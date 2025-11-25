Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!

Последний этап Гран-при России в Омске выдался сложным не только для взрослых, но и для юниоров. Сложный перелёт, эмоциональное напряжение и сильные соперники — такой коктейль факторов повлиял на талантливую Елену Костылеву, которая немного оступилась и упустила золото турнира.

Казалось, для действующей чемпионки России среди юниоров, которая по-прежнему очень сильна за счёт многочисленных ультра-си, эта осечка не должна стать серьёзной преградой в карьере. Однако на спортсменку полилась критика от… собственной матери.

Ирина Костылева вновь оказалась в центре скандала. И в этот раз её жёсткие слова не остались безответными — Евгений Плющенко прервал долгое молчание и разоблачил женщины, вскрыв по-настоящему страшные вещи.

Её поведение перешло все границы!

Елена Костылева Фото: РИА Новости

«Спортсмена нужно хвалить! А не говорить, что она «говно»

Евгений Плющенко обещал защищать Елену Костылеву, несмотря на то что работа с ней осложняется поведением мамы спортсменки. По его словам, талант фигуристки безграничен и он как профессионал заинтересован в развитии её карьеры. Тем не менее это невозможно реализовать в полной мере, когда на тренера постоянно сыплются безосновательные обвинения и совершаются действия, ограничивающие коммуникацию наставника с подопечной. И всё же в «Ангелах» верили, что смогут урегулировать все конфликты мирно — за счёт дипломатии и непубличных переговоров. На мощные нападки Ирины Костылевой штаб не реагировал… до текущего момента.

Двукратный олимпийский чемпион внезапно прервал молчание и жёстко ответил матери фигуристки, которая, очевидно, раскритиковала дочь за проигрыш. Он отметил, что Лена — боец и, столкнувшись со многими проблемами, в том числе с подорванным здоровьем, она показала отличный результат.

«Лена не робот, она человек! Вы можете угробить девочку, ведь в погоне за медалями и призовыми вам уже ничего не интересно! Потом всё можно свалить на штаб, на её тренера. За прошлый весь выигранный сезон вы ни разу не поблагодарили нашу академию! Спортсмену свойственно быть не всегда в форме, но случай в Омске — просто недоконцентрация и усталость, я сам такое проходил, будучи в юности в блестящей форме.

Ребёнка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она «говно» и «толстожопая» и ничего у неё не получится. Я не раз запрещал это делать «Сказкам Венского леса», но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские «5 копеек» везде и всегда! Поэтому «Сказки Венского леса» у меня в блоке.

Федерация от начала и до конца в курсе всего этого давления на спортсмена! Как и все органы, контролирующие жизнь детей в нашей стране», — написал Плющенко в соцсетях.

К Евгению присоединилась и его супруга, продюсер Яна Рудковская:

«Полностью поддерживаю этот деликатно написанный пост. От её потока негатива страдают все — и дети, и тренеры, и наблюдатели. Вечно «недовольной маме», у которой в каждой школе есть теории заговора (старосты, йогурты и блатные семейства), важно помнить, что даже олимпийское терпение может лопнуть».

«Я сказала Лене: «Мне впервые за девять лет было за тебя стыдно»

К сожалению, предупреждения от тренера не остудили пыл расстроенной родительницы, которая продолжила обсуждать недостатки дочери:

«К сожалению, многие совершенно не поняли, из-за чего я очень расстроилась. Увидев Лену через два месяца такой плохо катающейся, вообще не вращающейся и совершенно деревянной, без представления программы… Я называю таких фигуристок колченогими. А ведь всё это было. Буквально полтора года назад. Наш папа сказал Лене: «Худшей подготовки к стартам, Лена, у тебя за всю твою карьеру не было». А я сказала Лене: «Мне впервые за девять лет было за тебя стыдно. И не потому, что ты падала с ультра-си, а потому, что ты, Лена, не каталась, не вращалась, не представляла программу. Ты моталась по льду — горбатая… Да ещё и не прыгала».

Я расстроена из-за того, что Лена так легко смогла потерять всё то, что годами нарабатывалось. Что годами воспитывалось в ней. Та же воля к победе… Борьба за каждый элемент. «Умри, но прыгни». Она шла на старт с одной мыслью. Только победа. Всё остальное — проигрыш. Потерять своё преимущество перед всеми… Ничего. Будем возвращать», — сообщила Ирина Костылева, вероятно, проигнорировав слова Плющенко о том, что он не намерен форсировать подготовку юной фигуристки с неокрепшим организмом и, что более важно, психикой.

Евгений пытался предотвратить травлю спортсменки, ведь иначе слова её мамы не назовёшь.

«А вот про толстую… Это правда. Когда ворует деньги из кошелька и покупает шоколадки и ест их за один приём. Или 240-граммовую упаковку сгущенки высосет. Мне её похвалить? Если каждый день по паре шоколадок съедать к основному рациону — жопа в дверь не влезет, не то что на четверной взлетит».

«Мама-блогер удалена за жестокое обращение с ребёнком»

Откровения вокруг Костылевой-младшей по-настоящему шокируют. За короткий срок стало известно, что Лена подвергается психологической атаке за малейший срыв на льду и неидеальную спортивную форму на протяжении всего сезона, а также, вполне возможно, становится жертвой навязанного расстройства пищевого поведения. Но и это оказалось не всё! Двукратный олимпийский чемпион также отметил, что личные границы фигуристки нарушаются:

«По возвращении я подарю Лене телефон, чтобы это было её личное имущество, так как её телефон регулярно забирается, чтобы она не имела связи со мной и нашим штабом. Предупреждаю не первый, но в последний раз!» — и своё слово Евгений сдержал, подарив подопечной новый гаджет.

Далее выяснились причины, по которым Костылева-старшая не допущена на каток:

«1) За систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления — в адрес тренеров, спортсменов и их родителей). 2) За жестокое обращение с собственным ребёнком. С применением физической силы к хрупкой девочке! Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонала и родителей. Мама-блогер уже состоит на учёте в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы. Яна Александровна лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму-блогера из полиции. 3) За выбегание на лёд с ценными «дилетантскими» указаниями. 4) За съёмку наших несовершеннолетних спортсменов из кафе и за выкладывание рассказов про их тренировки в инфополе для развития своего очередного блогерского канала. 5) За систематическую ложь про наш штаб и меня лично в своих каналах», — сказал Плющенко.

Очевидно, что Евгений не готов мириться с текущим положением дел и будет разбираться в ситуации при помощи специалистов. На данный момент Елена, по информации «РИА Новости», находится с отцом в более безопасной обстановке.