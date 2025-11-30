День матери! Как мамы Загитовой, Щербаковой, Трусовой помогали им выигрывать медали?

Каждое последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают день матери — один из главных праздников для каждого человека. В этом году он выпал на 30 ноября. В честь этого события мы бы хотели поговорить о мамах фигуристок, многие из которых определили будущее своих детей — готовили их к Олимпиадам, поддерживали в сложных ситуациях, радовались победам, помогали переживать неудачи. Как и в обычной жизни, в спорте мамы — важный элемент в достижении успеха своих детей.

Мама Загитовой первой поверила в её возможность выиграть Олимпиаду

Лейсан Загитова сама в детстве хотела заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне. Но из-за нехватки денег у её родителей это не получилось. В связи с этим она особенно вложилась в своих детей, у которых появились схожие желания. Алина всегда отмечала, что родители поддерживали её и морально, и финансово — папа был бывшим спортсменом, хоккеистом, а мама имела три салона красоты. В какое-то время, уже отдав многое, мама даже заставляла дочь заниматься спортом, запугивала, что если она не будет выкладываться, то её отдадут в лёгкую атлетику, где придётся не красиво кататься, а просто много бегать.

Всё дело в том, что именно Лейсан верила, что её дочь может стать олимпийской чемпионкой. Сама Алина признавалась, что до 14 лет даже не думала о такой возможности. Первый тренер Загитовой Наталья Антипина о заявлениях мамы говорила, что «на тот момент это звучало как шутка, всерьёз даже не думали об этом». Когда надо было делать следующий шаг ради этой цели и переезжать в Москву, мама собиралась это сделать вместе с Алиной. Однако тогда тренер Этери Тутберидзе жёстко запретила эту инициативу: «У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали — и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой».

В итоге все титулы в фигурном катании Загитова выиграла, заработала себе имя и большой капитал. Несмотря на это, даже сейчас мама играет большую роль в её жизни — например, заведует тратами и финансовыми делами. Также именно мама поддерживает любовь дочери к красоте. Тот факт, что Лейсан имеет салоны красоты, вылился в стремление Алины следить за фэшн-индустрией и ярко проявляться на всех модных мероприятиях, которые она сейчас посещает после окончания карьеры.

Мама Медведевой помогла ей пережить поражение на Играх-2018

Жанна Медведева, возможно, не была так известна болельщикам фигурного катания, как бабушка Жени, присутствующая на трибунах практически всех стартов. Однако на самом деле она всегда являлась главной поддержкой дочери в спортивной карьере. Сама мама в своё время пыталась стать профессиональной фигуристкой, но сломала руку, неправильно её залечила и в 14 лет была вынуждена завершить карьеру. Однако она говорила, что не пытается навязать дочери свои желания. Напротив, сама Женя с четырёх лет активно проявляла интерес к фигурному катанию, отказывалась уходить со льда в обычную школу, даже несмотря на то, что была там самой маленькой, худенькой, и у неё не было нужной физической силы для такого тяжёлого вида спорта.

Мама Жанна проходила вместе с Медведевой первые старты, переход к Этери Тутберидзе в семь лет, две победы на чемпионатах мира, а также первые травмы, главная из которых, пожалуй, произошла прямо накануне Олимпийских игр. «Дочь на сломанной ноге выиграла два этапа Гран-при», — именно так мама говорила о состоянии спортсменки в преддверии главного старта в карьере. Поддерживала мама Женю и в самый сложный момент — после серебра Олимпиады-2018. Тогда Жанна заявила: «Что сказали Жене, когда поняли результат? То, что она — большая умница. Женя — огромная молодец, очень хорошо себя показала. Она сделала всё, что могла. Её награда заслуженная, великая. И нельзя гневить бога. Зачем жаловаться на какие-то странные вещи? У нас всё прекрасно и хорошо!». Мама Медведевой также всегда выражала уверенность, что главная задача любой мамы — безоговорочно поддерживать своего ребёнка. И этого она придерживалась на протяжении всей карьеры дочери.

Мама Щербаковой ставила её на ноги после тяжёлой болезни

Юлия Щербакова всегда придерживалась позиции, что фигурное катание — это не центр мира для её трёх дочек, каждая из которых в своё время занимались этим видом спорта. Она пыталась показать, как важно ходить в обычную школу и социализироваться, а не проводить каждую минуту с мыслями о катке. Этот подход закрепился в уме Анны Щербаковой, которую с детства не заставляли тренироваться, не ругали за ошибки и в которую с пелёнок не закладывали идею о том, что она непременно должна выиграть Олимпийские игры.

Не сломали такой подход даже тяжёлые болезни. Перелом руки и сложная травма ноги, после которой девочка шесть недель провела в гипсе, только укрепили понимание того, что всё нужно делать по любви и идти к целям, которых действительно желаешь достичь. Так, Щербакова поразила весь мир, когда триумфально выступила на чемпионате России — 2020 после температуры и перенесённой пневмонии. Тогда Юлия рассказала подробности:

«Изначально не хотелось рассказывать все подробности об Анином здоровье. Её выступление достойно того, чтобы говорили о нём без оговорок на здоровье. Эмоции после турнира? Как будто это происходит не в жизни, а в кино. Такое невозможно. Это голливудский фильм, где счастливый конец случится при любых обстоятельствах. У неё была цель отобраться на чемпионат мира, и она её выполнила». Впоследствии Аня выиграла этот чемпионат мира, а потом неожиданно для многих победила и на Олимпиаде. «Я очень счастлива, горда, рада за наших девочек — справились со сложностями, всё преодолели. Аня должна быть счастлива, для меня это главное — старания не прошли даром», — так прокомментировала эту победу Юлия и ещё раз подтвердила правильность своего подхода.

