«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе

Главным открытием осени в фигурном катании стала одиночница Дина Хуснутдинова. Эксперты отмечали прогресс казанской спортсменки и ранее, но широкой публике она стала известна после перехода к Тутберидзе, который совпал со стартом первого сезона по взрослым. Уже в статусе ученицы группы Этери Георгиевны Дина сначала стала призёром этапа Гран-при в Магнитогорске, а затем у себя дома в Татарстане и вовсе заняла первое место.

У Дины есть всё для большой карьеры – стабильные прыжки ультра-си, задатки в плане хореографии, трудолюбие и целеустремлённость. Глядя на Хуснутдинову, сразу же вспоминаешь аналогии с предыдущими примами команды Этери с татарскими корнями – Алиной Загитовой и Камилой Валиевой. К тому же Дина, помимо тройного акселя и четверных прыжков, владеет красивым литературным татарским языком, ведь её мама – учительница татарского языка и литературы, а она сама училась в гимназии.

Комментарий на татарском мы брали у спортсменки сразу после проката на третьем этапе Гран-при. А в большом интервью «Чемпионату» (уже на русском языке) Дина рассказала, как изменилась её жизнь с переездом в Москву, как проходит адаптация к новому тренерскому штабу и какие уроки она извлекла из тренировок на катке в небольшом посёлке на самой окраине Казани.

«В Юдине бывало страшновато выходить на улицу – после новостей нам запрещали гулять»

– Какой у вас был настрой перед этапом Гран-при в Казани? Эмоции после победы уже улеглись?

– Эмоции до сих пор очень яркие, невероятно приятно было победить именно здесь, в Казани. Настрой был в первую очередь показать себя и свои прокаты. Я не думала о том, какое место смогу занять, для меня было важнее удачно выступить для самой себя, чисто откатать.

– Если оглянуться чуть назад, результат на Гран-при в Магнитогорске стал для вас просто позитивным опытом или дал больше пищи для размышлений?

– Магнитогорск был моим первым этапом взрослой серии Гран-при в карьере, поэтому я, конечно, очень волновалась. И это, наверное, могло сказаться на результате. А в Казани был уже второй этап Гран-при, морально попроще. Я была готова к нему лучше. Поняла, как нужно себя вести и готовиться к старту, как правильно управлять нервами, лучше понимала, что меня ждёт.

– В Казани вас встречали как главную звезду этапа. Чувствовались определённые давление, ответственность?

– Давления как такового я не чувствовала. Скорее наоборот — ощущала невероятную поддержку трибун, родных стен и зрителей. Это очень помогало. Рада была встретить маленьких девочек из своей группы, они все пришли за меня поболеть.

– Вы новая звезда в группе Тутберидзе с татарскими корнями. Наверняка и сами болели в своё время за Валиеву и Загитову?

– Особенно сильно я болела за Алину Загитову. И за Камилу, конечно, тоже болела, и за всех наших девочек. Но именно за Алину особенно активно, потому что тогда я сама как раз начинала кататься, смотрела фигурное катание, видела её победы, и они меня очень вдохновляли. Было особенно приятно с ней пообщаться здесь, в Казани, когда она брала у меня интервью после победы. С ней очень легко и весело.

– Я верно понимаю, что ваш переход в Москву был полностью согласован и во многом даже инициирован вашим предыдущим тренером? А вы сами были к нему готовы морально?

– Никогда нельзя быть до конца готовым к таким переменам. Это был непростой шаг. Конечно, я переживала, волновалась. Но сейчас точно вижу, что всё это мне в плюс, что это правильное решение. Надежда Владимировна [Заякина] меня во всём поддержала. Спасибо родителям, которые поменяли ради меня свои жизненные планы.

– Вы понимали, что рано или поздно придётся уехать из Казани для роста?

– Да, конечно. Для того чтобы развиваться дальше, нужно было искать и пробовать что-то новое. Это естественный этап.

– В Казани вы тренировалась на катке в посёлке на окраине города – в Юдине. Не самое спокойное место, не было страшно там вечерами?

