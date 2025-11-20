«Тамара Москвина — своеобразный психолог». Интервью с Николаем Угожаевым

Николай Угожаев проводит свой второй взрослый сезон, на этапе Гран-при России в Магнитогорске фигурист взял бронзу, но не справился с произвольной программой после блестяще исполненной короткой. В Красноярске дела обстояли лучше — он смог обойти всех конкурентов и исполнил произвольную программу с пятью четверными прыжками.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Николай рассказал, как справляется с нервами во время стартов, как ему помогает Москвина, за кем следит на международной арене, о лидерах в танцах на льду и конкуренции в женском катании.

«Тамара Николаевна помогает мне психологически»

— Расскажи, за что любишь Красноярск, помимо удобной арены?

— Город хороший. Близко до Новосибирска, отель — один из лучших. Прогуляться по городу в этот раз не особо успел, однако знаю, по словам Пети Гуменника, о Красноярских столбах. Он говорил, что там очень красиво! Ещё слышал про Красноярскую ГЭС. Сам там не был, но на фото — очень красиво и мощно.

— Насколько сильно волнуешься перед выходом на лёд? Как справляешься с нервами?

— Пытаюсь успокоить себя, настроиться на элементы и на прокат. Прислушиваюсь к советам Тамары Николаевны.

— Работал со спортивным психологом?

— Конечно, правда, это было давно. Мы разработали определённые приёмы, я ими пользуюсь. Сейчас со спортивным психологом не работаю, но поддерживаю связь. Мне это помогает, всё равно каждый сам решает, как ему настраиваться, однако мне конкретно эти приёмы очень помогают.

— Как тебе помогает в тренировочном процессе Тамара Николаевна Москвина?

— Она приходит на лёд, даёт ценные советы, эсэмэски мне пишет часто. После короткой программы в Красноярске тоже написала. Раскрывать содержание не буду, это конфиденциально. Но могу сказать, что там она настраивала меня на прокат произвольной программы, про короткую ничего не говорила. Тамара Николаевна помогает мне психологически, рассказывает о каких-то приёмах, тоже своеобразный психолог.

— Какие цели ставишь перед собой на сезон?

— Хочу чисто прыгать пять четверных, всегда катать на свой максимум. Медальных целей для себя никогда не загадываю.

— У тебя разные образы в короткой и произвольной программах. Какой ближе?

— Оба. В короткой у меня очень много мыслей в голове, а в произвольной — классика — она всегда в моде. Мне обе программы очень сильно нравятся.

«У Аделии много соперниц, но она может побеждать всех»

— На сборах ты был вместе с Мишей Шайдоровым, удалось пообщаться?

— Да, он очень хороший парень. Мы пообщались с ним на сборах. Я раньше о нём, конечно, знал, однако лично знаком не был. Когда познакомился, понял, что он вообще очень крутой.

Николай Угожаев и Михаил Шайдоров Фото: Из личного архива Николая Угожаева

— Следишь за его успехами на международной арене?

— Стараюсь смотреть прокаты на этапах Гран-при. Видел его выступление в Китае. Думаю, можно было откататься лучше, но он попал в тройку — это уже хорошо.

— У тебя есть какие-то фавориты на международной арене?

— Больше всего, как мне кажется, слежу за Мишей. А вообще фаворит номер один — это, конечно, Илья Малинин. В Красноярске многие парни ночью смотрели этап в Канаде, но я уже отрубился. Когда проснулся утром, увидел результаты — удивился очень сильно. Аж глаза на лоб полезли от таких баллов! Потом, конечно, посмотрел прокат. Илья там после риттбергера так обрадовался, сжал кулак. И я решил перенять это — и в произвольной тоже пошёл на риттбергер (смеётся). Это шутка, конечно. Решил идти на него ещё до проката Ильи, но он меня ещё чуть-чуть подбодрил.

— За другими видами на международной арене следишь?

— Стараюсь следить за всеми. Очень интересно, что происходит в танцах на льду после возвращений Гийома Сизерона и Майи с Алексом Шибутани. Пока что не совсем понятно, что там происходит. Но Сизерон с Фурнье Бодри выглядят главными фаворитами.

— Кто твой личный фаворит в танцах?

— Я смотрел и Сизерона с Фурнье Бодри, и Чок с Бэйтсом. Если честно, французы намного больше нравятся. Это лично моё мнение. С Габриэлой Пападакис было ещё лучше, однако сейчас их дуэт тоже выглядит сильнее остальных. Их ритм-танец — 50/50, а вот произвольный — на голову выше, чем у остальных, как по мне. Многие говорят, что на этапе во Франции им поставили много. Но я считаю, что это было заслуженно. На втором этапе они не сильно меньше получат. А если ещё и ритм-танец будет без ошибок, то могут замахнуться близко к мировым рекордам в свой третий совместный старт.

— За девушками следишь?

— Да, смотрю за конкурентками Аделии. Это все японки — Каори Сакамото, Ами Накаи, Монэ Тиба, американки — Изабо Левито, Эмбер Гленн. У Аделии соперников очень много, но я думаю, что она может побеждать всех. Конечно, у тех, кто прыгает тройной аксель, огромное преимущество. Очень нравится, что Эмбер в таком возрасте стабильно прыгает такой сложный прыжок и выигрывает.

— Она в интервью рассказывала, что вдохновлялась акселем Лизы Туктамышевой…

— Да, это очень хороший пример, Лиза вызывает только восторг.

— А у тебя есть тот, на кого ты равняешься?

— Я всегда говорил, что для меня фаворит — Юдзуру Ханю, думаю, он останется таковым для меня навсегда.

— Смотрел олимпийскую квалификацию?

— Конечно, переживал, специально просыпался в пять утра, чтобы посмотреть короткую программу Пети. Очень рад за ребят, два первых места, всё они сделали правильно, двигаются поступательно. Конечно, всё могло быть ещё лучше, однако пока что складывается хорошо.