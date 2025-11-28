Стратегия Гуменника безупречна. Завоевал любовь иностранцев и уехал к тренеру Чена в США

Петя зажёг на этапе Гран-при России в Омске, показав «пятиквадку». Теперь за него активно болеют не только в России, но и в других странах.

Подготовка к Олимпиаде в Милане у наших фигуристов идёт полным ходом. Причём как у Аделии Петросян, так и у Петра Гуменника есть свои взлёты и падения. Спортсмены идут разными путями, но встречаются с похожими проблемами — с непокоряющимися ультра-си, с недоделками в программах, с неудачами на официальных стартах. Однако они не сдаются!

Пётр Гуменник за одну неделю смог превратиться из проигравшего в победителя. На этапе Гран-при России в Омске он произвёл фурор, причём такой, что иностранная публика в один голос назвала его одним из главных претендентов на олимпийскую медаль.

Ученик Вероники Дайнеко продумал свою стратегию до мелочей — сейчас заручился поддержкой зарубежных фанатов и уехал на стажировку к тренеру Нэйтана Чена в Америку. Что же дальше?!

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

От Москвы к Омску: как Гуменник перезагрузился за неделю

Гуменник всегда славился нестабильностью, надо признать. И хотя он нечасто проваливал прокаты, свой максимум Петя также показывал редко. Даже то, как фигурист был выбран на олимпийский отбор, подтверждало то, что он имеет привычку на одном старте показывать класс, а на другом — сдавать позиции.

Вот только в этом сезоне Гуменнику необходимо было показывать ровные результаты, и начал он прекрасно — с уверенных выступлений в Пекине. Все ждали, что уж после такого нервного турнира, в домашних стенах он уж точно раскроется, но всё вышло наоборот. В Москве Петя вылетел из тройки после короткой программы, заставив экспертов и болельщиков переживать. Перспективы оказались под угрозой.

Необходимо было реабилитироваться. Однако до прокатов в Омске оставалась неделя. И именно за этот короткий промежуток наш олимпиец был обязан восстановить свои прыжки после отпуска и выдать то самое катание, которое, по прогнозам специалистов, достойно олимпийской медали.

Гуменник не только прыгнул свою любимую «пятиквадку», но и показал, что артистически ему практически нет равных в России. На самом деле эта победа значила гораздо больше, чем казалось: Петя не только вернул себе статус лидера, набрал рекордную сумму за технику в стране, но и сделал куда более важную вещь — громко заявил о себе — так, что о нём заговорили не только у нас.

«Пятиквадка» в «Онегине» восхитила иностранных фанатов

Прокаты, набирающие за 300 баллов, даже для мирового катания редкость, особенно если исключить из этого уравнения космического Илью Малинина. Так что волей-неволей ученик Вероники Дайнеко приковал к себе внимание. Недоброжелатели, которые есть у каждого, обсуждали недокруты (и их наши судьи не пропустили — так что в теории Петя мог набрать куда больше!), сомневались в программе на русскую классику, однако абсолютное большинство за рубежом осталось в восторге от нашего спортсмена. Их поддержка выразилась в соцсетях:

Комментарии болельщиков про Петра Гуменника

«У него есть все шансы на олимпийский подиум, если будет катать достаточно чисто обе программы, как на этом турнире. Чувствую, что результаты в мужском одиночном катании на Олимпиаде станут зависеть от того, у кого будут крепче нервы».

«Пять квадов, лутц-риттбергер, вау. И эти рёбра!»

«Если учесть, как нестабильны Юма, Адам и Миша в этом сезоне… Думаю, у Пётра есть реальный шанс на олимпийскую медаль».

«Обе его программы на этом турнире прекрасны! Правда, думаю, что он фигурист, у которого «всё при себе», мне нравятся все эти детали в истории, которые проявляются, когда ты пересматриваешь программы».

Комментарии болельщиков про Петра Гуменника

«Он второй фигурист, выступления которого напоминают ледовый театр, смотришь и забываешь про баллы. И да, первый — это Юдзуру».

«Он мог бы легко выиграть этапы Гран-при ISU с этим. Любопытно, сможет ли он укрепить стабильность перед Играми. Уверен, давление на него будет колоссальным».

Гуменник уехал в США готовиться к Олимпиаде с тренером Чена

Однако Петя его не боится.

«Давит ли повышенное внимание? Нет, наоборот. Мне кажется, если больше людей на меня будут смотреть, мне это только больше удовольствия доставит. Я всегда хотел, чтобы на наше фигурное катание смотрели иностранцы. Сейчас наверняка болельщики, судьи, соперники и правда будут смотреть, как я стану выступать, меня это будет вдохновлять», — признался он в интервью Максиму Транькову.

Одно из невероятных качеств нашего парня — психологическая устойчивость. И стратегия, куда без неё. Шутки про неё, конечно, очень забавны, но, если посмотреть, любые действия самого спортсмена и его команды приносят результат. В прокате фигурист перекраивает элементы, высчитывая это математически? На стартах ему это только помогало. Тренер посчитала, что в Пекине в пять утра не стоит тренировать лутц и сделать сальхов? В итоге Гуменник прошёл отбор. Смена произвольной программы, работа с впечатлениями иностранцев — всё это часть долгой подготовки.

И вот теперь есть ещё одна критическая деталь — Петя сразу после триумфа в Омске уехал к своему консультирующему наставнику — Рафаэлю Арутюняну, который приложил руку к успехам Нэйтана Чена и Ильи Малинина.

Фигурист уже там, и наверняка он намерен сделать что-то необыкновенное. Будет ли это сумасшедший прыжок или же «чистка» недокрутов — нет никаких сомнений, что эффект получится ошеломительным.