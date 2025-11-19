Не обладала талантом, но стала рекордсменкой! Евгения Медведева отмечает 26-летие

Евгении Медведевой — 26! Она двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, многократная чемпионка и призёр чемпионатов мира, Европы, России и прочих турниров. Спортивная глава для титулованной фигуристки уже завершена, теперь Женя — активная участница светской жизни, часто принимает участие в различных телешоу и проектах, а также ведёт собственный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей. В день рождения прославленной спортсменки вспоминаем различные факты из её биографии.

1. Начинала карьеру под фамилией отца

Многие знают, что в фигурное катание Женя пришла под фамилией своего отца – Бабасян. У фигуристки есть армянские корни, но какое-то время она их отрицала. А в ходе общения с болельщиками даже как-то говорила, что у неё есть французские корни. Хоть и это, скорее всего, было сказано в шутку.

«Моя фамилия — Медведева. Где вы слышали, что у меня была фамилия Бабасян? Я только Медведева, национальность у меня русская, и родом я из Москвы. Всё. Отчество? У меня очень красивое отчество — Армановна. Арман — это французское имя. Я Армановна, значит, у меня французское отчество», — говорила Евгения в соцсетях.

Однако впоследствии фигуристка взяла девичью фамилию своей бабушки — Медведева. И уже под этой фамилией Женя добивалась всех своих успехов в спорте, хотя на первых своих соревнованиях выступала как Евгения Бабасян. Отец фигуристки, Арман Бабасян, говорил, что всё произошло с его одобрения. При этом особых причин на это не было – просто решили, что так будет лучше.

«Смена фамилии произошла исключительно с моего согласия, и на тот момент это решение было правильным. Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет! Надеюсь, мне удастся раз и навсегда закрыть эту тему», — приводит слова Армана Бабасяна «Московский комсомолец».

2. Является коренной москвичкой

Несмотря на отца-армянина, Медведева родилась в Москве и является коренной москвичкой, как и её мама. Несмотря на то что какое-то время Евгения провела в Торонто, когда тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера, фигуристка неоднократно признавалась в любви своему родному городу. И отмечала, что не смогла бы жить за границей.

«Я люб­лю Москву. Не перестану это говорить: каждый раз, когда гуляю по центру Москвы, влюбляюсь заново в свой родной город, и мне совсем не хочется менять место жительства», — цитирует Медведеву 7days.ru.

3. Какое-то время была веганом

Ещё в марте 2019 года Евгения призналась, что отказалась от употребления животного белка и стала веганом. Причина такого решения была проста — так легче всего держать вес. На тот момент Медведева продолжала карьеру, поэтому было крайне важно следить за своей формой.

«Давайте по-честному – так гораздо легче держать вес. Соотношение массы тела и жира — это то, на что я опираюсь сейчас. Вес, конечно, тоже важно: плюс/минус три килограмма вредно, но на весы я сейчас меньше обращаю внимания. Для меня набор массы сейчас важен: это нужно для здоровья, чтобы не случалось надрыва», – говорила Медведева ТАСС.

Впоследствии Евгения отказалась от такого принципа — просто он ей не подошёл.

«Когда я жила в Канаде, в какой-то момент стала веганом. Во-первых, там это очень легко, там много альтернатив. Но я либо что-то делала неправильно, либо мне это абсолютно не подошло, потому что я начала травмироваться, ибо я была в спорте. У меня начались травмы, и мои армянские корни взяли своё», — сказала Медведева на своём YouTube-канале.

4. Купила особняк в возрасте 21 года

В 2020 году Евгения стала обладательницей собственного дома! На тот момент фигуристка уже владела квартирой, которая была подарена ей за достижения на Олимпийских играх. Но спустя два года фигуристка решила приобрести свой особняк. Дом спортсменки расположен в Одинцове. Поклонникам фигуристки даже удалось увидеть жилище Медведевой — благодаря программе Первого канала «На дачу!».

Интерьер самого дома выполнен в классическом стиле с преобладанием белых, жёлтых и бежевых тонов — причём Евгения приобрела особняк уже в готовом виде. Эту покупку Медведева даже называла самой дорогой в своей жизни!

