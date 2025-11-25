«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным

Четырёхкратные и действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин были заявлены Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) на получение нейтрального статуса для участия в отборочном турнире к Олимпийским играм в Милане, но получили отказ от Международного союза конькобежцев (ISU) без объяснения причин. Тем не менее пара приняла решение продолжить карьеру — и уже успела выиграть два этапа Гран-при России с заметным преимуществом. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Александра и Иван рассказали о целях после недопуска к олимпийскому отбору, конфликтах на льду за 20 лет совместной работы, поддержке семьи и конкуренции в России.

«Просто молчать мы не смогли»

— Как справились с недопуском? Думали ли о завершении карьеры?

Степанова: У нас было очень много вопросов, когда мы узнали… И причины происходящего мы так и не узнали.

Букин: Да, это уже не в первый раз, когда нас не допускают до Олимпиады, в нашей карьере, к сожалению. На ваш вопрос о завершении нашей карьеры могу ответить точно: такое не обсуждалось и близко! Мы думали, что делать, как в этой ситуации начать работать.

Степанова: Да, мы думали, как нам правильно начать сезон, делать ли паузу или нет. Предыдущий мы закончили раньше, чтобы поставить интересные программы, придумать новые элементы для олимпийского сезона. Не хочу говорить, что какие-то старты не важны, а только Олимпиада важна, нет. Все старты для нас важны, ко всем нужно готовиться, проделать огромную работу, но когда у тебя есть стимул и запал на Олимпийские игры, то, конечно, это ни с чем не сравнится.

Когда эта новость случилась, мы не думали заканчивать карьеру! После того как мы поменяли тренерский штаб и перешли к Александру Жулину, мы, конечно, обсуждали вместе наше будущее, и понимали, что эта Олимпиада и весь следующий сезон – это не последний наш цикл. Мы скорее думали, когда нам начать, делать ли чуть побольше паузу. В конечном итоге поняли: если мы сейчас дадим себе слабину, себе больше отдыха непонятно для чего, чтобы мы такие бедные приходили в себя – то это бред! Нужно встретиться, поговорить и начать работать не откладывая, не давая себе каких-то послаблений.

Было тяжело. Был миллион вопросов, на которые нет ответов до сих пор. И по первому случаю нет ответов. Мы выступали на Олимпиаде в 2022 году, и сейчас мы опять не выступаем. И никто не говорит причину – это странно. Каких-то нехороших или противоречащих спорту историй у нас нет.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

— Большое уважение вызывает то, что вы записали видеообращение к ISU, хоть это и не дало желаемого результата…

Букин: Мы хотели быть услышанными, но в глубине души понимали, что это не даст результата.

Степанова: Надежда была, конечно, но мы понимали, что в такой ситуации, наверное, это всё бесполезно. Однако сидеть и молчать мы тоже не могли, это правда. Мы очень много разговаривали вдвоем и с тренерами. Сидеть просто и молчать мы просто не смогли.

— Я правильно понимаю, что вы намерены оставаться и бороться за следующую Олимпиаду в 2030 году?

Букин: Да, мы планируем возвращаться на международную арену, как только нас допустят. Мы приняли для себя решение, что идём к следующей Олимпиаде. Мы хотим совершенствоваться и работать!

— Вы говорите, что следите за международными стартами, следили за отбором в Пекине?

Букин: Конечно, мы смотрели. Я больше следил за нашими ребятами. Танцы я смотрел с пониманием, кто точно там будет первым — в этом загадок не было. Наши ребята молодцы, они справились. В этот момент за них гордость была, что мы снова возвращаемся в сложный момент. Ребята справились со всеми задачами, которые перед ними стояли. Они умнички и молодцы, это правда.

«Видимо, наши дети не готовы встретиться, а то, не дай бог, возьмутся за руки, выйдут на лёд, начнут кататься, и мы с ума с ними сойдём!»

— Как вы совмещаете такой трудный спорт и семейную жизнь?

Букин: Наши семьи давно в этой рутине нашего вида спорта, и каждый понимает, что и как происходит, сколько вкладывается сил, чтобы быть в этой форме.

Степанова: У каждого человека есть своя личная жизнь. Семья – это поддержка в любом случае. Тебя всегда примут и искренне любят! Это тыл…

Александра Степанова с мамой и младшей сестрой Фото: из личного архива Александры Степановой

Букин: Мы своим семьям очень благодарны. Хоть иногда эта жизнь и кажется монотонной, такие моменты и любые старты — они раскрывают весь этот пласт работы, который ты проделываешь в тени от всех остальных. И когда ты приезжаешь на соревнования, что-то получаешь или, наоборот, не получаешь, то ты проживаешь все эмоции вместе со своим партнёром, тренерами и, конечно, со своей семьей. Это очень важно, что каждый спортсмен, молодой или уже опытный, всегда стремится к развитию в будущем. За спиной всегда стоит очень много людей, которые поддерживают, верят, помогают. И мы с Сашей очень благодарны всем тем, кто стоит за нами, поддерживает нас в сложные и волнительные моменты, которые происходят у нас в жизни.

