Петросян и Гуменник падают, но им можно всё. Наши олимпийцы пробуют сложнейший контент

Закончился четвёртый этап российской серии Гран-при в Москве, который собрал множество звёздных участников. Несмотря на то что соревнования проходили только в трёх дисциплинах, эмоций, разочарований и интриг было предостаточно. «Чемпионат» разобрал главные итоги соревнований в столице.

Неподдающийся четверной Петросян

В женском одиночном разряде победу одержала двукратная чемпионка России Аделия Петросян. Наверное, было бы странно ожидать другой исход в связи с тем, что фигуристка закономерно является лидером нашей женской одиночки в последние годы. Кроме того, нынешний сезон является не только для самой спортсменки, но и для всей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) особенным. Единственный момент, который действительно был дискуссионным и непредсказуемым, — прыгнет ли Петросян элемент ультра-си — четверной тулуп, который был заявлен в произвольной программе.

Из-за травмы и скомканного межсезонья Аделия ещё не приземляла квады на соревнованиях в текущем сезоне. На отборочном турнире в Пекине и контрольных прокатах Петросян делала ставку на стабильный прокат, а на этапе в Магнитогорске, напротив, — уже заявила два четверных прыжка. Однако после падения с первого не решилась идти на второй.

После короткой программы в Москве Аделия заявила, что не стала говорить о своих планах — всё-таки зрители узнают о её решении уже во время проката. В итоге Петросян пошла на четверной тулуп, но, к сожалению, выехать его не смогла. Падение не повлияло на целостность программы — фигуристка справилась абсолютно со всеми последующими прыжками, выложилась на вращениях и только на дорожке шагов получила обидный для себя третий уровень.

После проката Этери Тутберидзе сказала своей ученице, что та слишком зациклена на этом элементе. Сама Петросян же в эфире Первого канала прокомментировала свой срыв так: «Не хватило некой расслабленности перед самим прыжком. Ехала — зажалась. Думала о том, как сильно хочу его прыгнуть. Но я не знаю, как ехать на него и не думать о том, что надо прыгнуть. Надо как-то наработать форму, чтобы он от зубов отскакивал».

Однако приятно, что ошибки на двух этапах Гран-при не убили в Аделии желание исполнять этот элемент дальше. Напротив, Петросян даже заявила, что если бы выехала первый квад, то пошла бы на второй. Теперь фигуристка идёт дальше — планирует готовиться к чемпионату России и накатывать программу с четверным тулупом:

«В принципе, будет обычная подготовка. Наверное, я буду себя заставлять больше слушаться тренеров. Я раньше внутренне их слушалась, но делать физически не получалось. Нет, это не протест был. Это самый главный сезон в карьере, так что теперь надо».

А мы просто пожелаем Аделии удачи!

Второе место заняла призёр чемпионата России Алина Горбачёва. Она также заявила один квад, но в самой программе приняла решение от него отказаться. Всё дело в том, что турнир в Москве — лишь первый для Алины в нынешнем году. В межсезонье она перенесла травму и вышла на лёд совсем недавно. И ставка на стабильный контент сработала — Горбачёва приземлила все прыжки и прекрасно передала образ из культового «Собора Парижской Богоматери». На третьей строчке остановилась Ксения Гущина, буквально на один балл обогнав остановившуюся вне пьедестала Ксению Синицыну. Спортсменка из Санкт-Петербурга показала добротное катание, особенно с учётом того, что в ночь перед произвольной программой столкнулась с неприятностями — у неё защемило спину.

Тяжёлая форма Гуменника

Главная надежда сборной России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник наконец-то выступил на первом для себя этапе Гран-при в рамках текущего сезона. После обидного падения с лутца, допущенного в короткой программе, фигурист единственным пошёл на гроссмейстерский набор — пять четверных прыжков. Однако выкатать его ему их не удалось. Помимо степ-аутов на лутце и сальхове, Пётр ещё и упал с тройного флипа, тем самым лишившись третьего каскада.

