Петросян исполнит четверной, а Гуменник сможет реабилитироваться? LIVE Гран-при в Москве

Второй день этапа Гран-при России в Москве!

Соревновательных интриг в этот раз не так много, как моментов, за которыми хочется проследить. Вкратце: первый день ознаменовался успехами наших лидеров. В женском турнире Аделия Петросян была сильнее всех и каталась очень уверенно. Теперь ученице Тутберидзе нужно сделать то же самое в произвольной программе. Там фигуристка запланировала четверной тулуп, но сможет ли она его приземлить?

Мужской турнир был и остаётся одной из самых ярких и интригующих дисциплин в российском фигурном катании. И соревнования в Москве не исключение. Как минимум четыре фигуриста могут показать настолько классные прокаты, чтобы оказаться в призах. Евгений Семененко лидирует, однако его отрыв от Марка Кондратюка минимален. А Пётр Гуменник планирует пойти на «пятиквадку». Да и Романа Савосина не стоит сбрасывать со счетов.

В танцевальном турнире в этот раз совсем без интриги: фавориты Александра Степанова и Иван Букин уверенно стали лучшими в ритм-танце, оторвавшись от соперников более чем на 10 баллов! Заметно, что четырёхкратные чемпионы России уже немного набрали форму и катались лучше, чем на этапе в Красноярске. Соперников у них на этом этапе нет, так что ждём уверенной победы лидеров и красивого катания.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов. Оставайтесь с нами!