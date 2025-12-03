Горбачёва подвинет Загитову с пьедестала? Выбираем лучшую программу «Нотр-Дам де Пари»

«Чемпионат» продолжает свой спецпроект о лучших воплощениях известных образов с «золотого диска» мира фигурного катания. Это серия рейтингов, в которых читателям предлагается вспомнить яркие программы известных фигуристов и выбрать лучшую интерпретацию. В новом выпуске — французская классика, появившаяся благодаря руке великого писателя Виктора Гюго, — и это «Собор Парижской Богоматери».
В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одну любимую программу, так и за все постановки, которые вам понравились.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Алина Загитова
В рейтинге «Чемпионата» участвуют только соревновательные программы, но, если говорить о «Нотр-Дам де Пари» будет преступлением не упомянуть показательный номер Алины Загитовой, который команда фигуристки готовила к чемпионату мира — 2020 в Монреале, но показала гораздо позже. За несколько минут спортсменка успела показать настоящий спектакль на льду, соединив несколько важных сюжетных «островков»: сначала это знакомство с Эсмеральдой под тему «Бродяги», затем — начало любовной линии под «Бэлль», которая завершается трагедией под песню «Колдунья» — на этом моменте героиню приговаривают к смерти. Пик актёрской игры Алины пришёлся на исповедь Эсмеральды Деве Марии, в финале же она «застывает» с мёртвым взглядом и раскинутыми руками, закончив свой последний танец. Эта программа определённо засияла бы и в соревновательном формате, так как все драматургия и предложенная к ней хореография были поставлены Даниилом Глейхенгаузом филигранно.
Юдзуру Ханю, сезон-2012/2013
За что бы ни брался японский гений, это превращалось в историю, которую будут помнить годами. «Собор Парижской Богоматери» в исполнении Ханю — это драма с жизнеутверждающим концом. Юдзуру разделил постановку на три части: спокойная лирика — трагический перелом — финал с послесловием. Это классическая интерпретация первоисточника, ведь Гюго делал ставку не на любовную линию, а приводил читателя к определённому философскому выводу. Так и фигурист смог добиться от зрителей просветления за счёт продуманной хореографии с изящными руками, потрясающей работой ног и эффектными вращениями.
Ксения Столбова/Фёдор Климов, сезон-2014/2015
Удивительно, что произведение с таким ярким женским персонажем, как Эсмеральда, чаще катают в фигурном катании мужчины. А всё потому, что образы Квазимодо и Фролло ещё глубже, и спортсменам иногда приходится ломать голову, чтобы выбрать кого-то одного. А вот Фёдор Климов сделал «ход коньком» и сыграл сразу обоих. Их с Ксенией Столбовой программа отличалась интересной инверсией: начали они с трагедии священника под песню «Ты гибель моя», а затем показали обратную сторону душевных терзаний убитого горем звонаря. Постановка и правда оказалась запоминающейся и принесла спортсменам победу на чемпионате России, а также серебро в финале Гран-при и на европейском первенстве.
Алина Горбачёва, сезон-2025/2026
Воспитанница Софьи Федченко, всегда тщательно подходящая к разбору программ, неожиданно катала свою произвольную без полноценного погружения в историю. Фигуристка отказалась смотреть мюзикл и фильм — хотела сначала прочесть книгу, и, кажется, изучение источника помогло Алине. В текущем сезоне её образ — один из самых драматически наполненных: её Эсмеральда борется с пороками средневекового общества, сражается и за любовь, и за жизнь, но погибает. Артистически Горбачёва проявила себя на все 100%.
Евгений Семененко, сезон-2020/2021
В отличие от коллег по сборной России, ученик Алексея Мишина является фанатом «Собора Парижской Богоматери». По его словам, произвольная программа сезона-2020/2021 — одна из любимейших у Жени. Для того чтобы описать трагедию Квазимодо, Семененко даже посетил мюзикл французской труппы, когда в Санкт-Петербурге проходили гастроли. Компоновка постановки спортсмена довольно проста в данном случае: от экспрессивной быстрой части идёт переход к лиричной медленной, и фигурист с достоинством выдержал смену темпа, не потеряв по пути хореографию.
Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, сезон-2012/2013
Будущие олимпийские чемпионы за год до событий в Сочи выступали с не менее интересной постановкой, нежели «Шахерезада». Марина Зуева была настроена серьёзно подарить ученикам работу, которая поможет им одолеть Тессу Вирту и Скотта Мойра: «Эта программа — новаторская, — рассказывала она. — Элементы, из которых она состоит, на момент премьеры даже не измерялись правилами. Вращения, заходы на твиззлы и дорожки никогда не исполнялись таким образом. Поддержки — тоже. Они поставлены именно под эту музыку. Попробуйте перенести любую поддержку в другую постановку — и она потеряет смысл. И ещё одна важная деталь — в каждой поддержке сложные позиции соединены сложными переходами». Итог оказался ошеломительным — «Нотр-Дам де Пари» от Дэвис и Уайта и правда переломил ситуацию в их пользу, принеся золото чемпионата мира.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов, сезоны-2020/2022
Тамара Москвина не боится предлагать своим ученикам популярные образы: она уверена в том, что они смогут показать их «неизбито». Тем более что подход тренера оказался крайне нестандартным: в рамках программы по сюжету «Нотр-Дам де Пари» фигуристам дали музыку из балета «Эсмеральда» композитора Цезаря Пуни. Так что настроение постановки кардинально отличалось от привычной мрачной атмосферы классического мюзикла. Настя и Саша углубились в историю Эсмеральды до всем известных печальных событий. Забавно, что изначально программа не пришлась партнёрше по душе из-за слишком навязчивого музыкального мотива, но затем она прониклась, поэтому с этой темой спортсмены катались два года подряд.
Дмитрий Алиев, сезон-2015/2016
Чемпион Европы — 2020 известен своим артистическим даром, но многие не подозревают, как он силён, пока не узнают, что в 16 лет Дима взялся за крайне сложную задачу — интерпретацию душевных переживаний главного антагониста — священника Клода Фролло. Даже для профессиональных актёров театра и кино эта роль порой остаётся недосягаемой, а юный Алиев взял и показал весь спектр эмоций. Хореография Валентина Молотова и интересный костюм с капюшоном и крестом на спине усилили впечатление. С этой постановкой фигурист взял бронзу на юношеской Олимпиаде и серебро — в финале Гран-при.
Артур Даниелян, сезон-2017/018
По юниорам блистал и другой призёр чемпионата Европы — 2020. Артур также пробовал рассказать в прокате сложную историю наивной цыганки и добродушного звонаря. Даниелян выступал под вокал Алессандро Сафина — тонкий-звонкий, что называется, он на высокой скорости делал дорожку шагов, демонстрируя отличную работу с корпусом. С этой произвольной фигурист добился немалого — заработал бронзу на первенстве России и серебро — на чемпионате мира среди юниоров.
Джонни Вейр, сезон-2008/2009
«Весь мир потерял невероятный памятник вере и красоте», — писал Джонни Вейр, когда произошёл пожар в Париже, погубивший «Собор Парижской Богоматери». Реакция фигуриста понятна, но для него это также была личная история, ведь наверняка в тот момент он вспомнил свою прекрасную программу, которая принесла ему бронзу в финале Гран-при. Традиционно сильный артистический дар Вейра в этой постановке раскрылся на полную: особенно хорошо Джонни выкладывался на вращениях с чёткой геометрией расположения рук и ног — эти детали создавали нужное давление на зрителя, соотносясь с мрачной угнетающей музыкой.
Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, сезон-2023/2024
В текущем сезоне многие сомневаются в правильности выбора партнёрши для Гийома Сизерона, однако Лоранс Фурнье Бодри — отличная танцовщица, что доказывали её проникновенные выступления с Николаем Сёренсеном. Их «Нотр-Дам де Пари» оказался настоящим откровением: во второй половине программы фигуристы демонстрировали такой шквал эмоций, передавая их через нестандартные вращения и поддержки, требующие огромной физической силы, что и у всех замирало сердце; первая же часть — это нежная спокойная лирика, где оба также были органичны. Ну и, конечно, нельзя не отметить аутентичные костюмы в приятной естественной цветовой гамме.