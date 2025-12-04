Мы оценили, как в Омске любят фигуристов. И это взаимно!

В Омске уже традиционно проводят соревнования по фигурному катанию — здесь проходили этапы Гран-при и чемпионат России — 2025 — и это было красиво! Соревнования посетили больше 17 тысяч зрителей, причём не только местных, но и из других городов. Фигуристы-участники насладились комфортом и удобством «G-Drive Арены», а также тёплым приёмом публики, а болельщики — выступлениями наших спортсменов и обширной программой мероприятий, которые проходили параллельно с соревнованиями. Рассказываем, как это было.

Удобства для всех

На соревнованиях по фигурному катанию есть сложность — длительность. Если хоккейные и футбольные матчи занимают не больше двух-трёх часов, то прокаты длятся по шесть-восемь часов. Чисто по-человечески – просидеть так долго очень сложно. Но в Омске реально постарались ради людей: есть кафе, где еда не кончается после первых двух видов.

На соревнованиях действовала система «обнуления» билета. «Это создано, чтобы можно было по нему же ещё раз пройти на территорию арены, если зрителям надо будет её покинуть», – объяснил один из организаторов. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, например, можно было выйти с арены только с концами. «Обнуление» билета решает эту проблему и даёт болельщикам свободу перемещения.

Активности на «G-Drive Арене» Фото: пресс-служба «G-Drive Арены»

Работала и «Арена-Маркет», где зрители могли развеяться от долгого сидения во время выступлений. В экспоцентре «Арены» проходили автограф-сессии со Станиславой Константиновой и Евгенией Медведевой, розыгрыши призов. Желающие могли приобрести мерч — тех самых «Омчиков» с прошлого чемпионата России. Фойе арены украшал стенд, посвящённый истории женского одиночного катания — так что в свободное от прокатов время болельщики могли узнать много нового.

«Мне очень нравятся фотографии моментов в фигурном катании! – поделилась одна из болельщиц. – Это же самое красивое: поймать такой миг – когда красивая позиция во вращении, когда фигурист высоко взлетает в прыжке или девочка в паре летит в небеса на выбросе… Или когда получается поймать в фото эмоции тренеров. Думаю, любители фигурки точно меня поймут. На аренах не всегда такие моменты видно в прокатах, а здесь, в Омске, очень удобно – экраны большие».

Медиакуб с экранами в чаше «G-Drive Арены» — вообще один из самых больших в стране, его площадь 202 м². Так что экраны позволяют зрителям рассмотреть повторы ярких моментов с любого места на трибунах.

Конкуренция во всех видах

Этап в Омске оказался наиболее конкурентным. Возьмём хотя бы мужское одиночное – на последнем этапе друг с другом сразились обладатели первого, второго, третьего и четвёртого мест на прошлогоднем чемпионате России! Пётр Гуменник делал небольшой перерыв после олимпийского отбора. Владислав Дикиджи выбрал подходящие по графику этапы – ему и в прошлые годы было удобнее выступать к концу серии. Евгений Семененко долго восстанавливался после травмы и вышел на два последних этапа. В итоге медали между собой разыгрывали именно эти трое — а лучшим стал Гуменник.

Пётр Гуменник Фото: пресс-служба «G-Drive Арены»

После победы Пётр довольно долго общался с прессой — и оценил свою фотографию: дело в том, что организаторы на аккредитацию поместили именно его изображение.

«Повышенное внимание лично мне помогает. Я человек сконцентрированный, меня сложно отвлечь. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов. Когда вижу, что я интересен, хочется больше тренироваться и показывать лучшие результаты. Моя фотография на аккредитациях? Да, замечательная. И поза, и причёска хорошая, и костюм красивый», — сказал Гуменник.

Пьедестал мужского турнира на Гран-при в Омске Фото: пресс-служба «G-Drive Арены»

В танцах на льду – без действующих чемпионов России, но при этом между собой сошлись сразу несколько пар, которые могут попасть на пьедестал главного старта сезона. Победили петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко – впервые в карьере на таком серьёзном уровне. Поверить в своё счастье ребята не могли долго — после выступлений в микст-зоне не скупились на шутки. Евгений признался, что доволен прокатом:

«Ну это такое состояние классное и при этом непонятное, странное. Я вот тут стою, вы задаёте вопросы, я отвечаю, а часть меня всё ещё на льду стоит и думает: «Как круто я прокатался!»

«Очень приятно, пока что я не осознаю, потому что для нас это первое золото на Гран-при, я не помню, когда мы ещё занимали первое место», – добавила Екатерина Миронова.

В парном катании на счастливую для себя арену вернулись чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов – в Омске они год назад выиграли чемпионат России, а два года назад – этап Гран-при. Правда, в этот раз для них всё сложилось не так удачно — победу сенсационно одержали Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, которые вернулись после очень большого перерыва.

