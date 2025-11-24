Сизерон и другие не могут молчать — их оценивают как юниоров. Что с судейством в танцах?

Завершились этапы серии международного Гран-при, и с самого первого соревнования в танцах на льду происходили странности. Судьи явно боролись с итальянцами Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, вернувшиеся брат и сестра Шибутани ни разу не поднялись на пьедестал, а Гийом Сизерон с новой партнёршей дважды взяли золото. На последних двух этапах серии в техническую бригаду входил глава технического комитета ISU Шон Реттстатт — и началось необъяснимое падение базовой стоимости элементов у ведущих дуэтов. Разбираемся подробнее, что происходило с оценками на серии.

ISU меняет тактику накануне Олимпиады

Главную сенсацию устроил не вернувшийся Гийом Сизерон, одержавший две победы из двух, а Шон Реттстатт. Он был техническим контролёром на двух последних этапах — в США и Финляндии. В Лэйк-Плэсиде фаворитами были чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а в Хельсинки — Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон.

Задача технического контролёра — определять уровни элементов. И если в одиночном катании эта часть оценки по значимости уступает прыжковому контенту, то в танцах на льду уровни дорожек, поддержек, твиззлов и вращений определяют почти всё. В США из-за дотошного судейства Реттстатта ни один дуэт не смог набрать базовую стоимость ритм-танца выше 30 баллов. Для сравнения: на этапе во Франции эту отметку преодолели семь пар из 10. Тогда Чок и Бэйтс выиграли этап благодаря высоким судейским надбавкам.

В Финляндии ситуация не улучшилась. Даже фаворитам — Лоранс Фурнье Бодри и Гийому Сизерону — пришлось столкнуться со строгим подходом Реттстатта. Хореосеквенция, запланированная в ритм-танце последним элементом, почему-то оказалась у технической бригады на первом месте. При этом важно: в танцах на льду контент программы нельзя менять местами по ходу проката. В результате начальную растанцовку спортсменам оценили как хореосеквенцию, за которую они ещё и получили положительные надбавки от судей.

В произвольном танце базовая стоимость программы у лидеров составила 43,04 балла — на полбалла меньше, чем у британцев Фибе Беккер и Джеймса Эрнандеса, которые проводят первый сезон на взрослом уровне. Можно ли говорить, что дебютанты выступают техничнее олимпийского чемпиона? Звучит комично.

Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес Фото: International Skating Union via Getty Images

Сизерон сломал очередь

На первом этапе серии во Франции судейство явно шло против итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. За чистый прокат дуэт получил баллы, близкие к результатам семилетней давности. Здесь сказалось участие в соревновании сразу нескольких пар из монреальского тренерского штаба: судьи отдавали предпочтение либо фигуристам из своих стран, либо спортсменам, тренирующимся в Канаде.

После ритм-танца Гиньяр тогда сделала репост «сториз» одного из болельщиков с конкретным возмущением: «ISU, эти оценки – шутка, буквально цирк на льду. Как новая пара может получать оценки за компоненты больше, чем один из топ-дуэтов мира? Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри были фантастическими сегодня. Один из лучших ритм-танцев сезона, их баллы должны быть как минимум на семь-восемь больше». А Фаббри и вовсе ушёл из «кисс энд край» после оглашения оценок. После произвольного танца пара вместе покинула «кик».

Можно предположить, что судьи были не так благосклонны к итальянцам из-за неудачных постановок прошлого сезона, однако в текущем дуэт удачно выбрал программы и даже был готов бороться за медаль домашней Олимпиады. В итоге пара даже не смогла отобраться в финал серии. На этом же этапе победили Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон — это был их второй старт после объединения в дуэт. Дома они заочно обошли действующих чемпионов мира и претендентов на олимпийское золото — Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса.

Таким образом, французская пара сломала привычную «очередь» в танцах на льду, ворвавшись в лидеры сразу после дебюта. При этом возобновившие карьеру Алекс и Майя Шибутани не смогли похвастаться высокими баллами: на этапе в Японии они стали шестыми, а в Финляндии — четвёртыми. Этот камбэк судьи не оценили.

Лидеры открыто высказывают недовольство

Странному судейству удивляются не только болельщики и зрители, но и сами фигуристы с тренерами. Первой высказалась в соцсетях Шарлен Гиньяр, за неё вступились Елизавета Туктамышева: «Впервые за долгое время смотрела танцы на льду настолько углублённо — и что хочу сказать? После сегодняшних результатов разбираться в этом виде спорта я точно лучше не стала».

После появления Реттстатта в технической бригаде спортсмены стали открыто говорить о проблеме. Главная претензия — отсутствие обратной связи от судей: уровни падают, а объяснений нет. Глеб Смолкин в микст-зоне после ритм-танца в Финляндии говорил: «Что сегодня происходит с оценками – мы не понимаем. Я потерял три уровня на секции твизла, хотя недосчитался всего одного оборота. Почти все элементы сегодня у нас были первого уровня, плюс у нас в протоколе появился восклицательный знак на дорожке шагов – и мы с тренерами не смогли пока понять, в чём проблема. Конечно, мы расстроены. Судили всех сегодня невероятно строго. Надеюсь, тренеры смогут получить какие-то разъяснения от судей после турнира. Пока никто ничего не понимает».

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье Фото: International Skating Union via Getty Images

Недовольна и Пайпер Гиллес: «Очень жаль, что лучшие спортсмены мира получают первые уровни в своих дорожках типа «паттерн». Мы все очень много работаем, но чувствуем себя как юниоры. Наша система сейчас находится на распутье, и зрители тоже понимают, что мы находимся в подобной ситуации. Они не понимают, что происходит, когда видят восклицательный знак. Что, чёрт возьми, это вообще значит, понимаете?»

Даже Гийом Сизерон, которого судьи очевидно видят среди претендентов на олимпийское золото, не смог промолчать: «Я вижу, что ведутся какие-то странные игры, которые разрушают танцы на льду. Не хочу слишком углубляться в технические детали, но я уверен: для следующих поколений фигуристов важно, чтобы сегодняшние спортсмены высказывали своё мнение о том, как мы хотим развивать спорт, куда двигаться, что нам интересно, а что — нет. И у меня довольно большие надежды, что всё пойдёт в правильном направлении — по крайней мере, я хочу в это верить. Конечно, правила нужны и важны. Однако тут важен баланс: мне не кажется нормальным, что можно потерять 8-10 баллов, потому что ты коснулся плеча партнёра. Это даже не ошибка! Однако такова сегодняшняя реальность. Стало сложно кататься, сложно тренировать — и сложно судить. Потому что в итоге ты можешь оказаться на той строчке в протоколе, которая не отражает то, как ты прокатался».

В России же есть и противоположное мнение. Тренер Денис Самохин не считает оценки мировых лидеров заниженными, однако всё равно выступает против такого судейства вблизи Олимпиады: «Согласен с большинством уровней, но если цель — научить людей делать шаги, то зачем тогда убрали обязательные танцы? И почему этим занялись только сейчас, а не сразу после Олимпиады-2022? А так вы поощряете бесконечную дискотеку на двух ногах, а потом начинаете под лупой рассматривать то, за что ещё в прошлом году ставили третьи и четвёртые уровни».

Если ситуация с судейством не изменится, доверие к танцам на льду продолжит падать, а результаты — вызывать всё больше споров. В итоге дисциплина рискует потерять зрителей, спортивную ценность и статус олимпийского вида.