– Кировский район, конечно, не самый безопасный, я это знаю (смеётся). Бывало страшновато выходить на улицу. Родители и тренеры нам вообще запрещали гулять после того, как посмотрят криминальные новости. Но в целом там было неплохо.

– Ваша спортшкола «Стрела» известна больше своими кёрлингистами. Не пересекалась с ними?

– Нет, мы с ними практически не виделись. Они же тренируются в «Баско», а мы катались в основном в Юдине.

«На Тутберидзе все смотрят с каким-то трепетом – даже со взрослыми людьми это работает»

– Вы из Заинска – города, привычного скорее к лыжному спорту, и ваш папа был лыжником. Почему всё-таки фигурное катание?

– Не знаю даже! (Улыбается.) У меня и дядя хоккеистом был. Но я выбрала фигурное катание. Тренировались дома в Заинске до 10 лет, а потом уже поехали в Казань, чтобы развиваться дальше – как и сейчас в Москву.

– Помимо вас, в Казани победил и Ильяс Халиуллин. Рады его успеху?

– Конечно, мы давно дружим, очень тепло общаемся. Познакомились ещё в «Сириусе» на сборах.

– Поговорим о вашей новой группе. Какая Этери Георгиевна в работе?

– Этери Георгиевна строгая, но справедливая. Первое время, конечно, я смотрела на неё с небольшим страхом. Сейчас определённое волнение, если не страх, остаётся, и мне кажется, что это нормально. Кажется, будто бы все так на неё смотрят. В этом есть и уважение, и какая-то доля трепета. Даже со взрослыми людьми это работает.

– Сильно волновались, когда только проходили просмотр в группе?

– Разумеется, переживала, волновалась. Первые тренировки проходили очень волнительно, потом стало попроще, потихоньку вливалась. Рада, что меня взяли в команду Этери Георгиевны. Хочется взять максимум от работы с ней.

– Что в первую очередь изменилось в вашем тренировочном плане после переезда в Москву?

– Изменились и мои условия для тренировок. Всё-таки на катке в Юдине иногда возникали определённые трудности, хотя сейчас я смотрю на это с позитивом. Это был полезный опыт, который научил меня тренироваться и на «холодном» льду, и на «тёплом». Теперь я готова ко всему (смеётся). В целом стало больше часов льда. График тренировок изменился, они стали более плотными, насыщенными, но и в Казани мы работали достаточно усердно.

– В основном взаимодействие у вас идёт с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом? Он отвечает за позитив в группе?

– Нет, конечно же, не только с ним. С ним легко и интересно, но он не всегда с нами весёлый. Это работа в первую очередь, поэтому, когда надо, он может быть и серьёзным, и строгим. В то же время и Сергей Викторович Дудаков, наоборот, может и пошутить, когда это необходимо, чтобы разбавить атмосферу. Он далеко не всегда серьёзный, как может показаться. Мне комфортно работать со всеми тренерами в нашей команде.

– Вы сейчас тренируетесь вместе с Алисой Двоеглазовой, Аделией Петросян. Учитесь чему-то у девочек? С кем уже удалось подружиться?

– Я со всеми в принципе хорошо общаюсь. У нас в группе сложилось хорошее, теплое понимание. Все друг друга поддерживают, атмосфера на катке очень приятная. Здорово, когда рядом с тобой спортсменки такого уровня, мы учимся друг у друга, а я стараюсь не отставать.

«Для меня важно представлять на льду национальную культуру»

– У вас отличная техническая база, при этом эксперты отмечают, что есть над чем работать в плане хореографии. Как собираетесь исправлять эту ситуацию?

– Конечно, над этим нужно много и упорно работать. Знаю и понимаю, что мне нужно обратить внимание на вторую оценку, другие девочки катаются уже не первый сезон по взрослым, и у них мастерство катания пока выше. Будем нарабатывать скольжение, накатывать программы. Работаем и с Даниилом Марковичем над этим, и с Этери Георгиевной, и с другими тренерами нашей команды все вместе.

