Интерпретация Петросян или олимпийское творение Плющенко? Лучшая программа под Джексона

«Чемпионат» продолжает восхищаться прекрасным и запускает новый спецпроект — лучшее воплощение известных образов с «золотого диска» мира фигурного катания. Это серия рейтингов, в которых читателям предлагается вспомнить яркие программы известных фигуристов и выбрать лучшую интерпретацию. Накануне этапа Гран-при России в Москве продолжаем наш проект подборкой лучших постановок под хиты одного из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки Майкла Джексона. Кстати, на льду «ЦСКА-Арены» зрители смогут увидеть сразу две из них!
Анастасия Мишина/Александр Галлямов, сезон-2024/2025
Пара, которую так часто критикуют за некий «нафталиновый» стиль, в сезоне-2024/2025 блистала под хиты Майкла Джексона. И это был достаточно сильный шаг как для самих Мишиной/Галлямова, так и для их тренера, Тамары Москвиной. Да и в этом это был достаточно необычный выбор для парного катания. Программу ребятам создали Ирина Жук и Александр Свинин под композиции Smooth Сriminal, Earth Song и They Don’t Care About Us. В прокате хорошо угадывается образ известного певца, костюмы Анастасии и Александра также отсылают к нему.
При этом кататься под столь драйвовые композиции паре было непросто: Галлямов даже отмечал, что привыкать к классической музыке проще, чем выступать под Джексона. Но по ходу сезона фигуристы сумели вычистить программу и с каждым разом показывали её все лучше и лучше. Все соревнования, в которых Настя и Саша принимали участие, остались за ними. А драйвовая произвольная под хиты Майкла становилась яркой точкой парных соревнований.
Александра Степанова/Иван Букин, сезон-2025/2026
Четырёхкратные чемпионы России приняли решение продолжить карьеру после пропуска олимпийской квалификации. И для нового ритм-танца пара решила исполнить мечту партнёра и выбрала хит Майкла Джексона – They don’t care about us. В контексте того, что пара не была допущена на квалификационный турнир и не получила нейтральный статус, данный выбор музыки даже кажется неким манифестом со стороны дуэта. Широкой публике пока лишь удалось лишь раз увидеть программу Александры и Ивана — в Москве будет только второе публичное исполнение.
В самой постановке пара, по словам Степановой, решила пойти другим путём — избегать прямого отношения к Майклу Джексону: фигуристы не пересматривали танцы поп-короля, его характерные движения. Это ощутимо по программе. Интересные находки всё же имеются — растанцовка после первого элемента, подстроенная под музыку хореография. Всё-таки над программой работал Пётр Чернышёв! Так что надеемся, что вскоре танец заиграет красками — когда пара получше его выкатает и вычистит все огрехи.
Евгений Плющенко, сезон-2001/2002
Двукратный олимпийский чемпион в своей постановке под хиты Майкла Джексона достаточно серьёзно заморочился: в этой короткой программе Евгений совмещал два совершенно разных ритма. И делал это настолько круто, что даже падение в первой части не нарушало целостности задумки. Очень хорошо это видно в короткой программе на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, когда Плющенко упал с четверного тулупа.
И многие любители фигурного катания отмечали именно программу Евгения как одну из лучших в тематике Джексона. Динамичные растанцовки, дорожка шагов — для того времени всё это было свежо и смело. Но почему-то нет никаких сомнений, что такая программа не потерялась бы и сейчас. К тому же смена ритмов происходит после приземления одного из прыжков — это достаточно интересная находка, на которую в настоящее время решаются немногие.
Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, сезон-2023/2024
Свой первый совместный сезон пара проводила с динамичным ритмичным танцем под композиции The Way You Make Me Feel и Beat It. На таком выборе музыки настоял партнёр – Дэвид является большим поклонником Майкла Джексона и пересмотрел огромное количество его клипов. И пара сразу же показала свои амбиции — новый дуэт смотрелся смело, свежо и дерзко. Стильные костюмы дополняли постановки, при этом ребята не привязывались к образу самого короля поп-музыки, а пытались показать свою историю.
При этом пара тогда только начинала свой путь, однако уже каталась на больших скоростях. А сам танец заводил не только публику, которая всегда восторженно встречала новоиспечённую пару, но и самих фигуристов — ну было видно, как они кайфовали от каждого проката своей драйвовой программы. Ну и стоит отметить, что Ира и Дэвид заморочились не только с костюмами, но и с макияжем у обоих партнёров. И это смотрелось реально круто!
Аделия Петросян, сезон-2023/2024
Двукратной чемпионке России поставили короткую программу под хиты короля поп-музыки ещё в 2023 году. Для постановки были выбраны сразу три композиции Майкла Джексона: Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us. Многие эксперты отмечали, что Аделия смотрится в этой программе максимально органично: её скорость, отсылки к образу самого певца (включая костюм, который явно напоминает красную концертную куртку Майкла), характерные энергичные и хорошо узнаваемые движения, среди которых и знаменитая лунная походка, и тот самый наклон.
