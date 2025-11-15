Интерпретация Петросян или олимпийское творение Плющенко? Лучшая программа под Джексона

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, сезон-2024/2025

Пара, которую так часто критикуют за некий «нафталиновый» стиль, в сезоне-2024/2025 блистала под хиты Майкла Джексона. И это был достаточно сильный шаг как для самих Мишиной/Галлямова, так и для их тренера, Тамары Москвиной. Да и в этом это был достаточно необычный выбор для парного катания. Программу ребятам создали Ирина Жук и Александр Свинин под композиции Smooth Сriminal, Earth Song и They Don’t Care About Us. В прокате хорошо угадывается образ известного певца, костюмы Анастасии и Александра также отсылают к нему.

При этом кататься под столь драйвовые композиции паре было непросто: Галлямов даже отмечал, что привыкать к классической музыке проще, чем выступать под Джексона. Но по ходу сезона фигуристы сумели вычистить программу и с каждым разом показывали её все лучше и лучше. Все соревнования, в которых Настя и Саша принимали участие, остались за ними. А драйвовая произвольная под хиты Майкла становилась яркой точкой парных соревнований.