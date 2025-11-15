Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Гран-при России по фигурному катанию в Москве — онлайн-трансляция, 15 ноября 2025, короткая программа, Петросян, Гуменник

Гуменник наконец-то ворвётся на этапы Гран-при России! А в какой форме Петросян? LIVE
Соня Касаткина
Пётр Гуменник
Следим за первым днём соревнований.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Четвёртый этап Гран-при России набирает обороты! В этот раз соревнования вновь пройдут лишь в трёх дисциплинах — в Москве не будет турнира среди спортивных пар. Зато танцоры вновь выйдут на лёд, чтобы показать себя во всей красе.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось

В женском турнире особое внимание будет приковано, безусловно, к Аделии Петросян. Для неё этот этап станет уже вторым — и второй возможностью попробовать свои силы. А вот Алина Горбачёва, которая получила травму сразу после контрольных прокатов, выступит только на первом для себя этапе. Московские зрители, к сожалению, недосчитаются ещё одной именитой участницы — из-за травмы с соревнований снялась Софья Акатьева. Фигуристка только недавно вышла на лёд после повреждения — гораздо важнее поберечь силы (и здоровье) для чемпионата России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Мужские соревнования уже по традиции представляют особый интерес. Из самых важных новостей — на Гран-при наконец-то появится Пётр Гуменник, наша главная олимпийская надежда. Также публика впервые увидит Евгения Семененко, который из-за травмы пропустил контрольные прокаты и ещё не показывал свои программы в текущем сезоне. Компанию своим именитым соперникам составит чемпион России и Европы Марк Кондратюк — для него это будет уже второй этап: ранее он победил в Магнитогорске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

В танцевальном турнире фаворитами и главными звёздами станут Александра Степанова и Иван Букин. Пара пропустила контрольные прокаты, однако потом всё же вышла на этапы. А это значит, что самый опытный танцевальный дуэт принял решение продолжать карьеру. На этапе в Красноярске фигуристы были явно не в форме — всё-таки появились на соревнованиях спустя почти 11 месяцев! Тем интереснее будет наблюдать за их прогрессом на турнире в Москве.

«Чемпионат» будет внимательно следить за соревнованиями. Оставайтесь с нами!

