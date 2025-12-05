Будущие соперницы Петросян покажут себя в финале Гран-при! Чем удивят Лью и Сакамото? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Второй день финала Гран-при ISU станет решающим для спортивных пар, а вот женщины только-только вступают в борьбу. И за последними стоит следить особенно внимательно — все они будут соперницами российской фигуристки Аделии Петросян на предстоящих Олимпийских играх.

Спортивные пары в финале Гран-при подобрались достаточно сильные для текущей ситуации — с учётом отсутствия российских фигуристов. А это означает, что одержать победу при определённых раскладах могут буквально все! Но пока что промежуточное лидерство у японцев Миура/Кихара, которые показали не самый чистый прокат, однако были щедро оценены судьями.

Вторыми после короткой программы идут итальянцы Конти/Мачии, тройку замыкают Метёлкина/Берулава. Разница между парами в топ-3 всего два балла. Так что всё будет решаться в произвольных программах — явного лидера здесь нет.

В женском турнире подобралась достаточно сильная компания: выступят две чемпионки мира Каори Сакамото и Алиса Лью. Обе не исполняют в программах элементы ультра-си, но берут стабильностью и сильными компонентами. А вот Ами Накаи, Эмбер Гленн и Ринка Ватанабэ владеют тройным акселем и могут за счёт него вырваться вперёд в короткой программе.

У Монэ Тибы нет элементров ультра-си в активе, зато она отличается завидной стабильностью и качественными программами — и может выйти в лидеры за счёт этого, особенно если её соперницы будут ошибаться на более сложных прыжках. Так что предсказать исход женского турнира будет трудно — по крайней мере до короткой программы.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго дня финала Гран-при ISU.