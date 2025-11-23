Репетиция Олимпиады. Гуменник отточил «пятиквадку», а Петросян ворвалась в Омск с квадами!

Последний этап Гран-при России в Омске стал олицетворением полноценной репетиции Олимпиады в Милане. Как это произошло? Да просто Пётр Гуменник разогнался так, что за неделю смог собрать умопомрачительный контент с семью элементами ультра-си (пять квадов, один триксель и один каскад высокого ранга), исполнить его и набрать самую высокую оценку за технику в России. А Аделия Петросян внезапно нагрянула на соревнования, где её в принципе не должно было быть, и приземлила два квада. Ну что за безумные ребята! Зато теперь все знают, что российские фигуристы готовы штурмовать пьедестал на Играх, и это не шутка.

Приезд Петросян был шоком, но её прокат с квадами — откровение

Всё началось за день до старта произвольных программ на последнем этапе Гран-при России в Омске. Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган на торжественном открытии соревнований обронил странную фразу, мол, здесь на «G-Drive Арене» зрители смогут увидеть обоих фигуристов, которые прошли олимпийский отбор в Пекине и имеют возможность поехать в Милан. Только вот в официальных списках участников значился только Пётр Гуменник — Аделии Петросян не было, так как она два своих положенных этапа уже откатала и прошла в финал серии. Ну, оговорился чиновник, подумали многие, забывая, что у таких людей в принципе нет привычки говорить что-либо наобум…

Оказалось, Александр Ильич намеренно или не очень выдал спойлер. Тем же вечером по рукам журналистов разошлись «поминутки» выступлений (расписание с точным временем выхода на лёд), где также оказалась упомянута ученица Этери Тутберидзе, которая должны была показать произвольную программу вне конкурса. Тогда всё и встало на свои места: Аделия Петросян приехала в Омск, чтобы провести дополнительный публичный прокат, и, конечно же, причина тому одна — активная подготовка к Олимпиаде.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Для большинства поклонников фигурного катания появление Аделии было шоком, однако именно её прокат стал откровением, которого никто не ждал. Петросян вышла на лёд, заряженной на результат — прыгнуть свои многострадальные четверные тулупы. Ранее Этери Георгиевна говорила, что спортсменка слишком зациклилась на них, да и сама одиночница признавала, что такая проблема у неё есть. И тем не менее задачу было необходимо выполнить. И Аделия справилась! Два квада, один из них в каскаде, были в кармане. Не обошлось без других ошибок в виде падения на лутце, помарки на риттбергере и потери уровня на дорожке шагов, но всё же это была большая победа. Колоссальный прогресс по сравнению с тем, что все видели на двух турнирах ранее.

Таким образом, Петросян доказала и себе, и экспертам, и болельщикам, что её слова и заявления наставников, что на тренировках с ультра-си и в целом с усложнёнными программами всё в порядке, вполне правдивы. А это важно, если учитывать, что сейчас за каждым шагом олимпиоников следят со всех уголков Земли. Что же касается самой Аделии, то работа продолжится, ведь, судя по комментарию Даниила Глейхенгауза сразу после окончания выступления, тренерский штаб будет добиваться от спортсменки большего.

«Гештальт закрыли, но поняли, что и дальше надо делать элементы. Я имею в виду, что ты растратила себя на эти два тулупа, а потом посмотри, как «умерла», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Ученицы Тутберидзе устроили бойню с ультра-си, и Горбачёва не выдержала

Казалось, всё внимание на себя перетянула Аделия Петросян, но как бы не так. В женском турнире было максимально жарко. В последние пару сезонов укоренялось мнение, что одиночницы в России переживают спад, и в какой-то степени это правда. Однако тотального отказа от многооборотных прыжков нет не только на юниорском уровне, где они практически неотъемлемая часть прокатов лидеров, но и на взрослом. Этап в Омске лишний раз это доказал.

