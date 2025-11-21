Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при России по фигурному катанию в Омске — онлайн-трансляция, 22 ноября 2025, короткая программа, Дикиджи, Гуменник

Гуменник, Дикиджи и другие лидеры проведут репетицию чемпионата России в Омске! LIVE
Екатерина Авдонина
Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи
Комментарии
Следим за первым днём.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Омске стартует заключительный этап Гран-при России. Для кого-то он станет вторым, а для кого-то, как для Софьи Акатьевой, только первым. Некоторые наши фигуристы смогли полноценно начать сезон лишь в ноябре — на заключительных этапах серии.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Не началось

На этапе в Омске можно будет увидеть сразу нескольких сильных фигуристок. Алиса Двоеглазова, Алина Горбачёва, Софья Акатьева, Софья Муравьёва, Дарья Садкова — все они покажут себя во всей красе. Каждая из них способна пойти на ультра-си, но пойдут ли они? Увидим на льду «G-Drive Арены».

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Не началось

Лидеры среди мужчин проведут настоящую репетицию чемпионата России: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Все эти фигуристы уже становились победителями или призёрами национального первенства. До нового чемпионата страны остаётся меньше месяца, поэтому будет любопытно посмотреть за очередными разборками в мужской одиночке.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 16:15 МСК
Не началось

В парном катании лидеры сборной Анастасия Мишина/Александр Галлямов будут на этот раз без конкурентов, но в борьбе с самими собой. Ученикам Тамары Москвиной очень важно будет реабилитироваться и выдать чистые прокаты. С точки зрения психологии на этапе в Омске им будет легче — не будет их главных конкурентов Бойковой/Козловского. Так что показать себя во всей красе у них есть все шансы.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
22 ноября 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

А в танцах вновь столкнётся несколько дуэтов, претендующих на так называемое третье место в сборной: Миронова/Устенко, Щербакова/Гончаров и Пасечник/Чиризано. Степанова/Букин выглядят неоспоримыми лидерами. А Кагановская/Некрасов, похоже, застолбили за собой второе место в сборной, на фоне отсутствия Хаврониной/Нарижного. Так что в танцах будет жарко!

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов в Омске.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android