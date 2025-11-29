Туктамышева объявила о завершении карьеры, но почему этого избегают Щербакова и Трусова?

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева завершила спортивную карьеру. Несмотря на то что фигуристка уже давно не выступала на официальных стартах, такое заявление повергло в шок всю общественность. И, скорее всего, именно своей искренностью. В российском фигурном катании не очень принято заявлять на публику, что ты ставишь точку в спорте. А Лиза высказалась, да ещё и не просто случайно оговорившись, а официально объявила об этом в интервью Вите Кравченко: «Я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чём не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений… Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с лёгкостью. Спасибо всем, с любовью Туктик, ваш всегда».

Но все ли фигуристки готовы на такие признания?

Ждали много лет, чтобы объявить о завершении

Аделина Сотникова Фото: РИА Новости

Одним из первых ярких примеров долгого завершения карьеры стала история олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой. После триумфа на домашних Играх спортсменка планировала кратковременный отдых, необходимый для медицинской реабилитации, во время которого активно занялась медиапроектами. Это, по сути, стало началом конца её спортивной карьеры. В сезоне-2015/2016 Сотникова всё же предприняла попытку вернуться на лёд. Но единственная значимая награда того периода — бронзовая медаль на национальном этапе Гран-при — вряд ли могла устроить олимпийскую чемпионку. Закончился же сезон полным разочарованием — шестым местом на чемпионате России, что автоматически закрыло для неё путь на главные международные старты. С тех пор спортсменка больше не появлялась на соревновательном льду.

При этом официально о завершении карьеры Сотникова объявила только в 2020 году — лишь спустя шесть лет после триумфа в Сочи! Поговаривают, что это могло быть связано с контрактом Nike, который девушка подписала после своей самой значимой победы. Согласно условиям спортивных брендов, их амбассадоры должны продолжать кататься и не уходить из спорта. В связи с этим происходит множество историй, когда атлеты хоть и не выступают, но одновременно не объявляют, что ставят точку в своей деятельности, пока у них есть действующие контракты.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева тоже долго уходила из спорта. После серебряной медали на Олимпиаде 2018 года фигуристка приняла решение идти за золотом следующих Игр. Для этого Женя начала учить четверной прыжок, ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру. Даже интерьер её канадской квартиры напоминал о главной задаче — над кроватью висел постер с символикой Олимпиады в Пекине.

Кардинальные изменения в методике подготовки и непривычная обстановка первоначально привели к снижению спортивных результатов. В сезоне-2019/2020 она взяла бронзу на чемпионате мира. На фоне двух предыдущих золотых медалей девушка почувствовала, что прежнего уровня ей уже не достичь. Тем более что данный успех оказался единственным ярким моментом в её постолимпийской карьере и не перерос в стабильный прогресс. В последующем сезоне спортсменка показала слабые результаты на этапе Гран-при, не сумела квалифицироваться в финал серии и была вынуждена сняться с национального первенства после короткой программы из-за поломки коньков. Даже возвращение к Тутберидзе не придало былую уверенность. С тех пор Медведева не участвовала в официальных стартах и де-факто завершила карьеру в 2021 году.

Но фигуристка официально объявила об этом лишь в 2023 году, заявив, что боли в спине стали невозможными. Именно поэтому она закончила со спортом со спокойной душой, хотя иногда до сих пор продолжает скучать по нему. В нескольких интервью до этого Женя уже говорила, что проблемы со спиной постоянно преследуют её. Однако она не хотела столкнуться с давлением со стороны болельщиков и их возможным болезненным отношением к сложившейся ситуации, из-за чего официального заявления о завершении карьеры долгое время не было.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Последней яркой точкой в карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой стал победный для неё чемпионат мира — 2019, который проходил в Сайтаме. Выиграв золото мирового первенства, фигуристка стала первой в России и второй в мировой истории, кому удалось собрать за свою карьеру так называемый «Большой шлем» — все главные титулы на юниорском и взрослом уровне. В новом сезоне Алина взяла серебро и бронзу на этапах Гран-при, а затем выступила в финале серии, однако заняла там последнее шестое место. После этого фигуристка заявила, что хочет сделать перерыв и взять паузу: об этом Загитова рассказала в эфире Первого канала в программе «Время».