Ультра-си увидели в избытке. Это и тройные аксели от Марии Елисовой и Камиллы Нелюбовой, и четверные прыжки от воспитанниц «Хрустального». Основная борьба за медали велась между Алисой Двоеглазовой, Дарьей Садковой и Алиной Горбачёвой. Последняя, к сожалению, не выдержала натиска учениц Тутберидзе и, хотя выполнила квад-сальхов, откатилась на третью строчку. В то же время Алиса Двоеглазова справилась со сложнейшим квад-лутцем, однако «уронила» тулуп в четыре оборота, а вот Дарья Садкова сдюжила с обоими квад-тулупами и уверенно забрала золото.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Самодовольство Гуменника обернулось разгромом соперников с «пятиквадкой»

В мужском турнире главным вопросом дня было, справится ли Пётр Гуменник со своим сверхсложным контентом. Причём не только технически, но и психологически. В Омск подопечный Вероники Дайнеко приехал в новом статусе, будучи пониженным до олимпийского андердога из-за неудачи в Москве. Дело в том, что прокаты там оказались крайне неубедительными, и Пете нужно было вновь доказывать, что он не только не зря выбран чиновниками для участия в главном старте четырёхлетия, но и способен показывать в Милане такой набор, который потенциально достоин медали.

Первая психологическая победа случилась в короткой программе, где Гуменник приземлил два старших квада и триксель и взобрался на вершину. Правда, вызывало беспокойство некоторое самодовольство, которое транслировал Петя, говоря, что не будет беречь свой запас по баллам перед произвольной программой. С одной стороны, такая тактика имеет место быть: именно в такие моменты можно рисковать с контентом (в данном случае с «пятиквадкой»), не боясь упустить лидерство. С другой же – в соперниках у фигуриста были такие люди, которые могли бы при большом количестве недочётов воспользоваться ситуацией и вырвать золото, что оказалось бы для Гуменника губительно. Только представьте: если бы он допустил много «бабочек» или падений, а Владислав Дикиджи чистейше откатал бы свою «пятиквадку» — результат был бы в пользу ученика Олега Татаурова. Однако, видимо, Петя был в себе уверен и знал, что такой расклад невозможен в принципе.

Владислав Дикиджи, увы, справился только с тремя четверными и наделал ещё кучу ошибок. А Евгений Семененко, который также мог навязать Гуменнику борьбу, и вовсе провалился. Тем временем Петя вышел на лёд, чтобы сделать пять квадов — флип, лутц, риттбергер и два сальхова, так ещё и добавить к этому каскад с риттбергером и триксель. Ну бомба! Общий результат за 300 баллов и блестящая победа.

Отдельно стоит отметить, что миланская репетиция в Омске — это именно тренировка как для Аделии, так и для Пети. Первая допустила визуальные ошибки, а вот второй пока борется с недокрутами, и российские судьи не намерены их пропускать — в качестве исключения, Первый канал даже вывел протокол спортсмена, где чётко видны недокруты в четверть оборота на квад-сальхове и дупеле в секвенции, на трикселе и на лутце в каскаде с риттбергером. То есть вывод такой — нынешние оценки Гуменника не предел.

Возможно, после поездки к Рафаэлю Арутюняну (Петя заявил, что поедет к американскому тренеру Ильи Малинина для подготовки) фигурист установит новый рекорд по технике в России (оказалось, что омская оценка в произвольной программе является самой высокой за всю историю соревнований).

Мишина и Галлямов внезапно упустили золото, а в танцах дебютная победа

В одиночных видах случился пожар, однако и в парных соревнованиях было неспокойно. В танцах на льду никакой сенсации не произошло, и первую победу в карьере одержали Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Ребята и правда заслужили её своим старанием и мягким чувственным катанием. Тем временем в спортивных парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов упустили лидерство из-за срыва поддержки. Проблемы воспитанников Тамары Москвиной не покинули, и это одно большое расстройство. Кроме как пожелать ребятам восстановления, ничего не остаётся.

Омский этап принёс много волнений, но главное — по его завершении сформировался предварительный список участников финала серии. А значит, поклонников фигурного катания будет ждать ещё один турнир, где соберутся лучшие из лучших.