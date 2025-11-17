«Нужно отстать от себя, не докапываться, а делать выводы». Интервью с Артуром Даниеляном

Артур Даниелян среди любителей фигурного катания известен яркими постановками, необычным подходом к исполнению программ, а также безупречным скольжением. На мемориале Панина-Коломенкина Даниелян стал шестым из-за ошибок в произвольной программе, но короткую под египетские мотивы откатал чисто. А затем на этапе Гран-при в Казани взял серебро! В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Артур раскрыл, как готовится к стартам, объяснил, почему решил поменять произвольную программу, а также рассказал о любимой музыке, сериалах, атмосфере в тренерской группе.

«Понял, что не вывезу, не смогу выкатать красиво, круто, профессионально и чисто»

— Какие цели ставишь перед собой на сезон?

— Я и моя команда хотим усложниться. На мемориале Панина-Коломенкина была ставка на презентацию программы и чистое исполнение, чтобы постановки запомнились. Хотели представить их перед болельщиками, перед судьями, чтобы всё было в надлежащем виде. Понятное дело, что идеально не вышло, но короткая была более-менее неплохая. В произвольной старался держать образ до конца. Цели — немного отстать от себя, от своих ожиданий, просто получать удовольствие от прокатов, от взаимодействия с публикой и от программ.

— Как справился с неудачами в прошлом сезоне?

— Прошлый сезон был не очень плохим, на самом деле. На чемпионате России я отвратительно выступил, это правда. Однако даже там смог найти плюсы, что вышел на произвольную. Хоть и все прыжки были на минус, я всё равно шёл, цеплялся зубами. Это небольшой плюсик в копилочку. С финалом случилось то, что случилось, ну не горевать же по этому поводу? Этапы хорошо откатал, если брать глобально. Это выглядело как катание спортсмена, который умеет делать элементы и наконец-то демонстрирует это на деле.

— Расскажи, как прошли сборы в Казахстане?

— Работали с нашей командой. Там, на нашей базе, мы отработали три недели. Это был первый сбор после каких-то кусков, мастер-классов, где мы работали в таком темпе. Было тяжеловато — сложнее, чем в предыдущие годы. Работали, восстановили элементы, начали немного сушиться, накатывали программы. В тот момент появилась мысль о смене произвольной программы с «Вивальди» на «Семейку Аддамс». Вторую ставили уже в Кисловодске, когда я окончательно принял решение о смене программы.

— Почему принял такое решение?

— Когда началась работа над старой программой, понял, что не получается. Я суетливый и эмоциональный, а в музыке у Вивальди есть акценты. Я не могу делать что-то мимо акцентов, мне тяжело: за всем мчишься, а в итоге элементы не выходили так, как хотелось бы. Тогда я понял, что если хочу хорошо провести сезон, то нужно говорить тренерам и принимать решение. Тут было неприятно самому себе, но я честно признался, что не вывезу. Не смогу это сделать красиво, круто, профессионально и чисто. Я сказал — и после этого мы пришли к «Семейке Аддамс».

— «Семейку Аддамс» решили ставить благодаря твоей любви к сериалам? Как раз недавно вышел второй сезон «Уэнсдей».

— Изначально идея принадлежит Ольге Германовне Глинке. В моменте переговорили с Валентином Николаевичем Молотовым, решили попробовать эту тему. Потом они мне это сообщили, и я такой: «Реально, а почему бы и нет?» Я очень люблю эту музыку и никогда не задумывался о том, чтобы под неё делать программу. А это в целом гениальное решение. Плюс совместили с «Уэнсдей», недавно только завершился второй сезон. И чтобы это было ново, интересно. Многие уже брали эту тему — я много раз пересматривал мою любимую «Семейку Аддамс» в исполнении Ксении Столбовой и Фёдора Климова. До момента постановки смотрел и думал: «Это идеально, мы берём! Это подходит, попадание — 10/10».

— Смотрел второй сезон «Уэнсдей»?

— Пока что на предпоследней серии, осталась ещё одна. Не так много времени. Так получается, что немного не успеваю.

— Если сравнивать, какой сезон лучше?

— Мне больше понравился первый, там я был в восторге, а второй понравился чуть меньше.

Артур Даниелян Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Назови три сериала, которые советуешь посмотреть?

— О господи, трудный вопрос! Давайте выберем что-то на осень, первое — «Дневники вампира». Я, честно говоря, люблю турецкие сериалы, посоветую «Лейлу», очень сложный психологически сериал. Третий — пускай будут «Отчаянные домохозяйки», это нужно смотреть где-то осенью-зимой.

