казанского фигурного катания? Всё больше элитных парниц из Казани — следом за Евгенией Тарасовой, есть новая прима в женском одиночном – Дина Хуснутдинова.

– Конечно, очень здорово, что у нас такая кузница кадров для фигурного катания в Казани открылась и не собирается останавливаться. Разумеется, рад и за Дину, она красиво победила, у неё большие перспективы. За Ильяса Халиуллина рад, па́рники развиваются, хоть уже и тренируются в других городах. Отмечу ещё Илью Малькова, мы с ним знакомы, он очень талантливый и трудолюбивый парень.

– Вы бы смогли достичь тех же высот, не уезжая из Казани? Это реально? Или всё равно необходим переезд в Москву или Санкт-Петербург?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что в моей жизни обстоятельства сложились так, что я переехал в Санкт-Петербург и попал в группу к Алексею Николаевичу Мишину, чему очень рад.

– Мишин часто шутит на тему национальности? К примеру, когда я с ним близко познакомился, он подумал, что я должен хорошо знать математику.

– Алексей Николаевич вообще очень любит пошутить, юмор у него креативный, так что я не удивлён. Шутки на татарскую тему были, но, если позволите, не буду их цитировать. Не уверен, что все правильно их оценят.

– Ваши тренеры сейчас в том числе Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Ещё совсем недавно они сами были спортсменками, вы делили с ними лёд. Сложно воспринимать их в другом статусе?

– В первую очередь они очень сильные спортсменки, уже практически легенды нашего фигурного катания и нашей группы, которые смогли многого достичь. Послушать их советы – всегда здорово.

Я вообще восприимчив к любым советам, также могу и сам оценить прокат других спортсменов, поделиться своим мнением. Чем больше мнений – тем лучше, поэтому здорово, что они работают в команде и помогают, мне комфортно с ними работать.

– Как всё проходит в плане субординации? Надо на вы обращаться? Или это будет странно?

– Нет, конечно, мы общаемся на ты, но это не отрицает уважительного отношения. Всё в рамках рабочей этики.

– Читал, что в том, старом «Рубине» чемпионских лет вам нравился Гёкдениз Карадениз, сейчас он тренер второй команды. Подобная преемственность – это здорово и правильно? У вас в группе похожий подход?

– Разумеется! Я вообще бы сказал, что у нас группа Мишина – как семья, идёт семейный подход и соответствующие отношения между спортсменами в группе, тренерами и фигуристами. Я счастлив быть частью этой семьи.

– Вы также планируете в перспективе стать тренером в группе Мишина?

– Тут уж не мне решать! Однако если говорить о своём желании, то мне нравится работать тренером, я уже подсказываю молодым фигуристам в группе, могу дать советы. Провожу подкатки. Посмотрим, как всё сложится, но если мне предложат остаться в команде и работать — это будет большая честь для меня.