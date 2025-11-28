«Нравится катание Косторной и прыжки Трусовой». Интервью с ученицей Липницкой Ляшенко

Ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Анна Ляшенко проводит свой первый взрослый сезон. Фигуристка уже выступила на двух этапах Гран-при России в Красноярске и Омске, где смогла откатать обе программы без грубых ошибок. На своем дебютном этапе Анна заняла второе место, обойдя ученицу Давыдова Елизавету Куликову. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» фигуристка рассказала, как попала в группу Юлии Липницкой, как совмещала фигурное катание с другим видом спорта и за кого болеет на международной арене.

«Совмещала фигурное катание с акробатикой»

— Как ты попала в тренерскую группу к Липницкой?

– В группу к Юлии Вячеславовне я попала абсолютно случайно. Мы не собирались куда-либо уезжать из Ростова-на-Дону для постоянных тренировок. Но из-за пандемии у нас закрыли все катки сначала на три месяца, потом – ещё на полтора, а затем ещё через месяц открыли. И никто не знал заранее, как долго мы будем без ледовых тренировок. «Сухие»-то тренировки по «Зуму» проводились регулярно. Мы стали иногда ездить на недельные сборы в Москву. И вот в один из таких приездов нам предложили сходить на просмотр в группу Липницкой в академию «Ангелы Плющенко». Так я и попала к Юлии Вячеславовне.

— Следила ли в совсем маленьком возрасте за Юлией Липницкой, когда она выступала на Олимпиаде в Сочи?

— Честно говоря, я о фигурном катании узнала в шесть с половиной лет, когда впервые встала на коньки в торговом центре с Мариной Руслановной. После нескольких тренировок уже не могла представить свою жизнь без льда. На тот момент я ещё занималась эстетической гимнастикой и посещала ледовые тренировки в частном клубе. Но когда тренер нашей команды по эстетике ушёл в другой коллектив, команда осталась без наставника. И уже не было сомнений, какой вид спорта для себя выбрать. Я поступила в спортивную школу ГБ СШОР №6 на отделение «Фигурное катание на коньках». Вот именно с того момента стала смотреть соревнования по фигурному катанию, следить за спортсменами, изучать теорию и так далее.

— Олимпийские прокаты Юлии Липницкой смотрела?

— Посмотрела только потом, когда начала что-то понимать в фигурном катании, разбираться в элементах.

— Какая Юлия Вячеславовна как тренер?

— Она справедливая — это слово идеально ей подходит. Юлия Вячеславовна знает, когда нужно поддержать, а когда поругать, похвалить или успокоить.

Анна Ляшенко и Юлия Липницкая Фото: РИА Новости

— Почему после эстетической гимнастики ты ушла в фигурное катание, а не во что-то более похожее?

— В художественную гимнастику я пришла в четыре года. Мне сказали, что я слишком маленькая. И я пошла танцевать в детский ансамбль. Потом мама привела меня на просмотр ещё раз в шесть лет: мне сказали, что я уже взрослая. Так с художественной гимнастикой у меня не сложилось. В спортивную гимнастику мама не хотела меня отдавать, потому что она сама мастер спорта в этом виде. И всегда говорила, что это очень сложный и тяжёлый вид спорта. Мама не хотела, чтобы у меня все руки были в мозолях. Был период, когда совмещала спортивную акробатику (смешанная пара) с фигурным катанием. Мы с напарником даже выполнили третий спортивный разряд, но делать это было очень тяжело физически. Времени не хватало, сил. Также совпадали тренировки и соревнования, поэтому пришлось делать выбор. И он случился в пользу фигурного катания.

— Не хотелось бы попробовать на льду сделать что-то акробатическое?

— Я уже думаю над тем, чтобы прыгнуть на льду сальто. Также думаю, какие ещё элементы можно выучить. Как раз разговаривали об этом с тренерами, что в мою программу «Цирк дю Солей» можно добавлять какие-то фишки. Смотрим также прокаты Ильи Малинина — все эти его трюки очень прикольно выглядят.

— Какие у тебя ощущения от первого взрослого старта? Что нового для тебя на взрослом уровне?

— Я в Красноярске посмотрела вживую, как катается Алиса Двоеглазова. И мне очень понравилось! Восхищаюсь девочками, которые прыгают ультра-си. Из мальчиков мне очень понравились Григорий Фёдоров и Николай Угожаев, у них такие мощные четверные прыжки. Взрослые этапы отличаются организацией. Всё более серьёзно, по-взрослому. Непередаваемые ощущения от того, что находишься рядом и соревнуешься со спортсменами, которые на протяжении нескольких лет творят историю фигурного катания.

Анна Ляшенко, Алиса Двоеглазова, Елизавета Куликова Фото: РИА Новости

— Сама думаешь об элементах ультра-си? Как у тебя с ними дела обстоят?

— Конечно, я о них думаю, работаю над ними. Хочется исполнять их чисто, и пока это не получается. Но надеюсь, что в этом сезоне смогу их показать.

«Каори Сакамото нравится мощным стилем катания, но это не совсем моё»

— Смотрела в Красноярске канадский этап Гран-при, где Малинин прыгнул шесть четверных без квакселя?

— Нет, я стараюсь перед своими соревнованиями не смотреть никого. Такая у меня система настроя.

— Кого можешь выделить из любимчиков на мировой арене?

— Я смотрела весь Lombardia Trophy. Мне очень понравился Николай Мемола: он такой высокий и у него такой четверной лутц — я прямо восхищаюсь. Всё жду от Ильи Малинина [чистый] четверной аксель — он его прыгает на тренировках, но я всё ещё жду его в соревнованиях. Очень нравится, как катается Адам Сяо Хим Фа. Из девочек ещё полностью не видела Эмбер Гленн. Честно говоря, Алиса Лью мне не очень нравится. Отмечу Ами Накаи, у Каори Сакамото нравится её мощный стиль катания, но всё же не совсем моё.

— Есть фигуристы, к которым ты стремишься, хочешь быть на них похожа?

— Мне очень нравятся тройной аксель у Алёны Косторной и её катание, особенно во время одиночной карьеры. Очень нравятся вращения Юлии Липницкой — моего тренера, прыжки Александры Трусовой — это просто легендарно. Ну и эмоциональность Евгении Медведевой — я каждый раз смотрю её прокаты и не могу сдержать эмоций.

— Кто тебя больше всего поддерживает в твоей спортивной карьере?

— Меня поддерживает мама, Юлия Вячеславовна, Марина Руслановна, мои родственники из Ростовской области, из Ставрополя. На самом деле, поддерживают все, с кем я когда-либо общалась: бывшие одноклассники, соседи, мамины коллеги. Знаю, что многие следят за моими выступлениями, мои бывшие тренеры и хореографы, бывшие одногруппники, а также вся моя нынешняя группа и все наши малыши и их родители, бабушки, дедушки.

Но, конечно, самая большая поддержка исходит от родственников: дедушка, бабушки, тёти, дяди, папа — все очень пристально следят. Каждый раз смотрят, болеют, максимально помогают, приезжают периодически. Я всех очень сильно люблю, и эта ответная любовь сильно ощущается. Не знаю, что бы я делала без этой поддержки.