Да и сам по себе мужской образ для хрупкой девушки выглядит необычно. Так что это пример того, как всё сложилось — кажется, и самой Петросян постановка пришлась по душе. Поэтому неудивительно, что в одном из самых важных сезонов в карьере фигуристки было принято решение вернуться к этой программе и не ставить ничего нового. К тому же у Аделии появился уникальный шанс показать свою программу на международной арене. А уж там Майкла Джексона знают все. Остаётся лишь надеяться, что ученице Этери Тутберидзе удастся выкатывать постановку лучше и лучше с каждым стартом.
Вероника Жилина, сезон-2023/2024
В сезон, который фигуристка полностью пропустила из-за травмы, уроженка Архангельской области входила с произвольной программой под песни Майкла Джексона — Earth Song, In The Closet, Dangerous и Smooth Criminal. Постановщиком стал Дмитрий Михайлов. Как и у Аделии Петросян, очень многое в интерпретации Жилиной было основано на движениях и образе самого поп-короля: спортсменка старалась стилизовать движения Джексона, использовала его знаменитые фишки. Костюм также напоминал один из известнейших, в которых певец появлялся на концертах. А сама фигуристка от такого образа кайфовала — это было видно по её катанию. Правда, показать программу во всей красе Вероника так и не смогла — помешали травмы.
Маржори Лажуа/Захари Лага, сезон-2023/2024
Канадская пара в сезоне-2023/2024 зажигала под «Триллер». И ставка на конкретную композицию, а не на набор хитов, как делают многие, сыграла просто отлично. Обобщённый образ самого Джексона и его музыки в целом брали самые разные фигуристы — так что показать что-то относительно новое публике было хорошим решением. С костюмами также всё сложилось – все же помнят ту самую красную куртку с чёрными вставками из клипа Майкла?
По движениям у ребят тоже всё было классно – яркое начало с отсылками к зомби, элементы того самого финального танца, классная работа рук по ходу всей программы. В общем, в этой постановке было много интересных находок, которые отличают её от других в подобной тематике. И работа Лажуа/Лага точно заслуживает внимание для всех, кто уважает творчество Джексона.
Джун Хван Ча, сезон-2022/2023
Южнокорейский фигурист в сезоне-2022/2023 катался под попурри из песен Джексона — эту короткую программу ему поставила Ше-Линн Бурн. Для постановки были выбраны композиции Immortal Megamix, Billie Jean и Smooth Criminal. И стоит отметить, что Майкл в исполнении Джун Хван Ча вышел очень крутым! Спортсмен в этой программе не только демонстрировал прекрасное владение телом и эмоциональную вовлечённость.
При этом скорость, которую показывал фигурист, просто сводила с ума! Все элементы исполнялись с невероятными выездами. Дорожка шагов в этой программе — это просто отдельный вид искусства, точно так же, как и вращения. При всем обилии постановок-попурри интерпретация корейца точно заслуживает быть отмеченной в числе лучших и качественных.
Ше-Линн Бурн/Виктор Краатц, сезон-2001/2002
Канадскую пару тогда тренировала не кто-то, а сама Татьяна Анатольевна Тарасова. А помощь ей оказывал Николай Морозов, который впоследствии стал ещё и супругом Ше-Линн. Но сейчас речь не об этом. В 2002 году Бурн и Краатц взяли серебро на чемпионате мира. Там они выступали с произвольным танцем, который был творением Тарасовой и Морозова: постановка под композиции Джексона — Billie Jean, In the Closet, Smile, Wanna Be Startin' Somethin' и Don't Stop Til You Get Enough.
Программа получилась классной, с кучей отсылок к образу самого Майкла. Много разных интересных фишечек, бросалась в глаза работа с деталями — руками и даже головами! Смена ритма очень хорошо ложилась на произвольный танец, не давала возможности (и желания) оторваться от пары. Впрочем, вряд ли бы у Татьяны Тарасовой и Николая Морозова получился бы плохой танец!
Майя и Алекс Шибутани, сезон-2013/2014
Образ Майкла Джексона брату и сестре пришёлся по душе — этот произвольный танец пара катала с большим энтузиазмом! Очень классные танцевальные движения, работа бёдер — известно, что фигуристы очень много работали с хореографами, чтобы отточить движения самого короля поп-музыки. При этом композиции самого исполнителя, Wanna Be Startin' Somethin' и Thriller, были разбавлены другой — Ben в исполнении Уолтера Шарфа. Костюмы фигуристов были продуманы до мелочей — до последнего страза. Правда, на Олимпиаде в Сочи произошёл конфуз.
Внезапно юбка и колготки Майи полностью зацепились за плечо Алекса. Для пары это было настоящим шоком: ведь они репетировали в костюмах бесчисленное количество раз, и у них никогда не возникало никаких проблем с костюмами по ходу танца. В итоге в Сочи Шибутани стали лишь девятыми.