Финал Гран-при ISU: ждём первую очную встречу претендентов на золото ОИ в танцах на льду!

Совсем скоро состоится последнее крупное международное соревнование в 2025 году. Этапы Гран-при, проходившие в октябре и ноябре, традиционно закрываются финалом. Там выступят лучшие фигуристы планеты, которые показали лучшие результаты на своих этапах. «Чемпионат»рассказывает самое важное о предстоящем турнире.

Где пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию

Соревнования состоятся в японской Нагое с 4 по 7 декабря. Организатором турнира стала Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке ISU. Медали разыграют в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Принцип отбора в финал Гран-при ISU

Финал Гран-при является заключительным турниром серии в сезоне-2025/2026, куда фигуристы отбираются по итогам этапов, традиционно проходивших за месяц-два до него. Чтобы попасть в Нагою, спортсменам предстояло заранее рассчитать свои силы и выступить на своих этапах как можно лучше. В отличие от российских стартов, фигуристы не могут выбрать сами, в каких этапах им принимать участие, так как распределение идёт автоматически — жребием на основе результатов последнего чемпионата мира: занявшие места с первого по шестое получают по два гарантированных участия, а спортсмены с 7-го по 12-е место — по одному.

Поэтому каждый год происходят ситуации, когда одни этапы получаются невероятно сильными по составу, а другие — намного слабее. Также каждая страна, принимающая этап, может пригласить на турнир до трёх любых участников в каждой дисциплине. Остальные места заполняются исходя из рейтинга спортсменов в минувшем сезоне. Но любом случае фигуристам предоставляют по два этапа, на которых они, если рассчитывают отобраться в финал, должны бороться минимум за топ-3.

При этом, как правило, дважды заняв третье место, фигуристы никуда не попадают. Для прохода обычно хватает первого и третьего, второго и второго и только в редких случаях второго и третьего мест. Каждое место приносит определённое количество баллов: первое — 18, второе — 16, третье — 14, четвёртое — 12, пятое — 10. Оценки за два этапа складываются, и по ним определяется сумма, с которой набравшие наибольшее количество баллов участники отправляются в финал серии.

По итогам этапов в каждом виде проходят по шесть фигуристов-одиночников и по шесть спортивных пар и танцевальных дуэтов. При равенстве очков у спортсменов учитывается дополнительный критерий — лучшее место, которое участник занял на этапах. Если же и этот критерий не позволит выявить лучшего, то учитывается сумма баллов за два этапа

Главные интриги финала Гран-при

Соревнования в Японии пройдут во всех четырёх видах — практически в каждом из них могут быть некоторые сюрпризы. Несмотря на то что в мужском одиночном катании особняком стоит Илья Малинин, который почти наверняка продолжит свою победную серию, совсем непонятно, кто станет вторым и третьим. В течение олимпийского цикла главным соперником американца считался японец Юма Кагияма, однако уже в прошлом сезоне он начал сдавать свои позиции, а серебро чемпионата мира — 2025 досталось Михаилу Шайдорову из Казахстана.

В этом году намного увереннее Кагиямы выглядит его соотечественник Сюн Сато, показавший два замечательных выступления на своих этапах. Не стоит забывать и о французе Адаме Сяо Хим Фа, который, несмотря на постоянные проблемы в короткой программе, умеет по-настоящему мощно вытаскивать себя в произвольной, как уже случалось на чемпионате мира — 2024.

Илья Малинин Фото: Elsa/Getty Images

В женском одиночном катании также ожидается плотная борьба. Лидер олимпийского цикла Каори Сакамото впервые в сезоне встретится со своими главными соперницами — американками Алисой Лью и Эмбер Гленн. В прошлом году Гленн уже обыгрывала японку благодаря тройному акселю. В этом сезоне к ней может подключиться и Лью, которая пока не восстановила элементы ультра-си. Однако действующая чемпионка мира берёт своей стабильностью, а также надбавками за титул. Но на этот раз борьбу может навязать и молодая японка Ами Накаи. На первом этапе серии во французском Анже она уже обыгрывала титулованную соотечественницу. Её козырь — тот же самый тройной аксель в обеих программах, только, в отличие от Гленн, подкреплённый стабильными тройными прыжками.

Парное катание последних лет тоже славится постоянным перестановками. Японцы Миура и Кихара при двух чистых прокатах точно застолбят за собой первую строчку. Другой вопрос, что абсолютно чистого катания в обеих программах у них практически не бывает. Если они ошибутся, то золото, как и в прошлом году, могут выиграть немцы Минерва Фабьенне Хазе и экс-россиянин Никита Володин. В этом сезоне пара выглядит немного скованнее и менее уверенно, чем раньше. Но, может, это особая тактика при подготовке к главному старту — Олимпийским играм. На попадание в тройку могут рассчитывать и грузины Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. В этом сезоне они уже боролись на равных и с японцами, и с немцами, однако постоянно страдали от своей нестабильности. Так что в этом виде всё будет зависеть от нервов — кто меньше упадёт и кто стабильнее выступит.

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Однако самым непредсказуемым видом, пожалуй, станут танцы на льду. Несмотря на то что в них отсутствуют прыжковые элементы, на которых можно упасть, именно там существует понятие так называемой «очереди». Но в этом сезоне всё изменилось. Всему виной возвращение олимпийского чемпиона Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри. На этапе Гран-при в Анже, который стал их первым совместным выходом на большие соревнования, они получили просто огромные для новой пары оценки — 79 баллов за ритм-танец с ошибкой, а за произвольный — вообще 133!

Их главные соперники — американцы Чок/Бэйтс не получали столько ни на одном из стартов! Впрочем, надо отметить, что по непонятной причине принципы судейства в танцах менялись прямо по ходу серии. Тем интереснее, как именно эти дуэты разыграют между собой золото. За третье место также планируется ожесточённая борьба — англичане Лайла Фир и Льюис Гибсон уже убрали со своего пути более титулованных итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые в этом сезоне не попали даже в финал. На очереди канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье?

Список участников финала Гран-при

Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Сюн Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины: Эмбер Гленн, Алиса Лью (обе – США), Каори Сакамото, Монэ Тиба, Ами Накаи, Ринка Ватанабэ (все – Япония).

Пары: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Сара Конти/Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия).

Танцы на льду: Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (оба дуэта – США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва).

Алиса Лью Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Расписание финала Гран-при

4 декабря, четверг

13:01. Спортивные пары. Короткая программа.

14:13. Мужчины. Короткая программа.

15:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

5 декабря, пятница

13:35. Пары. Произвольная программа.

14:59. Женщины. Короткая программа.

6 декабря, суббота

11:35. Танцы на льду. Произвольный танец.

14:00. Мужчины. Произвольная программа.

15:14. Женщины. Произвольная программа.

Где смотреть финал Гран-при

В полном объёме в прямом эфире финал Гран-при ISU в Японии покажет Okko. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию всех соревновательных дней.