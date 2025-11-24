Откровения Императрицы: Туктамышева завершила карьеру и сообщила о преследовании сталкером

Настоящая Императрица фигурного катания объявила о завершении карьеры. Большой новости в этом нет — Елизавета не принимала участия в соревнованиях в сезоне-2022/2023. А в октябре 2023 года заявила о паузе в карьере — ловить мотивацию в условиях международной изоляции было сложно. Летом 2025-го фигуристка вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга, а её тренер, Алексей Мишин, лишь подтвердил то, о чём все догадывались — карьера Туктамышевой-спортсменки завершена. Так что публичное заявление Лизы в интервью Вите Кравченко удивило не так, как откровения о том, что фигуристка столкнулась со сталкингом от неизвестного мужчины, который продолжается по сей день.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Коньки на гвоздь

У Елизаветы сложилась яркая карьера: в ней были титулы, надежды, успех, волна популярности. Фигуристка осталась интересной даже после прекращения соревновательной деятельности и начала новой жизни. В текущей обстановке какие-либо перспективы туманны, да и в 28 лет бороться с более юными фигуристками — дело неблагодарное. Так что Туктамышевой можно только восхищаться за её честное, осознанное и самое главное — объявленное вслух решение.

Далеко не каждый сейчас идёт на это. Всё больше и больше фигуристов предпочитают объявить о паузе, из которой, разумеется, потом никто не возвращается. Но Лиза не стала тянуть и спустя два года после заявления о приостановке карьеры расставила все точки над «i». Времени для того, чтобы всё обдумать как следует, у неё было достаточно.

«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, однако в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чём не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений. Почему она получилась такой запоминающейся, такой яркой? За счёт людей, которые меня окружали, меня воспитывали, которые были со мной на протяжении всего моего пути, начиная с самого начала.

Отец, мама, сестра, все родные, болельщики, которые с раннего возраста начали меня окружать, я вам очень благодарна! Без вашей поддержки, без поддержки семьи было бы этот путь пройти намного сложнее. Огромное спасибо Алексею Николаевичу и моему первому тренеру Светлане Михайловне, которая как могла провела меня через опыт, вела меня к медалям. И Алексею Николаевичу, который не только тренировал меня, но ещё и воспитал. Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с лёгкостью. Спасибо всем, с любовью Туктик, ваш всегда», — сказала Туктамышева.

Преследования от сталкера

Новая жизнь Елизаветы началась уже давно: шоу, тренерская деятельность, медийная активность. Однако у такой популярности, к сожалению, бывает обратная сторона. Туктамышева призналась, что её уже практически год сталкерит один молодой человек и не даёт нормально жить!

«С января месяца этого года. Подошёл мужчина к моей машине после шоу и сказал, можно ли со мной выпить кофе. Я говорю: «Нет, со мной нельзя, пожалуйста, отойдите, и всё, не беспокойте. Автограф могу дать без проблем, но это максимум». Качнул головой и ушёл. И на следующий день опять пришёл к машине и настойчиво просил, чтобы я пошла с ним выпить кофе. Я говорю: «Нет, отойдите». Ну, начинаю как-то активно залезать в машину, агрессивно, чтобы он как-то очнулся. После этого у меня начался страх, он был оправдан, потому что я выходила с шоу, и этот человек, пока были новогодние праздники, стоял и ждал после шоу меня около машины каждый день.

Шоу были каждый день. И я выходила с охраной либо с большими парниками. У нас там такие бугаи есть. Я вот с ними выходила, чтобы припугнуть. Однако ничего не помогало. Шоу закончилось. Думала, это тоже закончится. Но он нашёл мой адрес, мою квартиру. Как бы знает, где я работаю. Это всё равно очень страшно, когда сидишь одна в квартире, тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться. Лет 30, просто прохожий, скажем так. Человек, который на себя внимания особенно не обратит. Обычный мужчина мегаполиса. То есть каких-то явных, отличительных знаков у него нет. Он каждую неделю приходит и оставляет цветочки до сих пор», — призналась Елизавета.

Самое страшное в этой истории, что она совершенно ничего не может с этим сделать — так как текущие действия преследователя не предоставляют для Туктамышевой угрозы.

«Я ничего с этим сделать не могу. У меня были знакомые. Я просто советовалась, это поможет или нет. Понимаю, что впустую тоже не хочется на это время тратить. И мне сказали, что пока нет угрозы, а просто цветочки, они даже рассматривать это дело не будут. И это не только у меня. Много историй слышала, что с этим сталкиваются девушки. Как более популярные, так и менее популярные.

Это ужасно. Пока я сама не столкнулась, я в это не погружалась. Об этой проблеме в принципе даже не задумывалась. Но когда ты сидишь дома, отдыхаешь, и тут стук в дверь, а ты думаешь: я вообще закрыла дверь? Если бы я не закрыла, то этот человек бы стоял на пороге. И вот тут… Тут уже другое чувство страха, это не передать словами. Но пока у людей будет дозволенность переступать личные границы других – это не исправить. Полицию вызывать в моменте, когда он пришёл. И то я не знаю – что будет? Я вызвала, а он как бы с хорошими намерениями, просто девочка нравится», — добавила Елизавета.

Печально, что молодая красивая девушка должна испытывать чувство страха из-за человека, который не понимает слово «нет» и нарушает её личные границы. Но, возможно, публично рассказанная история сможет привлечь внимание общественности и положить конец тому ужасу, который испытывает фигуристка на столь волнующем этапе жизни. Елизавете скоро исполнится 29 лет, она многого добилась в спорте и оставила в нём свой след.

Больше ей не нужны изнурительные диеты, активные тренировки — она может кататься и заниматься в своё удовольствие. По разговорам внутри тусовки, в личной жизни у неё также всё в порядке. Так почему она должна испытывать чувство страха в собственной квартире из-за одного не самого понятливого персонажа? Почему до сих пор нет никакой управы на таких людей? Хотелось бы, чтобы эти вопросы были решены. А Лиза продолжила наслаждаться своей жизнью — уже не в статусе действующей спортсменки.