«Самая дорогая моя покупка – это дом. Очень вовремя я его купила! Сработала чуечка. Делали ремонт в квартире – не в той, в которой жили, а которая после Олимпиады появилась. Заехали. Тогда как раз пандемия началась, и истерия с финансами тоже началась – что зарабатывать негде. Сработала мамина финансовая грамотность – деньги были отложены, большая сумма на лучшую жизнь, повышение качества жизни. Я зашла в квартиру, посмотрела – там стройматериалы дорогие… А потом говорю: мам, а давай посмотрим – по приколу, чисто по фану, – сколько стоит дом. Зайдём на любой сайт.

Посмотрели, нашли пять вариантов домов. Три дома были с отделкой, но без мебели, один дом – голые стены. И вот один единственный дом, который был в 15 минутах езды от нашей квартиры, которую мы ремонтировали, – был отремонтирован, с мебелью: заезжай и живи. Сразу же позвонили, говорим: мы хотим посмотреть дом. Приехали, поняли, что это наше. Зашла и сразу подумала: моё. И всё, купили дом. Тогда как раз недвижимость не продавалась, потому что пандемия. А у меня отложены финансы на это были. Я маме говорю: надо брать, прям сейчас!» – сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Инвестерика».

5. Одержала 13 побед подряд

Евгении принадлежит выдающаяся серия, на протяжении которой она не проигрывала никому целых два года подряд — ни на одном турнире по фигурному катанию! С 2015 года по конец 2017-го Медведева выиграла два чемпионата мира, два чемпионата Европы и два финала Гран-при. Её имя связывали со стабильностью, а прокаты ждали с нетерпением по всему миру: огромное количество поклонников у Жени есть не только в России, но и за рубежом.

«Каково это — не проигрывать ни одного старта, выступая на таком уровне, в течение двух сезонов подряд? Бывает сложно. Но у меня есть огромная поддержка и мотивация. Каждая победа мотивирует на новую», — скромно отметила Медведева после второй победы на чемпионате мира.

6. У фигуристки Медведевой не было талантов

Зачастую о великих спортсменах слышишь то, что они с самого детства обладали выдающимися способностями. Но это совершенно не про Евгению! По её словам, тренеры не видели в ней каких-либо талантов к фигурному катанию. Так что всё, чего добилась фигуристка, было добыто огромным и упорным трудом.

«Сколько я с тренерами разговаривала, не только с Этери Георгиевной (Тутберидзе), все напрямую говорят: нет физических данных. У меня мышечная масса не нарастает. Если нарастает, то еле-еле. Не только всю еду заменить белковым коктейлем нужно, а душ им принимать. У меня нет растяжки от природы, нет природного прыжка, мне нужно всему этому учиться. Могло бы быть легче, но я не знаю, было бы легче, если бы я всё это имела. И ценила бы я всё это, если бы у меня были природные данные», — отметила Медведева в одном из эфиров в социальных сетях.

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

7. Свела с ума публику стихотворением на японском

Евгения, помимо родного русского языка, также говорит по-английски, немного знает и родной язык своего отца – армянский, а также учила японский язык. С Японией фигуристку связывает отдельная любовь: Женя очень любит аниме, саму культуру этой страны. И даже какое-то время занималась японским языком — всё как положено, с преподавателем и учениками.

«Чтобы хоть как-то разрядить обстановку во время чемпионата мира, я прочла Мао Асаде стишок на японском. Она сначала не поняла, села поближе и говорит: «Повтори». Я снова прочла. Она чуть не упала. Это вообще-то песенка, которая звучит в японском мультсериале. Он идёт уже несколько сезонов по 26 серий. Ну, я слушала, слушала и запомнила. Кстати, я и японским журналистам этот стишок прочитала. Они тоже чуть в обморок не попадали», – приводит слова Медведевой РБК.

8. Завершила карьеру в 2021 году из-за травм

После того как победная серия Евгении прервалась и она не смогла завоевать золото Олимпийских игр, Медведева пробовала перезапустить карьеру: переехала в Канаду для тренировок с Брайаном Орсером, ставила необычные программы и даже выучила новый каскад – сальхов-риттбергер. Но для того, чтобы вернуться в топ, этого, увы, оказалось недостаточно. Фигуристку преследовали старые травмы, и выучить сложнейшие элементы ультра-си ей не удалось. Хотя Женя правда пыталась разучить четверной сальхов!