– В связи с этим вопрос: упор делаете скорее на технику или хочется быть сбалансированной спортсменкой?

– В идеале, разумеется, хочется найти грамотный баланс между сложными элементами и красивой подачей. Важны и техника, и артистизм. Здорово, что подмечают мою технику, однако сейчас поработаем и в плане хореографии. С тренерами мы смотрим видео, разбираем, где нужно добавить больше эмоций, где лучше раскрыть руки, как донести историю программы. Это сложная, но очень интересная работа. Я готова трудиться, чтобы стать многогранной спортсменкой.

– Какие у вас ближайшие цели в плане технических элементов? Каким видите свой контент в перспективе ближайших пары лет, если брать по максимуму?

– Хотелось бы стабильно исполнять два тройных акселя в произвольной программе, тройной аксель в короткой и четверной прыжок. Будем работать над четверным тулупом. Работа велась и перед этапом в Казани, но мы не стали торопиться. Он пока не очень стабильный, не всегда получается, будем смотреть, хочется надеяться, что подготовим его к чемпионату России. В идеале хочется делать в произвольной четыре или пять прыжков ультра-си – два тройных акселя и несколько четверных, наверное, так. Однако важно делать эти элементы чисто, а также чтобы они органично смотрелись в программе.

– Не боитесь возможных проблем, связанных с ростом и изменением организма? Это ведь напрямую влияет и на прыжки, и на технику.

– Я понимаю, что могут быть сложности, это естественный процесс. Нужно будет через это пройти. Все фигуристки через это проходят. Конечно, раньше было немного иначе, Алина Загитова уже в 15 лет выиграла Олимпиаду, в 16 лет – чемпионат мира. Мне только сейчас 16 лет, и я провожу свои первые взрослые старты.

Конечно, не я принимала это решение по возрастному цензу, но мне кажется, что новые правила более правильные — они позволяют рассчитывать на долгую карьеру. Возможно, так как переход во взрослые сейчас происходит позже, в каком-то смысле держать организм и прыжки будет полегче.

– Вы не раз говорили об интересе к татарской культуре и языку. Есть мысль в будущем поставить программу на татарские мотивы?

– У меня уже была татарская программа – под «Шурале», музыка из билета. Каталась под неё в прошлом сезоне, потом мы её поменяли, но я очень рада, что получилось хотя бы какое-то время выступать с национальной музыкой и представлять нашу культуру. Для меня это было очень важно.

При этом мне нравятся и мои текущие программы, их темы и постановки, мы их обсуждали вместе с тренерским штабом. Но если в будущем представится возможность снова сделать что-то татарское – почему нет? Я помню, что у Камилы была показательная программа «Пыяла», это было очень красиво.

– Какую татарскую музыку слушаете? Есть любимые исполнители?

– Любимых исполнителей так сразу не назову, я разную музыку люблю. А если из татарского, то моя самая любимая песня – «Туган як» (в переводе с татарского «родной край». – Прим. «Чемпионата»). Она очень душевная, я её просто обожаю. Она всегда находит отклик в сердце, особенно когда скучаю по дому.

– Как вам московский ритм жизни?

– Конечно, он отличается. Мы живём в достаточно тихом, спокойном районе, в центре почти не бываем, потому что всё время занимают тренировки. Но в любом случае город очень большой, гораздо больше Казани, и ритм жизни поменялся. Хотя и в Казани мне приходилось рано утром вставать, много ездить по городу на тренировки, вечером возвращалась поздно. Ведь Юдино — это тоже было не близко. Так что к нагрузкам и долгим поездкам я в каком-то смысле уже была готова.

– В целом по Казани скучаете?

– Разумеется, скучаю! И по родным очень скучаю. Сейчас со мной в Москве только папа живет, мама скоро приедет к нам, и мы будем вместе. Но всё равно Казань – это родной дом. Здесь и друзья, и знакомые, и даже просто улицы родные. Быть здесь — всегда очень приятно и здорово.