Петросян прекрасна, а Гуменник оттачивает олимпийский контент. Чем удивили наши надежды?

Российская серия Гран-при дошла до Москвы. Этого старта действительно стоило ждать, ведь болельщикам из столицы посчастливилось увидеть на льду две главные олимпийские надежды нашей страны — Аделию Петросян и Петра Гуменника. Конечно же, к ним было приковано особое внимание. Но в то же время были и другие моменты, достойные внимания публики. «Чемпионат» разбирает главные итоги первого соревновательного дня.

Явный прогресс Петросян

Наконец-то к ученице Тутберидзе никто не станет придираться, ведь она не дала ни малейшего повода. Короткая программа была исполнена безупречно: все прыжковые элементы, вращения и дорожка шагов на высший уровень. И стоит заметить, что оценки ни разу не были завышены — надбавки нашей звезде дали вполне адекватные и сдержанные. Так что 78,83 — это хорошая и совершенно заслуженная оценка для Аделии, которая вполне отражает текущую картину.

И в конце концов это тоже повод для радости. Видно, что Петросян травма и потеря элементов ультра-си дались нелегко. Тот факт, что ей необходимо возвращать былые кондиции и сложные прыжки, фигуристке давно и хорошо известен. Но самое ценное, что потеряла Аделия в этой ситуации — это уверенность в себе. В её прокатах не было той, не побоюсь слова, спортивной наглости, с которой ученица Тутберидзе буквально вдалбливала в лёд элементы. Однако сегодняшний прокат всё меняет.

Сама Аделя призналась, что волнение у неё по-прежнему присутствует — и это нормально. Но в прокате не чувствовалось никакой нервозности или неуверенности. Всё наоборот — Петросян каталась так, как могла на данный момент. И наконец-то делала это с былой силой, той, которая так отличала её среди всех фигуристок нашей страны и делала её лучшей в стране. И вот это достаточно хороший звоночек для ученицы Тутберидзе.

Единственная фигуристка, которая могла навязать борьбу Аделии, — это Алина Горбачёва. У этой спортсменки также получилось смазанное начало сезона из-за травмы. В итоге сезон для ученицы Софьи Федченко начался только сейчас. В прокате получилось всё, кроме дорожки шагов. Ошибка дорого обошлась Алине: от Петросян Горбачёва отстала аж на 10 баллов. Однако впереди — произвольная программа, где ещё будет шанс показать себя.

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гуменник придерживается тактики

Мужской турнир по традиции стал самым ярким — хоть книгу пиши. А это парни только короткие программы представили. Роман Савосин ещё в первой разминке захватил лидерство и держался до выступлений главных топов — до проката чемпиона Европы Марка Кондратюка. Ученик Светланы Соколовской вышел, как говорит молодёжь, на вайбе — его заводная «Хава Нагила» была лучшей в сезоне на данный момент. Да ещё и с четверным лутцем (пусть и с «кьюшечкой» в протоколе). Всё остальное у фигуриста получилось — и настроение создать, и элементы выкатать. Разве что дорожку на третий уровень сделал.

Но когда твой прокат оценивает даже бывшая возлюбленная, это значит, что ты очень крут — Александра Трусова (Игнатова в замужестве) в эфире Первого канала заявила, что Марк «как обычно, зажёг». Перебить такое классное выступление со своим «Парфюмером» пытался Пётр Гуменник, который продолжает накатывать сложнейший контент к Олимпийским играм в Пекине.

Каскад из четверного флипа и тулупа получился хорошо, с солидными надбавками. А вот с четверным лутцем Гуменник продолжает испытывать проблемы. Элемент не шёл на разминке, однако разве это может остановить Петра? Вот и в прокате на квад-лутц ученик Вероники Дайнеко пошёл без тени сомнения. К сожалению, случились падение и недокрут аж с двумя галками в протоколе.

Марк Кондратюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что уникально — Гуменник снова набрал одинаковые баллы с соперником! На этот раз у них совпала сумма с Романом Савосиным. И снова правила трактовались не в пользу Петра — выше оказался именно Савосин из-за более высокой оценки за технику. А Пётр в итоге выбыл из тройки и после короткой программы идёт лишь четвертым. Но когда ещё падать с четверного лутца, как не здесь, на мелких турнирах? Лучше тут, чем в Пекине.

А лидерство захватил Евгений Семененко, который проводит первый турнир в сезоне. На контрольных прокатах ученик Алексея Мишина не выступал из-за травмы, по этим же причинам пропустил тот же мемориал Панина-Коломенкина и более ранние этапы. Зато в Москве сделал ставку на более простые квады и справился с ними! Лишь на одном вращении фигурист потерял уровень. 96,75 балла и пока что первое место.

Степанова и Букин набирают форму

В танцевальном турнире в этот раз — без особых интриг и конкуренции. Есть Саша и Ваня — и все остальные. Стоит отметить, что в этот раз Степанова/Букин выступили намного сильнее и чище. Как будто их интерпретация Джексона наконец-то начала играть нужными красками. Да и сами ребята уже ощутимо чувствуют себя намного увереннее, чем на этапе в Красноярске.

«Мы сегодня почти довольны, было намного эмоциональнее, больше скорости. И по взаимодействию у нас с Ваней было лучше, мы друг друга видели, обменивались энергией глаза в глаза, могли слышать публику, что немаловажно. Было намного лучше. Есть над чем работать, я увидела маленькие нюансы уже в «кисс энд край», которые взяла себе на заметку, мы обратим на это внимание», — отметила Степанова в микст-зоне после проката.

Конкуренты ребят — почти все вчерашние юниоры. И поэтому отчасти логично, что все они остались в более чем 10 баллах от четырёхкратных чемпионов России. Правда, кое-кого из них стоит отметить. Точнее, то, как Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов сумели завести зал своей зажигательной программой под хиты Валерия Леонтьева. Знаменитый «Казанова» уже давно на репите у самих ребят. Но после сегодняшнего проката фигуристов кажется, что многие ещё какое-то время будут напевать песни звезды эстрады.