В сумме за программу Гуменник набрал 175 баллов. Нельзя сказать, что оценки абсолютно объективные, с учётом недокрутов, которые были не отмечены технической бригадой. Тем более что всего меньше балла Петру проиграл Макар Игнатов, наконец-то приземливший абсолютно все свои прыжки чисто. Конечно, на вращения и дорожку высшего уровня сил ему не хватило, но благодаря высокой технической оценке фигурист, которого у борта поддерживала жена Александра Трусова с новорождённым сыном, явно мог побороться за пьедестал.

Это получилось бы, если бы ему противостоял не Пётр Гуменник. Всё-таки в нынешнем сезоне он, как и Аделия Петросян, находится в отдельной лиге для судей. И, наверное, это правильно — ребят сейчас действительно стоит поддержать. Тем более что сами спортсмены, в свою очередь, тоже не планируют расслабляться. Да и свои реальные баллы они тоже осознают. Так, Пётр уже объяснил, почему решил в произвольной идти именно на пять четверных, несмотря на свою не лучшую физическую готовность и, как он рассказал, недавнюю лёгкую травму:

«Облегчить контент? Наоборот, так как готовлюсь к Милану в первую очередь, решил не менять контент. В течение сезона буду один контент натренировывать. Возможно, по логике было бы эффективнее накатать на этих стартах что-то облегчённое: в короткой с сальховом, в произвольной – с четырьмя четверными вместо пяти. Катать то, на что я был готов. Но чтобы ничего не менять, катать с заходами, с которыми привык, решил оставить свой контент».

В этом случае, наверное, стоит снизить ожидания от шикарных прокатов Петра именно сейчас. Тем более что у этого спортсмена всегда есть «тактика». И ранее она безоговорочно работала.

Марк Кондратюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Борьба за золото разгорелась между чемпионом Европы Марком Кондратюком и двукратным чемпионом России Евгением Семененко. В короткой программе они разошлись всего лишь несколькими сотыми доли — такая же плотность была и в произвольной. Оба фигуриста заявили по четыре четверных прыжка. Марк выступил первым и упал со второго ультра-си — квад-тулупа, однако все остальные элементы выполнены чисто, включая два четверных сальхова во второй половине программы, один из которых — в каскаде.

Евгений показал немного более лёгкий контент — начав с четверного риттбергера, приземлению которого спортсмен был очень рад. Далее он сделал четверные тулуп и сальхов. Кроме того, выезды фигуриста были практически на грани — этот момент ярко подчеркнул комментатор соревнований, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, отметивший, что надбавки Жене должны ставить скорее не за сами прыжки, сколько за «стремление и желание прыгать». В итоге Кондратюк выиграл у Семененко менее чем четыре балла и стал победителем второго этапа Гран-при в этом сезоне.

Закономерное золото Степановой и Букина

Вот где не предполагалось никакой борьбы, так это в танцах на льду. Четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин были безаговорочными фаворитами соревнований и ещё в первый день улетели в космос, не почувствовав никакого давления. Они обошли остальные дуэты более чем на 10 баллов! Но стоит отметить, что катались фигуристы лучше, чем в Красноярске.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В произвольной программе шансов занять место ниже первого у них тоже не было. Серебряные призёры этапа Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов за произвольный танец получили только 109,94 балла, а бронзовые призёры Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 105,71 балла. На этом фоне 125,78 балла от Степановой и Букина казались настоящим монолитом, который невозможно сдвинуть.

Это отличные оценки и с оглядкой на международную арену, где не весь топ получает столько. Теперь нашему титулованному дуэту стоит не расслабляться, накатывать программы и ждать, когда появится шанс показать себя не только в Москве, но и в других частях света. Вот таким нервным получился этап Гран-при в Москве. А мы не будем расслабляться и встретимся с вами уже совсем скоро, на заключительном этапе российской серии, который пройдёт в Омске 22-23 ноября.