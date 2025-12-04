Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:01 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при ISU по фигурному катанию — онлайн-трансляция, 4 декабря 2025, программы, пары, мужчины, танцы на льду, Малинин, Сизерон

Малинин улетит в космос, а Сизерон с Фурнье Бодри покажут себя в финале Гран-при ISU. LIVE
Соня Касаткина
Илья Малинин и Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон
Комментарии
Следим за первым днём соревнований.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Мировая серия Гран-при по традиции завершается финалом, который в этом году пройдёт в Нагое (Япония). В первый соревновательный день мужчины и спортивные пары представят свои короткие программы, а танцоры — ритм-танцы.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 13:01 МСК
Не началось

В парном турнире подобрался достаточно сильный состав: Рику Миура и Рюити Кихара при чистых прокатах вряд ли кого-то пропустят вперёд. Правда, дважды подряд финал выигрывали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Да и не стоит сбрасывать со счетов пару Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, которые выиграли этап в Китае. Так что предсказать что-либо в парном турнире довольно трудно.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 14:13 МСК
Не началось

Зато среди мужчин есть явный лидер, который даже с травмой показывает просто космический уровень — это Илья Малинин. А вот за серебро и бронзу точно способны бороться сразу несколько фигуристов: и японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, и представитель Казахстана Михаил Шайдоров, и француз Адам Сяо Хим Фа.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
04 декабря 2025, четверг. 15:20 МСК
Не началось

Танцы на льду станут, наверное, самым интригующим и показательным турниром. В текущем сезоне судейство на разных соревнованиях было довольно спорным, а понятие так называемой «очереди» как будто разрушилось. Много шума было после возвращения олимпийского чемпиона Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри. Американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс казались лидерами олимпийского цикла, но теперь их перспективы туманны. И финал Гран-при покажет, чьи амбиции выглядят более весомыми.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Гран-при ISU.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android