В трёх видах в Омске вне конкурса были заявлены сильные белорусские спортсмены – Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов, Евгений Пузанов и Виктория Сафонова. С олимпийской квотой у Беларуси только одиночница: Сафоновой в Пекине удалось попасть в топ-5, Пузанову, к сожалению, нет. Вне конкурса в Омске выступила Аделия Петросян. Олимпийская надежда России уже выиграла два этапа Гран-при и отобралась в финал, но тренерский штаб принял решение, что неплохо бы ещё раз показать произвольную программу на публике и проверить четверные прыжки. Зрителям такой приятный сюрприз – только в плюс.

Аделия Петросян Фото: Пресс-служба G-Drive Арены

Тёплая атмосфера Омска

Фигуристы очень любят приезжать на соревнования именно в Омск. Последний чемпионат России прошёл здесь — на льду «G-Drive Арены». Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отмечал, что ему очень нравится многофункциональный комплекс: «Сама арена просто превосходна», — отметил Антон Сихарулидзе.

Таисия Щербинина/Артём Петров Фото: Пресс-служба «G-Drive Арены»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина во время этапа Гран-при выделяла тёплую атмосферу арены в Омске и удобную для работы навигацию:

«Должна сказать, что лед в Омске особенный. На «G-Drive Арене» удобные раздевалки. Все продумано, удобно для работы тренеров, навигация сделана. Я как тренер походила по арене и увидела какие-то для себя моменты, которые можно использовать в работе. Например, я вижу, что подготовка к Новому году началась. Уже какое-то праздничное настроение. У меня сомнений нет, что омская арена могла бы принять Олимпиаду или чемпионат мира. Во-первых, снаружи привлекает внимание. Когда едешь по городу, видно сразу. Внутри все здорово, удобно, чисто».

Тамара Москвина Фото: Пресс-служба «G-Drive Арены»

Фигуристы также приехали в Омск с позитивными воспоминаниями. Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, ностальгировала по атмосфере чемпионата России – 2025. На этапе Гран-при их пара взяла бронзу:

«Публика очень поддерживала! Позитивные воспоминания с чемпионата России. С этой арены, той атмосферы», – восхищалась Щербакова.

Болельщики на «G-Drive Арене» Фото: Пресс-служба «G-Drive Арены»

Вице-чемпионка России Дарья Садкова считает Омск одним из самых любимых городов с потрясающей публикой, которая придаёт силы во время выступлений:

«На шестиминутной разминке окатила взглядом все трибуны и невольно начала улыбаться. Люблю, когда много зрителей, значит, много людей любит фигурное катание так же, как его любим мы. От этого не могу не улыбаться. Даже во время проката ехала и думала: помоги, любимый Омск, прыгнуть два последних прыжка!»

Дарья Садкова Фото: Пресс-служба «G-Drive Арены»

Омск действительно придал Садковой силы – она безупречно справилась со своими программами и стала победительницей этапа в женском одиночном катании. Это первая её победа на таком уровне!

Адаптация к особенностям арены

«G-Drive Арена» — домашний стадион для хоккейного клуба «Авангард». А это значит, что каток здесь меньшего размера, чем привыкли фигуристы. Потому что хоккейная коробка омичей устроена по «канадскому» образцу.

Победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачёва рассказала, что к этапу Гран-при в Омске готовилась на похожем катке:

«Мы готовились на похожей арене, поэтому было несложно, когда готовлюсь на другой, стараюсь программу «сузить», потому что лёд тут уже и нужно её регулировать, чтобы было удобнее выступать на старте».

Алина Горбачёва Фото: Пресс-служба «G-Drive Арены»

Организаторы учитывают особенности по подготовке льда. Дело в том, что для хоккеистов нужен более жёсткий и холодный (около -5… -6°C), для лучшего ускорения и манёвренности во время матчей. А фигуристам, наоборот, более мягкий (-3,5… -4°C), так как он обеспечивает лучшее сцепление для вращений и прыжков. Но в Омске умеют принимать фигуристов как следует! Победитель этапа Гран-при в Омске в танцах на льду Евгений Устенко со свойственным ему юмором также отметил, что их пара готовилась к меньшей площадке.

«После этапа в Красноярске готовились у себя с фишками, чтобы привыкнуть к размеру арены. Вчера тренировка была на другой арене».

Екатерина Миронова/Евгений Устенко Фото: РИА Новости

Специально готовилась и пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Однако ребятам повезло — у них в Москве в распоряжении была похожая площадка:

«На «Навка Арене» две ледовые площадки, одна тренировочная – 30х60 м, вторая – 28х58 м, по размерам примерно такая же, как есть здесь».

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев Фото: Пресс-служба «G-Drive Арены»

Спортсмены давным-давно научились адаптироваться к изменениям площадок. Тем более по ходу карьеры где только не приходилось выступать. Так что умение подстраиваться под размеры катка — это уже тоже в некотором роде признак мастерства, которым наши фигуристы владеют сполна.

Разминка танцоров на «G-Drive Арене» Фото: Пресс-служба «G-Drive Арены»

Это только третий приезд фигуристов в Сибирь — однако Омск и «G-Drive Арена» уже покорили фигуристов, тренеров и болельщиков.