«Я долбилась об него только так вообще. И ты когда пытаешься его выучить уже не в маленьком, а во взрослом возрасте, ты начинаешь понимать, что это абсолютно не заложено природой. Тебе просто морально тяжело подпрыгнуть и четыре оборота скрутить в воздухе. У меня было так. И плюс ещё травма. В какой-то момент я поняла, что уже неконкурентоспособна. Во-вторых, у меня очень сильно всё болело, там ещё и ковид начался… Вот в ковид я и сказала – всё, пока», – рассказала Медведева в подкасте Ивана Абрамова.

В итоге де-факто Евгения завершила ещё в 2019 году, когда последний раз принимала участие в соревнованиях. А затем в своей колонке для «СЭ» Медведева дала чёткий ответ: её карьера закончилась в 2021 году из-за травм.

9. Однажды разделась до лифчика в аэропорту

После окончания спортивной карьеры Евгения стала частым гостем на различных подкастах и совершенно не стесняется рассказывать различные истории из своей жизни — даже если они немного курьёзные. Так однажды фигуристке пришлось раздеться в аэропорту — об этом Медведева рассказала Азамату Мусагалиеву в шоу «Я себя знаю».

«Приезжаю в аэропорт — я, как абсолютно уверенный в себе умный человек, решила надеть худи с огромными железными клёпками, бляшками, цепухами, которые именно на худи цепляются. Поскольку была ранняя осень, футболку я под низ не надевала, надела верхнюю одежду и пошла. В лифаке я была. Подхожу на досмотр, вынимаю всё из карманов, снимаю обувь, прохожу через пищалку, и она срабатывает.

Они видят, что на мне цацки и вот это всё, говорят: «Снимайте, мы вас не пропустим, потому что вы пищите, вам нужно снять верхнюю одежду». Я сказала: «Я не сниму, у меня внизу ничего нет». (Смеётся.) Они вызвали охрану, начали разбираться и в итоге заставили меня снять этот худи. Да, пришлось пройти в одном лифчике (смеётся). Там было много народу. Потом я надела худи, ко мне подходит девочка и просит сфотографироваться. Неловко было. Зато теперь я всегда выбираю, в чём лететь», — рассказала Медведева.

10. Является болельщицей «Динамо»

Не так давно фигуристка стала частой гостьей на матчах футбольного клуба «Динамо». А затем даже присутствовала на сборах команды и стала ведущей клубного ТВ.

«Меня можно назвать болельщицей «Динамо». Так исторически вышло, что я выбрала такую футбольную команду и ни разу не пожалела. В своей жизни посетила не так много футбольных матчей. Почему именно «Динамо»? Всё началось с синего цвета. Мою первую команду «Время первых» облачили в синий цвет», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

11. Опоздала на разминку на чемпионате мира из-за похода в уборную

Спортсмены тоже люди. И даже когда они переживают крупные соревнования, они не застрахованы от житейских ситуаций. Так и с Медведевой произошёл курьёзный случай, да ещё и в разгар чемпионата мира!

«Расскажу про неловкость мирового масштаба, потому что случай произошёл на чемпионате мира. У меня, короче, часы запаздывали на пять минут. А пять минут в этой ситуации — это очень много. Мне только-только 16 лет исполнилось, я такая выскочка. Люди в разминке со мной были разные: двукратные чемпионы мира, призёры Олимпийских игр, которые уже очень много повидали в спорте, настолько опытные люди (это были Елена Радионова, Анна Погорилая, Грейси Голд, Эшли Вагнер и Сатоко Мияхара). И я решила, что мне на дорожку нужно сходить пописать. А это такая морока, костюмы наши — застёжка на застёжке, молния на молнии. Это в принципе долго — расстегнуть, застегнуть обратно, причёску поправить, перчатки надеть, натянуть петелечку. Это очень долго. Но я решила, что пять минут достаточно. Пошла — и как только зашла в кабинку, время разминки уже пошло.

И я понимаю, что ко мне тренер уже бьётся в дверь, говорит: «Женя, быстрее, разминка началась без тебя!» А на ЧМ выходить без разминки, да ещё с таким скандальчиком — это в принципе так себе. Да и репутацию себе портить не хотелось бы. Короче, выбегаю я оттуда: платье расстёгнуто, перчатки не надеты, один конёк полузавязанный. Я бегу на лёд, тренер там по пути мне что-то завязывает, молния ещё заедает. И вот в таком виде я прибегаю и понимаю, что в зале сидят 25 тысяч человек, там пять величайших фигуристок мира, организаторы соревнований, камеры, прайм-тайм. И я вот выбегаю в абсолютной тишине, и на меня все смотрят. Провалиться можно было. Я потом извинялась перед всеми», — рассказала Медведева Азамату Мусагалиеву.

