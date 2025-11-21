Кризисный этап. Гуменнику и Мишиной/Галлямову предстоит разобраться со своими проблемами

В Омске лидерам в мужском одиночном и парном катании необходимо реабилитироваться за провалы. Но можно ли было набрать форму за неделю?

Последний этап Гран-при России в Омске будет проходить под эгидой антикризисного поведения у спортсменов. Петру Гуменнику предстоит оправдаться за не слишком уверенные прокаты в Москве, а Анастасии Мишиной и Александру Галлямову — убедить всех, что проблем во взаимоотношениях в паре нет, а недавние негативные эмоции — лишь стечение обстоятельств. В этом материале «Чемпионат» собрал самую важную информацию о предстоящих соревнованиях и обозначил их главные интриги.

Где и когда пройдёт 5-й этап Гран-при России

Серия Гран-при России завершится на пятом этапе в Омске — после этого фигуристов, набравших нужное количество баллов, будет ждать финал.

В этот раз соревнования взрослых пройдут 22 и 23 ноября. Юниоры же выступали с 19 по 21 ноября.

Фавориты и главные интриги 5-го этапа Гран-при России

На завершающем этапе серии Гран-при России пройдут соревнования во всех четырёх видах, и в каждом из них ожидаются свои интриги.

У женщин главным вопросом станет, сможет ли Алина Горбачёва, великолепно показавшая себя в Москве, улучшить свой результат, прыгнув четверной сальхов, или покорительница ультра-си в этом сезоне Алиса Двоеглазова без шансов захватит лидерство? Также будет любопытно понаблюдать за Дарьей Садковой и внезапно оказавшейся в списках Софьей Акатьевой. Ну и, конечно, от Софьи Муравьёвой ждут большого перформанса.

Тем временем у мужчин и пар будет задача посложнее, нежели чистое катание с ультра-си. Хотя, по сути, именно это и требуется от одного конкретного одиночника — Петра Гуменника. В Москве у фигуриста прокат не задался, из-за чего стали поговаривать о кризисе, даже начались споры о судействе. Поэтому ученику Вероники Дайнеко нужно срочно реабилитироваться. Да так, чтобы не дать возможности прорваться вышедшему после травмы Евгению Семененко, королю квадов Владиславу Дикиджи и голодному до побед Глебу Лутфуллину. Одним словом — будет трудно.

Преодолеть себя предстоит и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. У них соперников как таковых нет, разве что они сами. После недавнего инцидента на соревнованиях воспитанникам Тамары Москвиной нужно убедить всех, что их эмоции были разовой акцией.

В танцах же будет высокое напряжение из-за отсутствия явного фаворита. Победить сможет дуэт как опытных спортсменов, так и дерзких новичков.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Состав участников 5-го этапа Гран-при России

Женщины: Мария Агаева, Алина Горбачёва, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова, Софья Акатьева.

Мужчины: Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.

Спортивные пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Расписание 5-го этапа Гран-при России

22 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец — 11:00

Женщины, короткая программа — 12:30

Мужчины, короткая программа — 14:30

Спортивные пары, короткая программа — 16:15

23 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 10:00

Женщины, произвольная программа — 11:45

Мужчины, произвольная программа — 13:45

Спортивные пары, произвольная программа — 15:45

Где смотреть 5-й этап Гран-при России

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.