— Конфликты на льду у вас 100% бывают, как вы их решаете?

Букин: Ну я душка просто! (смеётся) Можете верить, можете — нет, мы очень часто отвечаем на этот вопрос. Но это искренняя правда — мы ссоримся крайне редко.

Степанова: Мне кажется, никто нас так не знает хорошо, как мы с Ванькой друг друга. Это удивительно для меня. И с каждым годом я поражаюсь всё больше, насколько Ваня в какой-то момент может подобрать именно то слово, которое никто, кроме него, не найдёт. Но мы и правда стараемся избегать мелких стычек. Не знаю, воспитали нас так с детства. Просто в какой-то момент я поняла и Ванька понял, что если как-то ругаться или что-то нехорошее сказать, то нас это задевает очень сильно. Мы с детства вместе и друг другу очень сильно близки. Когда ты говоришь какую-то глупость на эмоциях, это очень сильно задевает. И потом это не сотрёшь, поэтому мы стараемся такого избегать.

Когда по дурости что-то не получилось или кто-то с чем-то не согласен, это такая абсолютно идиотская ситуация для того, чтобы поругаться, это прямо глупость для нас. Потому что мы знаем, как мы воспринимаем какие-то такие ссоры. Мы воспринимаем любые конфликты очень близко к сердцу. За три года, Саша Жулин не даст соврать, он только один раз видел, как мы поссорились. Это бывает так редко и так больно — мы очень долго отходим. Наше примирение не похоже на то, как происходит, по моим наблюдениям, у других пар, оно совершенно иное. Вот такие мы.

— Можете по нескольку дней не разговаривать друг с другом после ссоры?

Букин: Наверное, да.

Степанова: Дня два максимум. Для меня это, если честно, конец света. У меня всё внутри сгорает…

Букин: Из-за этого мы и стараемся никогда не переходить границы…

Степанова: Потому что это очень для нас близко к сердцу.

Букин: Лучше просто отъехать, если ты что-то не понимаешь, отшутиться или как-то перевести тему…

Степанова: Но никогда не ругаться. Если что-то затаил, то можно потом сказать как-то более-менее в мягкой форме: «Давай так не будем делать», например. Как-то мы так выросли. Хорошо это или плохо – может быть, в какой-то момент это не очень хорошо, что мы так долго отходим, наверное. Иногда проще выплеснуть эмоции, поругаться, помириться и дальше поехать работать — у нас же останавливается работа из-за этого.

Букин: Нам просто лучше не ссориться.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

— Ваши дети примерно одинакового возраста, они как-то общаются между собой, дружат? Может быть, приходят на лёд?

Букин: Вы не поверите, но они ещё ни разу не виделись. Они даже не знакомы между собой (смеётся). Так получается, что они ещё не встретились, мы всё время говорим, что их надо познакомить…

Степанова: Я боюсь, что они встретятся, за руки возьмутся, выйдут на лёд — и, не дай бог, начнут кататься. И мы с ума с ними сойдём!

Букин: Артемий у меня такой, в рот палец не клади! Он сразу откусит по локоть. Всегда, когда видит кого-то, сразу же идёт здороваться, покажет, как играть, расскажет, что делать.

— Они приходили на тренировки? Были какие-то порывы выйти на лёд?

Степанова: Было один раз, когда я смотрела международный турнир в телефоне — там катался какой-то танцевальный дуэт. Дочка подошла, увидела, ткнула пальцем и сказала: «Я тоже так хочу». А на лёд к нам Тёма приходил и моя младшая сестра.

Букин: Тёмыч у меня два или три раза катался на коньках, у него не очень хорошо получается, мне стало немного стрёмно. Я его в любом случае поставлю на коньки, потому что это полезно для здоровья, для развития тела, для баланса. Он ходит на каток не для того, чтобы кататься, а чтобы общаться с девочками! Он у нас такой, очень интересный парень, напористый и уверенный в себе.

«Опытные спортсмены в танцах на льду смотрятся иначе»

— Вы говорили про то, что вам не пошёл на пользу такой долгий перерыв в 11 месяцев. Жалеете о том, что рано завершили прошлый сезон?

