Срыв Галлямова — следствие кризиса в паре? Вмешательство Москвиной нужно прямо сейчас!

Жёсткая критика в адрес Мишиной была неуместна. Но фигуристы под предводительством великого тренера вряд ли сдадутся так просто.

Перед этапом Гран-при России в Омске в группе Тамары Москвиной наверняка планируются мозговой штурм и упорная работа как на льду, так и за его пределами. Анастасии Мишиной и Александру Галлямову предстоит выяснить отношения и своими прокатами убедить, что скандал, в который они недавно попали, был нелепой случайностью.

Кризисное время настало и для многолетних лидеров в спортивных парах. Галлямов публично сорвался на Мишину — что произошло?

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Мишина хотела сдаться, Галлямов поддался эмоциям

Этап Гран-при России в Казани для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова выдался крайне нервным: нетипичное для них поражение обернулось скандалом, который обозначил проблемы личного характера в паре.

Череда неудач началась в короткой программе, но за счёт ошибок соперников Настя и Саша смогли пробиться в лидеры. Однако в произвольной их проколы оказались серьёзнее, чем у тех же Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые тоже не были безупречны, но записали на свой счёт огромное достижение — четверной выброс. Меж тем воспитанники Тамары Москвиной, несмотря на отличный старт, сорвали сольный параллельный прыжок, причём ошиблись оба (и, надо заметить, партнёр допустил недочёт, сбившись с ритма из-за неточности напарницы). Казалось, один «грязный» элемент не может остановить столь опытных фигуристов, которые прошли не один турнир вместе и даже после падения на поддержке на олимпийском льду смогли воспрять духом.

Тамара Москвина Фото: РИА Новости

Но нет — далее случилось необъяснимое. Галлямов не смог поднять Мишину (как мы уже упомянули, непонятные срывы поддержек даже у этих спортсменов бывали), поставив пару в очень неудобное положение — элемент не был засчитан. Вот только бороться за прокат перестала именно Настя, а не Саша, и это привело к тому, что фигурист поддался эмоциям и наговорил лишнего как на льду, так и в «кисс-энд-край».

Мишиной даже пришлось пресечь возмущения Галлямова. «Соблюдай хотя бы приличия», — непреклонно заявила она. Осудила Сашу и тренер, попытавшись сначала объяснить, что подготовка не была полноценной и что выполнить элемент можно было — вариант на случай форс-мажора отрабатывался в зале (значит, часть вины за произошедшее всё равно на партнёре), а затем и вовсе попросила ученика умерить пыл.

Так что впечатление от выступления наших лидеров последних нескольких сезонов было, мягко говоря, неоднозначным.

Кризис у лидеров среди пар был лишь вопросом времени

В адрес Галлямова полилась критика, Мишину же начали поддерживать. Однако профессиональное сообщество отреагировало очень спокойно: даже публичные разборки внутри пары — это всё ещё не показатель слома в их взаимоотношениях, а вполне рабочий момент.

Конечно, Настя и Саша не в оптимальной физической и психологической форме, переживают кризис, но фатального ничего нет. Дело в том, что этот этап необходим в их карьере! Долгое время они безраздельно доминировали как внутри страны, так и за её пределами. Были самой невозмутимой парой в российском фигурном катании, что для топов, выступавших с ними на соревнованиях, было редкостью. Однако рано или поздно спад неизбежно наступает.

И его причины в данном случае были вполне существенные. Недопуск до олимпийского отбора и сложнейшая травма партнёра – это вкупе с тем, что партнёрше пришлось тренироваться в одиночестве – могли сформировать психологическую усталость, которая неумолимо вела к повышению раздражительности, особенно когда речь идёт о глупых, непривычных ошибках.

Москвина — эксперт по работе с конфликтами учеников

Ситуация непростая, однако поклонникам пары не стоит переживать. Спортсмены не намерены сдаваться. После случившегося Галлямов признал, что поступил не совсем верно, и отметил, что они с Настей собираются бороться с навалившейся хандрой.

«Сегодня не очень получилось то, что планировали, но, во всяком случае, это урок на следующие прокаты. Ничего не потеряно, это только начало. Дальше подготовимся и через две недельки уже исправим сегодняшние ошибки.

Кто там уже напридумывал, судя по моему поведению после проката и в «кике»… Это на эмоциях. Всё в порядке, Настя — потрясающая партнерша. Со всеми бывает, и со мной тоже такое бывает. Паниковать не стоит», — написал он.

Что ж, именно на этапе Гран-при России в Омске фигуристы должны показать прогресс как в технике и артистизме, так и в плане моральной устойчивости. И вот здесь должна вмешаться Тамара Москвина, которая много лет вела пару к вершине и является признанным мэтром в плане работы с конфликтами учеников. За свою долгую карьеру наставница встречала самые разные случаи — и споры между собой, и зависть к другим участникам группы, и, конечно, она стала тонким психологом, способным настроить фигуристов наилучшим образом. Это тест и для Тамары Николаевны, остаётся только надеяться, что совсем скоро мы сможем констатировать, что его успешно прошла как тренер, так и её воспитанники.