12. Любит рисовать и могла стать художником

Евгения не раз рассказывала, что ей очень нравится рисовать. Более того, в соцсетях Медведева даже создавала отдельный аккаунт для своих работ. А затем и открыла собственный магазин сувенирной продукции под именным брендом. Но о своих навыках фигуристка говорила довольно самокритично, что, в общем-то, свойственно спортсменам.

«Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что моё главное хобби (помимо фигурного катания) – это рисование», – делилась своими переживаниями Медведева.

При этом рисование — это не просто хобби для Евгении. Спортсменка даже допускала, что если бы не фигурное катание, то она могла бы стать художником.

«Я была бы художником. Или какая-то профессия, связанная с творчеством. У меня много художников было в семье. Раньше я много рисовала», – призналась фигуристка.

13. Отказалась от мечты стать олимпийской чемпионкой

Евгения Медведева была одной из главных фавориток Игр в Пхёнчхане в 2018 году, однако уступила более молодой сопернице — Алине Загитовой. В итоге двукратная чемпионка мира продолжила карьеру и держала в голове мысль остаться ещё на один олимпийский цикл и участвовать в Олимпиаде в Пекине. Но впоследствии отказалась от этой мечты.

«Мечта, от которой я отказалась, — олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И, типа, это окей. Не скажу, что это делает меня какой-то несчастной», — сказала Медведева.

Евгения Медведева Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

14. Её речь помогла россиянам попасть на Олимпиаду-2018

В декабре 2017 года Евгения выступила перед комиссией Международного олимпийского комитета (МОК). Тогда решалось, смогут ли россияне поехать на Игры в Пхёнчхане. Причём ясности у самой Медведевой не было от слова «совсем» — в Лозанну фигуристка приехала в специальном ортопедическом сапожке, как как в тот момент восстанавливалась от серьёзной травмы — стрессового перелома (или трещины в плюсневой кости правой стопы). Тем не менее Женя приехала и произнесла проникновенную речь, которая помогла добиться цели — россияне таки поехали в Южную Корею.

«Я до последнего момента пыталась не обращать внимания на негативные новости, связанные с российским спортом. Я считала, что нам, «чистым» российским спортсменам, не о чем волноваться. Если кто-то действительно совершал нарушения антидопинговых правил, мы уж точно не имеем к этому отношения. В 2014 году мне было 14 лет. Я ещё не входила даже во взрослую сборную моей страны. Лично для меня Пхёнчхан должен стать первым шансом окунуться в уникальную атмосферу Олимпийских игр. Я не понимаю, почему я и мои товарищи по сборной России могут этого шанса лишиться. Олимпиада – это мечта! У каждого человека есть мечты, и вы наверняка уже имели шанс исполнить свои собственные. Позвольте мне сделать то же самое!» – говорила Медведева в своей речи.

15. Обладательница исторических рекордов и первая в своём роде

Ну и напоследок — о спортивных достижениях Жени. Титулов у неё немало, как и рекордов, многие из которых навсегда останутся с ней. Сделаем акцент на некоторых из них. Евгения Медведева – это:

первая фигуристка в женском одиночном разряде, которой удалось выиграть чемпионат мира среди взрослых через год после победы на чемпионате мира среди юниоров;

первая фигуристка из России, защитившая титул чемпионки мира;

единственная фигуристка в истории, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне два сезона подряд (сезоны-2015/2016 и 2016/2017);

первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которой удалось набрать больше 80 баллов в короткой программе, больше 160 баллов в произвольной и больше 240 баллов в сумме (по системе оценок, действовавшей до 2018 года);

обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов.

фигуристка, которая четыре раза обновляла мировые рекорды в короткой и произвольной программах, трижды — по сумме баллов.

После спорта Евгения стала известной медийной персоной, которую активно приглашают в различные проекты и шоу, часто зовут на интервью и светские мероприятия. Медведева ведёт собственный YouTube-канал и оттачивает навыки интервьюера. А совсем скоро она обретёт ещё один статус, который важен в жизни каждой женщины, — станет женой.