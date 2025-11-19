«Поддержал бы Гуменника на Олимпиаде». Честный Влад Дикиджи об отборе на ОИ-2026 и планах

Владислав Дикиджи стал запасным на олимпийский квалификационный турнир. Первым номером Федерация фигурного катания на коньках выбрала его друга — Петра Гуменника. Однако отношения между парнями не испортились, а как будто стали ещё крепче. Накануне этапа Гран-при России в Омске Влад стал гостем подкаста «Произвольная программа» и ответил на вопросы Максима Транькова. «Чемпионат» собрал самые интересные цитаты действующего чемпиона России.

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Про выбор Петра Гуменника на олимпийский отбор

«Вообще нет напряжения между нами. Я сторонник того, что всё, что ни делается, – всё к лучшему. Мы очень хорошо общаемся, очень хорошо дружим с ним. И я очень рад за Петю. Печально, конечно, обидно. Чуть-чуть. Но…

Стимул сделать что-то невероятное? А может, и так. Ну да, было бы славно. Я бы как раз за эти четыре года добавил бы того, чего мне не хватает: работал бы над всеми компонентами – над хореографией, вращениями, пока не довёл всё до идеала. Нужно ещё поработать.

Какой была моя первая реакция? Ну чуть-чуть взгрустнул. А потом как раз подумал: ну и ладно. Буду дальше работать, что ж поделать.

Если бы предложили билеты в Милан? Сто процентов поехал бы. Интересно, конечно. Да и поддержать товарища. С чистой совестью поехал бы поддерживать брата. Да, за брата поболеть надо».

Про четверной аксель

«Он очень много занимает физической силы. Меня спрашивали, буду ли я вставлять его в программу. Так-то я могу вставить его, может быть, и прыгну. Но потом никакой программы не будет — следующих элементов не будет. Ну, может, парочку каких-то сделаю. Но мне он не даётся так, как Илье Малинину, мне приходится прям очень сильно на нём напрягаться. Думаю, он больше его напрыгивал».

Про попытку четверного акселя на тренировках

«У нас был Кубок Первого канала, мне Олег Станиславович дал три дня выходных. Я хорошенько отдохнул, пришел на лёд – чувствую: хорошо идёт. Я захожу в тройной аксель – прыгаю его и смотрю, что в четверть перекручиваю. Хотя усилий я вообще не вкладывал в него. Думаю: ого. Смотрю на Олега Станиславовича и говорю: буду четверной крутить. А из-за того, что волнительно, появляется адреналин, начинает немножко потряхивать. Я захожу, прыгаю, вкручиваюсь сразу же – просто падаю. Обычное падение, там галочка была, по-моему. Олег Станиславович достаёт телефон, говорит: давай ещё раз. Я захожу, прыгаю – и выезд. Звёзды сошлись, всё совпало там – и моральная составляющая моя, и физическая».

О начале работы с Татауровым

«В детстве я был очень активным, родители хотели отдать меня в секцию. Выбирали между фигурным катанием и капоэйрой, но туда можно было только с шести лет, поэтому отдали в фигурное катание. Я никогда не жалел — мне нравится этот вид спорта. Первом тренером у меня была Петрова Наталья Геннадьевна, до девяти лет она меня готовила. Когда мы отобрались на первенство младшего возраста, Олег Станиславович (Татауров. — Прим. «Чемпионата») меня приметил: они вдвоём выводили меня и на короткую, и на произвольную. Потом Наталье Геннадьевне пришлось уехать работать в Швецию, а Олег Станиславович забрал меня к себе. Так что с девяти лет я тренируюсь у него. Он мне как второй папа».

Владислав Дикиджи и Олег Татауров Фото: РИА Новости

Про планы по усилению контента

«Если в плане прыжков — то хотелось бы прыгать уже пять четверных. В идеале — прыгать в одной программе все четверные, в том числе четверной аксель. Также хотелось бы прибавить в хореографии. Когда всё сложится — будет здорово. Это моя цель. Конкретного срока нет, когда я смогу это воплотить. Пока здоровье позволяет, я буду пытаться. На этот сезон наша с Олегом Станиславовичем цель — прыгнуть пять четверных. Пока получилось откатать два раза. Это тяжело, так как ещё идёт процесс набора формы.

Думаю, что в этот сезон — пять четверных, а на следующий уже будем экспериментировать. Я хочу делать всё: и вращения, и прыжки. Я не стал бы специально делать вращения второго уровня или дорожку первого. Хочется, чтобы было всё вместе. С прыжками всё неплохо, но хочется прибавлять в хореографии и на вращениях скорость набирать — но это в процессе».

О международных стартах

«За всю карьеру я выступал один раз на зарубежных турнирах— на мемориале Дениса Тена, ещё по юниорам. Когда попал в юниорскую сборную, должен был поехать на два этапа Гран-при: на первый — заболел, ко второму не успел восстановиться после болезни — и он тоже пролетел. На этом международные соревнования и закончились. Но, конечно, хотелось бы».

О подкатках

«Это не про заработок, а о помощи ребятам. Все, с кем я занимаюсь, мне нравятся как люди, и хочется им помочь. Я занимаюсь с детьми 8–12 лет и с любителями — набираюсь опыта. Олег Станиславович ругается, если это какие-нибудь поздние сеансы. Он попросил меня после шести-семи не работать. Но бывает, что льдов нет, сеансов нет — и приходится иногда вечером выйти. Но мне нравится. Например, я отдыхаю с субботы на воскресенье, а после тренировок еду работать. Главное, чтобы я сам выходил на тренировки и работал на них. Не чувствую, что мне это мешает, — такого нет. На самом деле работа с ребятами и мне помогает, потому что то, что говорю им, — напоминаю себе об этом: как там ручку провести, как ножкой мах сделать. Как будто это полезно даже».

Про любимые турниры

«Прыжковый турнир для меня самый захватывающий. Просто прыгаешь, катать не надо, никто за хореографию ругать не будет (улыбается). Ну и Кубок Первого канала — очень классное мероприятие. Не могу выделить одно, мне все нравятся. «Русский вызов»? В принципе, можно поучаствовать. Я бы сделал что-нибудь такое в хип-хоп-стилистике, это было бы классно».

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

О планах после спорта

«Я буду тренировать и выступать в шоу. Образование, танцы, творчество — это мы потом посмотрим, сейчас пока что в планах так. Мне было бы интересно пройти ещё этот путь как тренер. Фигурное катание — это моя жизнь, мне очень нравится прыгать. И очень хочется потом в будущем внести вклад именно в ребятёнка, чтобы он тоже это запрыгал, чтобы я помог ему. Это было бы неплохо. Кого бы хотел взять себе в напарники? Петра Гуменника — тоже техника. По скольжению Мишу (Коляду. — Прим. «Чемпионата») оставлю».