Все последующие долгие годы практически каждый день от Алины звучали противоречивые заявления. С одной стороны, она рассказывала об усиленных тренировках, восстановлении своего коронного каскада тройной лутц — тройной риттбергер, а также о неожиданной работе над четверными прыжками. С другой — она всё также не участвовала в официальных стартах, а на Олимпиаду в Пекине поехала не как спортсменка, а как корреспондент Первого канала. Да и, судя по её странице в социальных сетях, отныне основой будней чемпионки стали светские выходы, нежели постановки программ с Даниилом Глейхенгаузом и оттачивание элементов с Этери Тутберидзе. Да и зачем фигуристке, выигравшей все награды, снова возвращаться в тяжелейший спорт?

Недавно Алина наконец-то озвучила то, что всем зрителям было ясно уже давно, — она завершила спортивную карьеру. При этом сделала это Загитова под стать своей натуре — случайно. На встрече со студентами Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ), которая прошла 24 февраля 2025 года, фигуристка объявила, что поставила окончательную точку в своей карьере ещё в 2019 году. Лишь спустя шесть лет олимпийская чемпионка была готова сделать это заявление! Алина объяснила это тем, что долгое время не знала, чем заняться. Видимо, в случае чего оставляла лазейку вернуться туда, где когда-то у неё хорошо получалось.

До сих пор не завершили, но уже не выступают

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в последний раз выходила на соревновательный лёд на победных для себя Играх в Пекине. Сразу после началось отстранение российских фигуристов от международных стартов, а фигуристка перенесла операцию, которую откладывала в связи с главным стартом своей карьеры. В шоу спортсменка неоднократно демонстрировала достаточно хорошую форму, однако возвращаться на соревнования она всё-таки не планирует. Тем более что даже без выхода на лёд Щербакова получает новые медали.

Недавно Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил Камилу Валиеву золота чемпионата Европы и отдал его Анне, которая тогда стала второй. Кроме того, олимпийская чемпионка уже нашла для себя новое поприще — комментирование всех главных российских стартов в паре с Владимиром Соловьёвым и Михаилом Колядой. Так почему тогда не быть честной со своими болельщиками и официально не объявить об окончании карьеры? Или дело снова в контрактах?

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова Фото: РИА Новости

Чуть другая ситуация происходит с Русской ракетой Александрой Трусовой. Фигуристка также не выступала какое-то время после Игр-2022, где в прямом эфире заявила, что ненавидит фигурное катание и никогда не выйдет на лёд. Однако затем Саша всё же приняла участие в этапах Гран-при России, выиграла там медали, а в предыдущем сезоне-2024/2025 вышла на контрольные прокаты, где заявила четверной лутц, но упала с него. Трусова планировала войти в новый сезон, однако неожиданно этим планам помешали приятные известия.

В августе 2025 года у пары родился сын, которого назвали Миша. При этом, даже несмотря на такие обстоятельства, Трусова не планирует останавливаться. Она уже восстановила все тройные прыжки, а также сложнейший каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Всё это элементы, из которых уже можно как минимум собрать короткую программу. Неужели Саша со своим лидерским характером действительно пока не готова заканчивать и думает дойти до Олимпиады-2030?

За год мы официально потеряли уже нескольких спортсменов — как минимум Елизавету Туктамышеву, Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина. Также пока непонятно, что происходит с Дмитрием Алиевым, Ириной Хаврониной и Дэвидом Нарижным. Станут ли официальные объявления о завершении карьеры тенденцией этого года? Или же, наоборот, спортсмены будут возвращаться в спорт после перерыва, как это планирует сделать Камила Валиева?