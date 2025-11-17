Экс-россияне сорвали прокат и лишились золота. А у мужчин победил эмоциональный француз

Пока российские фигуристы демонстрировали высочайший класс катания в Москве, зарубежные спортсмены боролись за медали очередного этапа международной серии Гран-при в Америке — и там всё далеко не так гладко, как в нашей столице. В ночь с субботы на воскресенье медали разыграли мужчины и спортивные пары. У одиночников золото впервые в карьере выиграл француз Кевин Аймоз, а в парах, несмотря на ошибки, первыми стали чемпионы мира из Японии Рику Миура и Рюити Кихара. При этом лидеры после короткой программы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава упустили преимущество. У женщин победила японка Ринка Ватанабэ, а в танцах на льду — Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США.

Экс-россиян обошли американцы второго эшелона

После короткой программы в парах лидерство уверенно захватили ученики Павла Слюсаренко, представляющие Грузию, Метёлкина и Берулава. Однако в произвольной программе партнёрша не справилась с тройным сальховом, оставив дуэт без каскада, затем партнёр допустил степ-аут на тулупе, а позже пара сорвала ещё и поддержку. В конце программы грузины исполнили тодес, но судьи оценили элемент лишь на базовый уровень. Ошибки других фигуристов позволили паре занять второе место, однако это явно не то, на что рассчитывали двукратные чемпионы мира среди юниоров.

Чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара также не избежали помарок, но допустили их меньше чем все остальные. После второго места в короткой программе японский дуэт в произвольной не справился с каскадом из тройного тулупа и двух тройных акселей, однако сумел подняться на первое место. Третьими стали американцы Келли Энн Лорин и Лукас Этье, занимающие 16-е место в мировом рейтинге ISU. Судьи отметили недокрут на тройном тулупе и падение с выброса во второй половине программы.

Для экс-россиян Карины Акоповой и Никиты Рахманина этап Гран-при в Америке стал дебютным. В текущем сезоне дуэт успешно отобрался на Олимпийские игры. В США пара из Армении шла четвёртой после чистой короткой программы и могла рассчитывать на борьбу за медали, но в произвольной допустила ряд обидных ошибок, включая срыв вращения. Итог — только шестое место. Немецкий дуэт Анника Хокке и Роберт Кункель, замыкавший тройку лидеров после короткой программы, из-за срыва поддержки в произвольной откатился аж на пятую строчку.

Шайдорова снова засудили

Во время выступлений мужчин система оценивания внезапно дала сбой: итальянцу Кори Сирчелли пришлось ждать оценки аж 17 минут, пока китайский фигурист Дайвэй Дай готовился к прокату на льду. Это действительно стрессовая ситуация как для спортсменка в «кике», так и для того, кто только готовится представить свою программу. Но и такое порой случается в фигурном катании — и никто не застрахован от подобного.

Вице-чемпион мира Михаил Шайдоров исполнил короткую программу чисто, однако судьи вновь оценили его выступление излишне строго: внезапно нашли недокрут на чистом стартовом каскаде и четверном тулупе, что откинуло его сразу на третье место. В произвольной программе фигурист допустил падения с четверных флипа и тулупа, а также получил недокрут на последнем каскаде и замечания по рёбрам на двух флипах. Этот прокат откинул казахстанского фигуриста на второе место, которое тем не менее практически гарантирует выход в финал Гран-при.

Победителем же стал эмоциональный француз Кевин Аймоз, который славится сильной второй оценкой. Исполнить программу чисто ему не удалось: он допустил недокрут в четверть оборота на четверном тулупе, степ-аут на тройном лутце и приземление на две ноги с тройного акселя. Однако высокие компоненты и исполнение практически всех непрыжковых элементов на четвёртый уровень сложности позволили ему завоевать золото. Японец Кадзуки Томоно, лидировавший после короткой программы, стал в произвольной лишь седьмым. Итальянец Даниэль Грассль имел все шансы на попадание в финал серии, однако не справился ни с короткой, ни с произвольной программами, завершив этап на пятой строчке.

В танцах было самое строгое судейство

У женщин лучшей в короткой программе стала японка Ринка Ватанабэ с уверенным тройным акселем. Чемпионка мира Алиса Лью пока ни разу не исполняла элементы ультра-си на соревнованиях, хотя, по слухам, активно тренирует тройной аксель. Рассчитывать на золото при чистых прокатах соперниц с её стороны — дело рискованное. Экс-россиянка из Грузии Анастасия Губанова заняла четвёртое место — судьи нашли недокрут на тройном лутце, и её обошла итальянка Лара Наки Гутманн с чистой короткой программой.

В произвольной расклад несколько поменялся: японская фигуристка приземлила оба тройных акселя, однако на втором прилетело аж две «галки», также техническая бригада поставила Ватанабэ ещё несколько недокрутов. В кике Ринка сидела грустная — такой результат откинул её на второе место. Победу присудили американке Алисе Лью, к которой судейская бригада зачастую благосклонна — хотя пара «галок» у неё всё же была. А тройку замкнула Анастасия Губанова, которая стала второй в произвольной программе и в целом каталась без видимых ошибок. Но недокруты нашли и у неё.

В танцах на льду в технической бригаде в этот раз работал глава технического комитета ISU Шон Реттстатт, и судейство оказалось особенно строгим. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс получили непривычно низкие уровни в ритм-танце, но благодаря надбавкам сумели захватить промежуточное лидерство. Остальные дуэты столкнулись с ещё более жёсткой оценкой: дорожку с паттерн-танцем на второй уровень смогли выполнить только французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, а также американский дуэт Уна Браун/Гейдж Браун. В итоге ни одна пара не превысила базовую стоимость в 30 баллов — на предыдущих этапах Гран-при этот порог уверенно преодолевали как минимум четыре дуэта из 10.

Правда, одержать итоговую победу строгое судейство американцам не помешало. Чок и Бэйтс выиграли этап в США, да ещё как: заочно опередили Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье-Бодри с их прокатами во Франции. Теперь Мэдисон и Эван официально вышли в финал серии, где ожидается серьёзная борьба. При этом американскую пару совершенно точно нельзя назвать непобедимой: их произвольный танец по-прежнему выглядит сомнительно. А новые костюмы уверенности им пока что не придали. Но самый главный вывод, который можно сделать прямо сейчас — в танцах на льду будет очень жарко. И как такового явного фаворита на данный момент нет.