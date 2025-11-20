Дочь Тутберидзе против олимпийского чемпиона! Развязка серии Гран-при будет жаркой

На последнем этапе в Финляндии ожидается мощнейшая битва в танцах и у девушек.

Серия Гран-при ISU на финишной прямой – остался лишь один уикенд в Финляндии, и будут распределены все путёвки в финал. На этапе в Хельсинки собралась неплохая компания во всех видах – невозможно точно предсказать, кто победит в любом из видов.

В этом обзоре «Чемпионат» представляет самую важную информацию о предстоящем турнире.

Фавориты и главные интриги шестого этапа Гран-при ISU

В парном турнире в Финляндии есть очевидные фавориты – это Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Первый этап серии для немецкой пары сложился не очень удачно: в Канаде они проиграли Динне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму. На заключительном этапе Гран-при выступит вторая канадская пара – Лия Перейра и Треннт Мишо. За попадание на пьедестал также будут сражаться чемпионы США Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, неоднократные призёры ЧЕ Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини из команды Италии.

В мужском одиночном катании зрители увидят битву вице-чемпиона прошлой Олимпиады и двукратного чемпиона Европы: в Хельсинки выступят Юма Кагияма и Адам Сяо Хим Фа. У обоих фигуристов олимпийский сезон проходит не очень стабильно, безошибочных прокатов мало, однако на пути к Олимпиаде набирать лучшие кондиции просто необходимо.

Турнир у женщин порадует любителей ультра-си: на одном этапе сойдутся американка Эмбер Гленн с тройным акселем и японка Рён Сумиёси с четверным тулупом. Но наличие сложных прыжков победы не гарантирует – обеих фигуристок может обойти японка Монэ Тиба, если выдаст два чистых проката. Одна победа на Гран-при в этом сезоне у неё в копилке уже есть.

Напоследок зрителей порадуют танцы на льду. В Хельсинки ожидается невероятно мощная битва не только за золото, но и за попадание на пьедестал. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон набрали потрясающие баллы на домашнем этапе во Франции и могут закрепить свой успех, а Пайпер Гиллес и Полю Пуарье нужно будет догонять – у себя дома в Канаде они с ошибкой в произвольном танце набрали несколько меньше.

Шансы на топ-3 есть сразу у нескольких дуэтов – от команды США вверх могут рвануть Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, а могут блеснуть Майя и Алекс Шибутани, вернувшиеся спустя семь лет. За Грузию в Хельсинки выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые вошли в топ-5 на своём первом этапе серии. Со второй частью «Дюны» в Финляндию приехали Оливия Смарт и Тим Дик, выступающие за сборную Испании.

Расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Финляндии (время – московское)

Пятница, 21 ноября

15:00 – парное катание, короткая программа

16:30 – мужчины, короткая программа

18:25 – женщины, короткая программа

20:20 – танцы на льду, ритм-танец.

Суббота, 22 ноября

13:30 – спортивные пары, произвольная программа

15:15 – мужчины, произвольная программа

18:30 – женщины, произвольная программа

20:40 – танцы на льду, произвольный танец.

Показательные выступления на этапе Гран-при в Финляндии не запланированы.

Где смотреть этап Гран-при ISU по фигурному катанию в Финляндии

В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в Финляндии покажет Okko.