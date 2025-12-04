Малинин улетит в космос, а Сизерон с Фурнье Бодри покажут себя в финале Гран-при ISU. LIVE

Мировая серия Гран-при по традиции завершается финалом, который в этом году пройдёт в Нагое (Япония). В первый соревновательный день мужчины и спортивные пары представят свои короткие программы, а танцоры — ритм-танцы.

В парном турнире подобрался достаточно сильный состав: Рику Миура и Рюити Кихара при чистых прокатах вряд ли кого-то пропустят вперёд. Правда, дважды подряд финал выигрывали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Да и не стоит сбрасывать со счетов пару Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, которые выиграли этап в Китае. Так что предсказать что-либо в парном турнире довольно трудно.

Зато среди мужчин есть явный лидер, который даже с травмой показывает просто космический уровень — это Илья Малинин. А вот за серебро и бронзу точно способны бороться сразу несколько фигуристов: и японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, и представитель Казахстана Михаил Шайдоров, и француз Адам Сяо Хим Фа.

Танцы на льду станут, наверное, самым интригующим и показательным турниром. В текущем сезоне судейство на разных соревнованиях было довольно спорным, а понятие так называемой «очереди» как будто разрушилось. Много шума было после возвращения олимпийского чемпиона Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри. Американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс казались лидерами олимпийского цикла, но теперь их перспективы туманны. И финал Гран-при покажет, чьи амбиции выглядят более весомыми.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Гран-при ISU.