Букин: Нет, вообще не жалеем. На тот момент у нас была чёткая цель. У нас были планы выступить ещё один раз в середине лета, но так как всё изменилось, то и планы пришлось поменять. Единственное, что хотелось бы изменить – выступить на контрольных прокатах. Одну программу я, в принципе, смог бы доехать, но доктор в моменте сказал: «В принципе, поплюёшь кровью чуть-чуть, ничего серьёзного не должно случиться».

Степанова: Когда оно так, то ты должен понимать, что у тебя не будет потом большого перерыва. Нужно вновь приехать и готовиться. Смысл нам приезжать на прокаты с такой историей? Это было опасно, и, не дай бог, были бы осложнения. Но я думаю, если бы наша подготовка не оборвалась бы вот так, то мы бы выступили на прокатах. И уже на соревнованиях у нас был бы другой вид и ощущения нас самих.

— Как работали над произвольной программой? Татьяна Анатольевна Тарасова говорила, что эта постановка достойна золота Олимпийских игр.

Степанова: Ничего себе.

Букин: Мы не слышали раньше об этом. Во-первых, хочется поблагодарить Татьяну Анатольевну, она к нам приходила и первая увидела эту программу, когда мы её только закончили — на следующий день пришла и посмотрела. Проделана большая работа, но постановка шла легко.

Степанова: Она как-то лилась, даже не то что легко шла. Из шага в шаг у нас как-то получалось с Сашей всё поставить…

Букин: Сергей Георгиевич Петухов тоже очень много нам помогал.

Степанова: Очень витиевато это всё получилось, не было каких-то затычек, как оно обычно бывает.

— Вы же понимаете, что конкурентов у вас в России сейчас нет? Даже если смотреть на догоняющие пары, очень тяжело верится, что в этом сезоне они смогут достичь вашего уровня и обойти. Каково вам выходить на лёд каждый раз, осознавая это?

Степанова: Мы об этом не думаем.

Букин: Честно, через такую призму мы никогда не смотрели. Я всегда слежу за всем фигурным катанием, особенно за танцами на льду. Смотрю и юниорские этапы Гран-при, и взрослые, и международные. Мы вовлечены в это всё. Честно, сейчас мы очень сконцентрированы на себе, каждый спортсмен будет говорить так. В прошлом сезоне нам очень часто говорили о конкуренции, и, честно говоря, вопрос нам немного надоел.

Степанова: Просто люди видят только результат и не совсем понимают, что мы не сидим и не думаем о том, что нам вот на этом старте нужно выиграть у кого-то, а здесь не проиграть этим ребятам – нет, это не так. И если ты сделаешь и справишься с тем, над чем работал максимально хорошо, то ты молодец. Прежде всего ты борешься сам с собой, а там – как тебя поставят, достоин ты или не достоин – узнаешь после выставления оценок. Это очень тяжёлый вопрос. Конечно, конкуренция есть, она есть и будет. И это здорово — она нас подстёгивает.

Букин: В России всегда есть конкуренция, всю жизнь она была. Всегда все друг с другом конкурировали — и это очень круто. Всегда были и лидеры, и те, кто догонял. Были варианты, когда кто-то менялся. Сказать, что нет конкурентов, невозможно. Ребята все стараются, выполняют свою работу, делают её очень хорошо. Они молодые, и у них всё ещё впереди, может быть, не четыре года, может быть, восемь — два олимпийских цикла. Но наши спортсмены очень перспективные!

Степанова: Просто сейчас так получилось, что в России из более взрослых спортсменов остались мы с Ваней.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

Букин: Если посмотреть на международную арену, то там так же катаются опытные ребята, с которыми ранее мы соревновались. Тоже опытные, взрослые. Они прошли определённый, интересный и долгий путь. И они выглядят иначе, они выглядят по-другому. Танцы на льду отличаются немного, все молодые ребята прекрасно понимают, куда они идут, чего они хотят достичь. Мы желаем всем удачи, чтобы таких вопросов было поменьше. Потому что каждый стремится и думает исключительно о себе. Говорить о других – это всегда очень сложно, это не нужно, я никогда ни о ком не хочу высказываться никак. Я уважаю всех, каждого, юниор ли это, который только начал, или взрослый состоявшийся спортсмен.

Я уважаю всех, потому что я знаю, что такое фигурное катание и насколько это сложный вид спорта. Танцы на льду – это сложная дисциплина. И все это прекрасно внутри осознают. Единственное, что можно сказать о своих ребятах, спортсменах, которые с нами выступают, – это пожелать, чтобы каждый мог справиться с собой, каждый смог преодолеть свою планку и расти.

Степанова: Тогда мы все вместе будем расти и двигаться вперёд.

Букин: Мне кажется, это самый развёрнутый ответ, который можно дать по этому поводу.