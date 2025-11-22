Гуменник замахнётся на «пятиквадку», а Горбачёва поборется за квад. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Внутренняя серия Гран-при России подходит к концу — остался лишь один соревновательный день. Фигуристы готовятся представить произвольные программы, которые расставят все точки над «i».

В танцах на льду пока сильнее всех смотрятся Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Петербуржцы продолжают прогрессировать и заметно прибавили в скорости. Вторыми стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд, а тройку замкнули Анна Щербакова и Егор Гоночаров. Интересно будет посмотреть за развязкой турнира.

У женщин лидирует Алина Горбачёва, однако плотность в женском турнире достаточно серьёзная — меньше трёх баллов между первым и пятым местами. Поэтому интрига будет жива до самого конца, а Софья Муравьёва, Дарья Садкова и Алиса Двоеглазова вполне могут побороться за победу. Также зрители увидят прокат Аделии Петросян — вне конкурса!

В мужском турнире лидирует Пётр Гуменник, который вовсю накатывает олимпийский контент. В произвольной программе он в очередной раз пойдёт на «пятиквадку». Но поспорить с ним за победу могут Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. И не стоит сбрасывать со счетом Глеба Лутфуллина и Андрея Мозалёва!

В парном катании ожидаемо лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Правда, по технике они проиграли Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову! Тем важнее ученикам Тамары Москвиной будет показать себя во всей красе в произвольной программе.