Мама Косторной помогала выстраивать отношения с тренерами

Татьяна Косторная всегда старалась прислушиваться к своей дочери. Она поддерживала её после горьких поражений, поздравляла после триумфальных побед, а также помогала Алёне, имеющей буйный характер, выстраивать межличностные отношения. Так, мама была против смены Косторной тренерского штаба, когда в 2019 году девушка ушла от Тутберидзе вслед за Сергеем Розановым:

«Я как могла пыталась её отговорить от перехода к Евгению Викторовичу (Плющенко). Ничего против Евгения Викторовича не имею, прекрасный человек, прекрасный тренер, прекрасный спортсмен, но для Алены лучший тренер – это Этери Георгиевна (Тутберидзе)».

Несмотря на то что спортсменка впоследствии вернулась в изначальный тренерский штаб, прежних побед она уже не завоёвывала. Возможно, занимаясь только у Тутберидзе, Алёна бы смогла отобраться на Олимпийские игры, о чём всегда мечтала её мама. Однако сама фигуристка смотрит на произошедшее с улыбкой. Она ответила маме, что через 40 лет, возможно, окажется на Играх в качестве волонтёра, выбежав в «кисс энд край» с криком: «Мама, я тут!».

Мама Трусовой сопровождала дочь на всех турнирах

Светлана Трусова всегда являлась главным помощником и напарником в спортивной жизни Александры. Стойкий характер девочки, её желание постоянно развиваться и ставить всё новые и новые цели должна была останавливать мягкая сила. В этом статусе выступала её мама, которая постоянно ездила с фигуристкой на все соревнования.

Первым соревнованием, на котором Саша оказалась без мамы, стал чемпионат мира 2021 года в Стокгольме. Тогда Трусова выступила неудачно, заняв лишь 12-е место после короткой программы и третье итоговое. Фигуристка заявила, что отсутствие родителя рядом сыграло плохую роль. «Это была проблема, конечно, – без мамы, без Тины [собака Трусовой], без Дмитрия Сергеевича [Михайлова]. Я впервые заплеталась на соревнованиях сама, я, конечно, умею это делать, но на соревнованиях этого ещё не делала. В общем, больше я без мамы никуда не поеду, а сейчас полечу домой, где меня встретят родители, и прошу их, чтобы они привезли с собой и Лану [вторую собаку]».

Мама Валиевой помогала пережить историю с допингом

Алсу Валиева особенно ярко появилась в прессе в контексте спортивной жизни дочери во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Тогда Камила заявила, что всегда говорила именно маме о своих желаниях выиграть Олимпиаду: «Это была детская мечта, я с трёх лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот мечта сбылась. Теперь я буду ещё работать, чтобы сбылась ещё одна мечта». (Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире после дисквалификации Валиевой. — Прим. «Чемпионата»).

Однако особенно важную роль Алсу Валиева начала играть в постолимпийский период, когда Камила столкнулась с последствиями ситуации с допингом. Она присутствовала с дочкой на многих мероприятиях, поддерживала её, фигуристка, в свою очередь, передавала маме приветы из «кика» и посвящала ей посты в социальных сетях. Хочется верить, что такая поддержка продолжится и сейчас, когда Валиева планирует возвращаться в спорт после окончания дисквалификации.

Мама Туктамышевой громче всех праздновала её победы

Елену Туктамышеву можно было назвать главным фанатом своей дочери. Как многие мамы фигуристок, она также боялась смотреть её прокаты, но особенно яркие эмоции получала в момент награждения, когда, например, на чемпионате мира — 2015 в честь Лизы заиграл гимн: «Я до сих пор очень сильно волнуюсь, хотя знаю, что победа наша. Если короткую программу в её исполнении я смотрела в прямом эфире, то сегодня я не смогла — слишком нервничала. Позже в записи посмотрю, когда внутреннее напряжение ослабнет. Но, конечно, включила телевизор на церемонии награждения, что заставило меня волноваться ещё больше.

Спрашивать про эмоции не стала. Зачем? Я и так видела по телевизору, что чувствует в этот момент дочка. Все обсуждения мы с Лизой обычно оставляем на потом. Первое, что я спросила – всё ли в порядке со здоровьем. Дочка на одном дыхании ответила: «Всё просто замечательно, мамочка! Я смогла!». Елена уточняла, что в их семье было принято встречать Лизу после соревнований с цветами. Это был символ побед дочки и того, что в её карьере всё действительно сложилось.

В этот добрый день «Чемпионат» выражает поздравления всем мамам! Спасибо вам за поддержку. Без вас ни у одного ребёнка ничего не получилось бы.