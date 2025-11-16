Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
04:04 Мск
Гран-при России по фигурному катанию в Москве — онлайн-трансляция, 16 ноября 2025, произвольная программа, Петросян, Гуменник

Петросян исполнит четверной, а Гуменник сможет реабилитироваться? LIVE Гран-при в Москве
Екатерина Авдонина
Пётр Гуменник
Следим за вторым днём соревнований.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Второй день этапа Гран-при России в Москве!

Соревновательных интриг в этот раз не так много, как моментов, за которыми хочется проследить. Вкратце: первый день ознаменовался успехами наших лидеров. В женском турнире Аделия Петросян была сильнее всех и каталась очень уверенно. Теперь ученице Тутберидзе нужно сделать то же самое в произвольной программе. Там фигуристка запланировала четверной тулуп, но сможет ли она его приземлить?

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Мужской турнир был и остаётся одной из самых ярких и интригующих дисциплин в российском фигурном катании. И соревнования в Москве не исключение. Как минимум четыре фигуриста могут показать настолько классные прокаты, чтобы оказаться в призах. Евгений Семененко лидирует, однако его отрыв от Марка Кондратюка минимален. А Пётр Гуменник планирует пойти на «пятиквадку». Да и Романа Савосина не стоит сбрасывать со счетов.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

В танцевальном турнире в этот раз совсем без интриги: фавориты Александра Степанова и Иван Букин уверенно стали лучшими в ритм-танце, оторвавшись от соперников более чем на 10 баллов! Заметно, что четырёхкратные чемпионы России уже немного набрали форму и катались лучше, чем на этапе в Красноярске. Соперников у них на этом этапе нет, так что ждём уверенной победы лидеров и красивого катания.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Произвольный танец
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов. Оставайтесь с нами!

Комментарии