«Перед короткой слушал Инстасамку»

— С тобой так много детей желает сфотографироваться, почему-то очарованы именно тобой. Даже после всех выступлений ажиотаж был, как мне показалось, около тебя.

— После проката подходили мои ученики, спортсмены академии. Я с этого года тренирую фигуристов. Мне это нравится, отвлекает от самого себя. Да и в целом набираюсь опыта.

— Это не мешает тренировкам?

— Нет. Когда я сам тренируюсь, то включён в свою работу. А когда занимаюсь со спортсменами, себя не трогаю лишний раз — нацелен на работу с ребятами.

— Ты часто говоришь про отстать от себя. Как это проявляется?

— Я вешаю на себя большую ответственность. И мне всегда кажется, что подставляю и себя, и своих тренеров. Просто нужно отстать от себя, потому что работу я выполняю хорошо. Мне просто нужно выходить на соревнования и выполнять всё так же хорошо, как и на тренировках. Не нужно до себя докапываться. И даже в случае не самого лучшего исхода, так сильно не копать — просто делать корректировки, выводы или находить другой подход. Для этого нужно время. Всем этим, по-хорошему, надо было раньше заниматься. Но я очень много думал, анализировал и к некоторым выводам пришёл.

Артур Даниелян с тренерами Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Можешь назвать себя рефлексирующим человеком?

— И да, и нет. Мне сложно сказать про самого себя. Люди, которые меня близко знают, наверное, смогут ответить на этот вопрос. А я даже сам себя не всегда могу понять. Я странный, со своими приколами, со своими загонами.

— Как ты настраиваешься перед стартом?

— Конкретно в этом сезоне практически ничего не менял — просто стараюсь сохранять спокойствие. Я знаю, что на тренировках выполнил всё на 90% — это высокий процент. И значит, могу быть спокоен. Какие-то шероховатости — это нормально. Когда всё идеально – это немного выбивает. Я слушаю музыку до прокатов и разминок: сразу как вышел из дома — и до шестиминутки. Наушники практически не снимаю.

— Какую музыку слушаешь?

— По-разному. На предыдущих стартах слушал классическую, перед короткой на мемориале Панина-Коломенкина – Инстасамку. И как будто бы такой настрой даже сработал, на удивление. Перед произвольной слушал что-то из той же серии — всякие тусовочные треки, «Еву» группы «Винтаж» в кавказской обработке. У меня многогранный список, я меломан.

— Как тебе учёба в университете Лесгафта?

— Учёба идёт по мере возможности. Спасибо всем преподавателям за то, что они идут навстречу, помогают.

— С кем в группе общаешься?

— Со всеми буквально. Могу выделить только Диму Алиева — с ним можем поболтать. С Димой мы давно держим общение.

«Всем миром и всей Россией будем посылать мысли в космос, чтобы всё получилось»

— Смотрел олимпийскую квалификацию?

— Да, круто! Я очень горд и рад за Аделию с Петей! Они молодцы в тысячекратном размере, что справились, смогли преодолеть этот рубеж. Впереди у них Олимпийские игры — и пусть там ещё в 10 раз лучше получится. Мы всем фигурнокатательным миром, всей Россией и всеми странами будем держать за них кулачки, посылать мысли в космос, чтобы у них всё вышло.

— Кого-то, кроме наших спортсменов, можешь выделить на международной арене?

— Конечно же, Настёну Губанову! Наша Настя — за неё я переживал больше всех. И не потому, что в ней не уверен, а потому, что мы с ней столько лет уже тренируемся, дружим. И я знаю, через сколько всего она прошла, сколько она работает, вижу это каждый день. Очень хотелось, чтобы у неё всё получилось. В целом она всё показала — за неё отдельные гордость и радость. Пусть и в сезоне у неё всё складывается наилучшим образом.

— Из других видов кто-то? Может, в парах? Болел за Акопову и Рахманина?

— За этих ребят тоже! За них-то как сильно радовался – это надо было видеть. Вышли, откатали, отбомбили! Серебро взяли, красавчики! Я ещё порадовался за Донована Каррильо — что он справился и всё смог. Все красавчики, все молодцы — абсолютно все, поголовно.

— На Олимпийских играх за кого будешь болеть, помимо тех, кого уже отметили?

— Я буду болеть за всех, все классные! Появилась какая-то свежесть, особенно в мужском одиночном катании: все примерно одного возраста, одно поколение доросло до этих времён. И эта свежесть даёт их прокатам и программам особенную крутость, какие-то фишки, за каждым интересно смотреть. Буду болеть и за Илюху Малинина, и за Мишку Шайдорова. Пусть у каждого получится свой максимум, а остальное рассудят лёд, судьи и прочее, главное — чтобы всё получилось.