Главная Фигурное катание Статьи

Итоги коротких программ на Гран-при в Омске: как выступили Гуменник, Семененко, Мишина и Галлямов

Гуменник откатался на пьедестал ОИ, а у женщин Горбачёва обошла трикселисток
Мара Кравченко
Итоги коротких программ на Гран-при в Омске
Итоги первого дня Гран-при России в Омске.

Заключительный этап внутренней серии Гран-при в Омске в самом разгаре! Состав получился достаточно добротный: главные претенденты на бронзу в танцах на льду, владеющие ультра-си женщины, среди мужчин — победители и призёры двух последних чемпионатов России, а в парах — бронзовые медалисты Олимпийских игр и претенденты на статус третьей пары страны.

В первый день соревнований результаты получились вполне ожидаемые, но интригующие накануне произвольных программ. В танцах на льду лидируют петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, среди женщин лучшей стала Алина Горбачёва, у мужчин единственный чистый прокат показал Пётр Гуменник, а в парах сильнее всех выступили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Пасечник и Чиризано пора упрощать ритм-танец

Дуэт из Санкт-Петербурга по итогам ритм-танца захватил лидерство. Екатерина Миронова и Евгений Устенко заметно подтянули техническую оценку по сравнению с этапом в Красноярске и прибавили в скорости. На лёд дуэт вышел в хорошем настроении, а после проката Евгений Устенко шутил: «Мы пытались попасть в последнюю разминку, чтобы поспать на 15 минут подольше — это ценно».

Параллельно в Хельсинки проходит последний этап международной серии Гран-при, где техническая бригада строго оценивает уровни элементов у претендентов на олимпийский пьедестал. Устенко, комментируя ситуацию в Финляндии, в шутку пригласил Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона в Омск — чтобы здесь их технику оценили «по достоинству».

Вторыми идут Елизавета Шичина и Павел Дрозд — они сумели зажечь огромную «G-Drive Арену» своим ярким ритм-танцем и улучшили качество проката относительно этапа в Магнитогорске. Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров — они выступили слабее, чем в Красноярске: техническая оценка почти не изменилась, зато компоненты провалились. В сумме дуэт уступил самим себе около полутора баллов.

Хуже всего дела у пары Анжелики Крыловой Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано. Сначала партнёрша ошиблась на твизлах, затем последовало очередное падение. Их ритм-танец действительно сложный: ребята достаточно опытные, однако из-за раэных антропометрии и физических возможностей пока что не справляются с постановкой. Вероятно, тренерскому штабу стоит задуматься об упрощении элементов.

Трикселистки оказались внизу турнирной таблицы

Практически все девушки справились с короткой программой без грубых ошибок — падения допустили лишь две участницы из 12. Две фигуристки заходили на тройной аксель. У Марии Елисовой техническая бригада отметила недокрут на ультра-си, а Камилла Нелюбова исполнила прыжок чисто, но получила неверное ребро на тройном флипе. По технике Нелюбова стала первой, однако из-за слабых компонентов не смогла пробиться в тройку. Елисова и Нелюбова заняли восьмое и пятое места соответственно.

Камилла Нелюбова

Камилла Нелюбова

Фото: РИА Новости

Возвращение трикселя у ученицы Алексея Мишина Софьи Муравьёвой, по ощущениям, близко. Она безошибочно исполнила короткую программу «Кармен» — и технически, и артистически. Двойной аксель был выполнен на высокой скорости и с хорошим запасом. Есть надежда, что ультра-си она покажет уже на чемпионате России. Сейчас Муравьёва третья, однако от обладательницы малого серебра Дарьи Садковой её отделяет всего три сотых балла — борьба в произвольной обещает быть жаркой.

Лидирует же Алина Горбачёва, которая заявила, что во второй день пойдёт на четверной сальхов. Также очевидно, что на четверные прыжки замахнутся Дарья Садкова (два тулупа) и Алиса Двоеглазова (лутц и два тулупа). Двоеглазова после чистого проката занимает четвёртое место, она проиграла по второй оценке.

Ученица Этери Тутберидзе и чемпионка России Софья Акатьева по-прежнему не может вернуть прежнюю уверенность после череды травм. В короткой она сделала каскад 3-2 и ошиблась на флипе, исполнив лишь двойной вместо тройного. С шестиминутной разминки Акатьева уходила в слезах, а после проката призналась тренерам: «Я не могу выступать. На тренировках всё нормально, но на стартах не могу».

Стабильный Дикиджи не справился с технической программой

Олимпийская надежда Пётр Гуменник блестяще откатал короткую программу и стал первым, кто в этом сезоне пробил отметку в 100 баллов. «Оценка в 100 баллов удивила, не думал, что столько получу, потому что в этом сезоне судейство стало строже, думал, если будет 100, то будет супер», — сказал фигурист в микст-зоне. Все прыжки были чистыми, а непрыжковые элементы — четвёртого уровня. Алексей Ягудин отметил, что такой прокат достоин пьедестала Олимпийских игр — если учитывать тенденции на международной арене, с этим можно согласиться.

Владислав Дикиджи

Владислав Дикиджи

Фото: РИА Новости

Самый техничный фигурист сборной Владислав Дикиджи сделал «бабочку» на флипе и сам не смог объяснить причину ошибки. Уходя со льда, он лишь сказал тренеру: «Извините, Олег Станиславович, я не понимаю почему». Тем не менее он третий и сохраняет хорошие шансы реабилитироваться в произвольной программе. Вторым стал Евгений Семененко. Было заметно, что после травмы ему трудно катать два этапа подряд: прокат получился тяжёлым. В Kiss&Cry Евгений признался: «На вращениях и на дорожках прям поборолся».

За пьедестал во второй день может побороться и Андрей Мозалёв — после «бабочки» на тройном акселе он четвёртый. Серебряный призёр чемпионата России Глеб Лутфуллин пока не в форме: откатал короткую неудачно и занимает восьмое место. У Даниила Самсонова после перехода в новый тренерский штаб сезон идёт тяжело: в Омске он выступил лучше, чем в Красноярске, однако, если продолжит ошибаться в произвольной, рискует не попасть на главные старты сезона.

Мишина и Галлямов проиграли по технике

Промежуточное первое место среди спортивных пар предсказуемо заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — здесь сказались огромный опыт и высокие компоненты. Видно, что пара проработала ошибки, допущенные в Казани, и улучшила форму к Омску. В технической части лучшими стали вернувшиеся Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков: за все элементы, кроме тройной подкрутки, они получили четвёртый уровень. Пока что у них второе место.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев занимают третью строчку. Подвело финальное вращение: спортсмены разъехались, и элемент ушёл в минус. Создалось впечатление, что пара расслабилась в концовке. Непривычные ошибки допустили вышедшие из юниоров Таисия Щербинина и Артём Петров — падение с тройного сальхова отбросило их на четвёртое место. Возможно, сказались высокие оценки Чикмарёвой и Янченкова, которые выступали раньше: на предыдущем этапе «пермская молодёжь» обошла более опытных коллег и взяла серебро.

Спортсмены постепенно приближаются к чемпионату России, и многие уже близки к своему пику. Борьба в произвольной программе обещает быть напряжённой, а результаты — неожиданными.

