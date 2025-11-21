Гуменник, Дикиджи и другие лидеры проведут репетицию чемпионата России в Омске! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Омске стартует заключительный этап Гран-при России. Для кого-то он станет вторым, а для кого-то, как для Софьи Акатьевой, только первым. Некоторые наши фигуристы смогли полноценно начать сезон лишь в ноябре — на заключительных этапах серии.

На этапе в Омске можно будет увидеть сразу нескольких сильных фигуристок. Алиса Двоеглазова, Алина Горбачёва, Софья Акатьева, Софья Муравьёва, Дарья Садкова — все они покажут себя во всей красе. Каждая из них способна пойти на ультра-си, но пойдут ли они? Увидим на льду «G-Drive Арены».

Лидеры среди мужчин проведут настоящую репетицию чемпионата России: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Все эти фигуристы уже становились победителями или призёрами национального первенства. До нового чемпионата страны остаётся меньше месяца, поэтому будет любопытно посмотреть за очередными разборками в мужской одиночке.

В парном катании лидеры сборной Анастасия Мишина/Александр Галлямов будут на этот раз без конкурентов, но в борьбе с самими собой. Ученикам Тамары Москвиной очень важно будет реабилитироваться и выдать чистые прокаты. С точки зрения психологии на этапе в Омске им будет легче — не будет их главных конкурентов Бойковой/Козловского. Так что показать себя во всей красе у них есть все шансы.

А в танцах вновь столкнётся несколько дуэтов, претендующих на так называемое третье место в сборной: Миронова/Устенко, Щербакова/Гончаров и Пасечник/Чиризано. Степанова/Букин выглядят неоспоримыми лидерами. А Кагановская/Некрасов, похоже, застолбили за собой второе место в сборной, на фоне отсутствия Хаврониной/Нарижного. Так что в танцах будет жарко!

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов в Омске.