Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при России по фигурному катанию в Омске — онлайн-трансляция, 23 ноября 2025, произвольная программа, Дикиджи, Гуменник

Гуменник замахнётся на «пятиквадку», а Горбачёва поборется за квад. LIVE
Анастасия Рацкевич
Алина Горбачёва и Пётр Гуменник
Комментарии
Заключительный день Гран-при в Омске.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Внутренняя серия Гран-при России подходит к концу — остался лишь один соревновательный день. Фигуристы готовятся представить произвольные программы, которые расставят все точки над «i».

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
23 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

В танцах на льду пока сильнее всех смотрятся Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Петербуржцы продолжают прогрессировать и заметно прибавили в скорости. Вторыми стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд, а тройку замкнули Анна Щербакова и Егор Гоночаров. Интересно будет посмотреть за развязкой турнира.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Не началось

У женщин лидирует Алина Горбачёва, однако плотность в женском турнире достаточно серьёзная — меньше трёх баллов между первым и пятым местами. Поэтому интрига будет жива до самого конца, а Софья Муравьёва, Дарья Садкова и Алиса Двоеглазова вполне могут побороться за победу. Также зрители увидят прокат Аделии Петросян — вне конкурса!

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Мужчины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

В мужском турнире лидирует Пётр Гуменник, который вовсю накатывает олимпийский контент. В произвольной программе он в очередной раз пойдёт на «пятиквадку». Но поспорить с ним за победу могут Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. И не стоит сбрасывать со счетом Глеба Лутфуллина и Андрея Мозалёва!

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Не началось

В парном катании ожидаемо лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Правда, по технике они проиграли Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову! Тем важнее ученикам Тамары Москвиной будет показать себя во всей красе в произвольной программе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android